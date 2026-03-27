スカイ・スポーツ - ナポリ、ルカクとの対立が激化：火曜日までにイタリアに戻らなければ、登録メンバーから外される

ナポリとロメル・ルカクの間で対立は全面化しており、現在進行中の関係悪化はあらゆるレベルに及んでいる。スカイ・スポーツの報道によると、ベルギー人ストライカーは今朝もカステルヴォルトゥルノのトレーニングセンターに姿を見せず、4月6日のミラン戦に向けた通常のトレーニングを再開しなかった。ナポリ側は抜本的な措置を講じる構えだ。
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ナポリとロメル・ルカクの間で対立は全面化しており、現在進行中の関係悪化はあらゆるレベルに及んでいる。スカイ・スポーツの報道によると、ベルギー人ストライカーは今朝もカステルヴォルトゥルノのトレーニングセンターに姿を見せず、4月6日のミラン戦に向けた通常のトレーニングを再開しなかった。ナポリ側は抜本的な措置を講じる構えだ。
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ここ数日、コンディションの明らかな遅れを理由に米国およびメキシコとの2試合の親善試合を欠場していた1993年生まれの選手は、一方的にベルギーに残留することを決断した。そこで、専属トレーナーと共にコンディション回復に向けたトレーニングを継続し、シーズン終盤に向けて可能な限り最高の状態に戻るための特訓を行う予定だ。 この決定は、アントニオ・コンテ監督とも、ナポリのスタッフとも、ましてやクラブ幹部とも協議されたものではなく、そのためここ数時間、選手の側近とスポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナ氏との間で調停の試みが行われたほどである。
ルカクがベルギーに残ってトレーニングを続けることを選んだことを考えると、この試みは転機をもたらすことはなく、ナポリは早急に措置を講じることになるだろう。Sky Sportの報道によると、高額な罰金の可能性に加え、ルカクが火曜日までにイタリアに戻らない場合、トップチームの登録メンバーから外される見通しだ。 これは、この対立に打開策を見出すための強硬な措置であり、もしそれが叶わなければ、シーズン終了時の契約解除によってのみ解決されることになる事態が、決定的に表面化するだろう。ルカクには2027年6月までの契約があり、年俸650万ユーロ（税引き後）に加え、ボーナスが保証されているにもかかわらず。