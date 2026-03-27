スカイ・スポーツ - ナポリ、ルカクとの対立が激化：火曜日までにイタリアに戻らなければ、登録メンバーから外される

ルカクがベルギーに残ってトレーニングを続けることを選んだことを考えると、この試みは転機をもたらすことはなく、ナポリは早急に措置を講じることになるだろう。Sky Sportの報道によると、高額な罰金の可能性に加え、ルカクが火曜日までにイタリアに戻らない場合、トップチームの登録メンバーから外される見通しだ。 これは、この対立に打開策を見出すための強硬な措置であり、もしそれが叶わなければ、シーズン終了時の契約解除によってのみ解決されることになる事態が、決定的に表面化するだろう。ルカクには2027年6月までの契約があり、年俸650万ユーロ（税引き後）に加え、ボーナスが保証されているにもかかわらず。