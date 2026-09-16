Skyは、クラブと代表のUEFA主催大会における「家」としての地位をますます強めている。欧州カップ戦の夜に繰り広げられるビッグマッチの魅力だけでなく、Sky SportはEURO 2028、European Qualifiers、そして2026-2027シーズンのネーションズリーグの放映権も獲得した。これにより、SkyおよびNOWでのストリーミングでは、2028年6月9日から7月9日までイギリスとアイルランド共和国で開催される欧州選手権の全51試合の興奮を体感することができ、そのうち24試合は独占放送となる。
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スカイがUEFA EURO 2028、ネーションズリーグ、EURO予選の放映権を取得した
「この新たな契約を発表できることを誇りに思う」と、Skyのスポーツ、ニュース、エンターテインメント部門EVPのジュゼッペ・デ・ベッリスは語った。「これは“スポーツの家”の欧州向けラインアップをさらに充実させるものであり、SkyがUEFAのプレミアムパートナーであることを改めて示すものでもある。Skyのように欧州サッカーの偉大なスターたちの舞台であるメディアにとって、ネーションズリーグ、欧州予選、そしてEURO 2028は、これらのスーパーヒーローたちの才能とパフォーマンスを伝えるうえで欠かせない舞台だ。だが今回の獲得は、イタリアサッカーが大陸レベル、あるいは世界レベルでの地位を取り戻す道を信じることも意味している。イタリア代表のユニフォームをまとうことで、各国代表レベルのイタリアサッカーの名誉回復という使命を担う選手たちを、視聴者が発見していく歩みに寄り添うことでもある。このストーリーは、Sky Sportをあらゆる競技のイタリア代表ユニフォームが主役となる場所にするという決断の延長線上にある。加入者に向けた新たなコミットメントであり、彼らは今後も、スポーツ、エンターテインメント、情報、そしてオリジナル制作を結びつける、唯一無二の編集エコシステムを楽しみ続けることができる」
Sky Sportの署名のもと、全ライブイベントを伝える編集体制に加え、全会場への現地取材陣、豪華解説陣、そして記者チーム総出で臨むスタジオ番組、レギュラーコーナー、特集による日々の深掘りも届けられる。Casa dello Sportでは、来る9月24日に開幕する2026-2027シーズンのネーションズリーグのグループステージで、外国代表同士の注目カードを追うことができるほか、2027年6月開催予定のネーションズリーグ・ファイナルズの全試合も視聴可能。これには、イタリア代表が出場した場合の試合も含まれる。Skyではさらに、EURO 2028予選のグループステージとプレーオフにおける外国代表の好カード、そして欧州選手権に向けた主要な国際親善試合も放送される。これに加え、全試合のハイライトも用意される。
Sky Sportは、ロベルト・マンチーニ率いる新生イタリア代表の取材にも全力を注ぐ。イタリア代表は、Skyが伝えた2021年の記憶に残る大会で優勝を果たしたウェンブリーへの再帰を目指している。2028年の大会では、準決勝と決勝を含む8試合が同地で開催される。今回も、Sky Sportの特徴である「always on」の中継モデルでイタリア代表を追いかけていく。合宿中の代表には常に記者を帯同させ、コヴェルチャーノや欧州各地への遠征も取材。終日を通じた継続的なカバーに加え、ネーションズリーグと予選におけるイタリア代表戦では、すべてのインタビュー、解説、試合映像を盛り込んだ試合前後の生放送を実施し、専用スタジオによる試合前後の番組も常設する。Sky Sportならではのテクノロジー革新も引き続き報道の中心に据えられ、常に最高水準の視聴体験、先進的な分析ツール、最先端の制作、そしてますます進化し没入感を高める視聴方法が提供される。
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