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スカイ・スポーツは、アーセナル戦勝利後、マンチェスター・シティのスター選手がベルナルド・シルバをバロンドール受賞者に例えた際、エルリング・ハーランドの過激な発言について謝罪した。
スカイ・スポーツが放送中に謝罪を余儀なくされる
マンチェスター・シティがアーセナルに勝利した試合後、スカイ・スポーツは興奮したハーランドのマイクをミュートにし、公式に謝罪した。 チームメイトのベルナルド・シルバと喜びを分かち合う中、感情が溢れた。シティが優勝争いを混戦に導いた戦術的攻防を語る際、守備に献身的なMFを褒めるのに卑語を使ってしまった。スタジオに戻った司会デイブ・ジョーンズも視聴者に謝罪した。
シルバとファビオ・カンナバーロの比較
守備の場面を振り返り、ハーランドはポルトガル代表選手に「あのクロスは覚えてる。試合後に『お前はクソッタレのカンナバーロみたいだった』と言ったよ」と語った。バロンドール受賞者ファビオ・カンナバーロに例えたのは最高級の賛辞だったが、表現に驚いたインタビュアーのパトリック・デビッドソンは「アーリング、言葉遣いに気をつけて」と注意した。
ハランドはカリスマ的な反抗心でこう返した。「みんな悪態をついたことはある。ただ、彼がカンナバーロみたいだと言っただけだ。バーニー、今日は感情的にならないが、君は本当に素晴らしかった」。
ガブリエルとの対立への対応
インタビューの騒動は別として、この試合はハーランドとアーセナルDFガブリエルの激しい肉弾戦が印象的だった。両者は何度も激突し、終盤にはガブリエルがシティのスターに向かって頭を突き出す場面も。結果的に両者とも警告を受けた。 ハーランドはガブリエルが退場にならなかったのは運が良かったという見方に同意せず、「もし僕が倒れていたら――誰かに強く攻撃されない限り倒れないが――おそらくレッドカードだっただろう。確信はない。でも現実は現実だ。僕は倒れない。なぜイエローカードを受けたのか分からない。彼が顔を近づけてきたんだ。でも、現実は現実だ」と語った。
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この結果が優勝争いに与える意味
2対1の勝利でプレミアリーグの優勝争いは依然混沌としている。マンチェスター・シティが水曜のバーンリー戦に勝てば、得失点差または得点数でアーセナルを抜き首位に立つ。一方アーセナルは、来週末のニューカッスル戦で再浮上を狙う。