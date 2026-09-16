「この新たな契約を発表できることを誇りに思う」と、Skyのスポーツ、ニュース、エンターテインメント部門EVPのジュゼッペ・デ・ベッリスは語った。「これは“スポーツの家”の欧州向けラインアップをさらに充実させるものであり、SkyがUEFAのプレミアムパートナーであることを改めて示すものでもある。Skyのように欧州サッカーの偉大なスターたちの舞台であるメディアにとって、ネーションズリーグ、欧州予選、そしてEURO 2028は、これらのスーパーヒーローたちの才能とパフォーマンスを伝えるうえで欠かせない舞台だ。だが今回の獲得は、イタリアサッカーが大陸レベル、あるいは世界レベルでの地位を取り戻す道を信じることも意味している。イタリア代表のユニフォームをまとうことで、各国代表レベルのイタリアサッカーの名誉回復という使命を担う選手たちを、視聴者が発見していく歩みに寄り添うことでもある。このストーリーは、Sky Sportをあらゆる競技のイタリア代表ユニフォームが主役となる場所にするという決断の延長線上にある。加入者に向けた新たなコミットメントであり、彼らは今後も、スポーツ、エンターテインメント、情報、そしてオリジナル制作を結びつける、唯一無二の編集エコシステムを楽しみ続けることができる」



