スカイ・スポーツは、アーセナル戦勝利後、マンチェスター・シティのスター選手がベルナルド・シルバをバロンドール受賞者に例えた際、エルリング・ハーランドの過激な発言について謝罪した。

守備の場面を振り返り、ハーランドはポルトガル代表選手に「あのクロスは覚えてる。試合後に『お前はクソッタレのカンナバーロみたいだった』と言ったよ」と語った。バロンドール受賞者ファビオ・カンナバーロに例えたのは最高級の賛辞だったが、表現に驚いたインタビュアーのパトリック・デビッドソンは「アーリング、言葉遣いに気をつけて」と注意した。

ハランドはカリスマ的な反抗心でこう返した。「みんな悪態をついたことはある。ただ、彼がカンナバーロみたいだと言っただけだ。バーニー、今日は感情的にならないが、君は本当に素晴らしかった」。



