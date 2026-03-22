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スウォンジーは、スカイ・スポーツによるレックサムの特集放送に激怒しており、最高経営責任者がライアン・レイノルズとロブ・マックによる放送についてEFLに苦情を申し立てたことを明らかにした
レイノルズ＆マックが、レックサム対スウォンジーの試合の別解説を担当した
その日、スカイの加入者に提供されたのはそれだけではありませんでした。レイノルズとマックがマイクを手に取り、ガントリー上のデビッド・プラットンに加わったことで、別の音声解説も提供されたのです。90分間にわたり、彼らはベン・トザー、オリー・パーマー、ハンフリー・カー、ベン・フォスター、スティーブン・フレッチャーなど、おなじみの顔ぶれと再会しました。
スカイ・スポーツは別のチャンネルで通常通り試合を中継し、よりバランスの取れた視点を提供したが、スウォンジーはレックサムが享受している特権に異議を唱えている。レックサムの著名な共同会長たちが大きな注目を集めているためだ。レッド・ドラゴンズは、2021年の衝撃的な買収をきっかけに、その評価を急上昇させている。
受賞歴のあるドキュメンタリーシリーズ『Welcome to Wrexham』は、世界への窓を開いた。ピッチ上での成功により、3年連続の昇格という歴史的な快進撃を遂げ、フィル・パーキンソン監督率いるチームはプレミアリーグ昇格を目指している。
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スウォンジーの最高経営責任者が、スカイ・スポーツのダービー中継について語ったこと
スカイ・スポーツのようなメディアは、その熱狂的なファン層を糧にしている一方で、視聴者にレックサムの試合を熱心に観るよう強いることはしていない。しかしスウォンジーは、最も有名なチームに有利になるよう、競争の土俵がわずかに歪められていると考えている。
トム・ゴリング最高経営責任者（CEO）は、チャンピオンシップ首位のコヴェントリー・シティとの一戦に向けたプログラムノートの中で次のように述べた。「今回もスカイ・スポーツのカメラが取材に来ているが、先週末のレックサムでの試合で見られたような偏りではなく、今回の試合の報道がよりバランスの取れたものになることを願っている。
「EFLの認知度を高め続けたいと願っている点については、誰も異論はないだろうが、その手段は公平かつ中立であるべきだ。私の見解では、試合前の盛り上げや試合自体の報道は、そうした点において大いに改善の余地があった。
「制作はロブとライアンの自社プロダクションが担当していたため、ゲストや注目のすべてが彼らのチームに集中していました。スカイのEFL中継の顔であるデビッド・プラットンとの祝賀シーンもあり、試合の実況広告では我々が試合を行っていることさえ言及されませんでした。
私やスタッフ数名は、我々が完全に二の次扱いであり、あらゆる場面でホスト陣が優先されていると感じました。クラブとして、今後このような状況に対処する際には、より批判的な視点を持って検討するよう強く要望します。この件については、来週EFLと協議する予定です。」
レックサムへの優遇疑惑に対する反論
スカイは「Live from Wrexham with Rob & Ryan」を「史上初の放送」と銘打った。マックはこの機会を「人生で最もやりがいのあるプロとしての経験」と称し、楽しんだと語った。ファンは、マックとレイノルズがレックサムの試合を生観戦する際のストレスにどう対処しているかという舞台裏の様子を見ることができ、最終的には2-0でのダービー勝利を祝う姿を見届けることができた。
スカイ・スポーツはBBCウェールズに対し、ゴリンジの主張とは異なり、レクスハム対スウォンジーの代替中継は同社によって制作・配信されたものであり、レイノルズとマックによるものではないと説明した。また、同社は、元スウォンジーのキャプテンであるアシュリー・ウィリアムズが別のチャンネルで解説陣の一員として参加していたこと、そしてヴィトール・マトス監督が試合前後にインタビューを受けていたことを早々に指摘し、スウォンジーがレクスハムやパーキンソン監督と何ら変わらぬ扱いを受けていたことを強調した。
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モドリッチとスヌープ・ドッグ：スウォンジーにも有名人が揃っている
スウォンジーも、オーナーグループに著名人が加わって以来、大きな注目を集めている。バロンドール受賞者であり、レアル・マドリードのレジェンドとして知られるルカ・モドリッチ（現在はACミラン所属）が、アメリカの象徴的なラップスター、スヌープ・ドッグと共にそのチームの一員となっている。
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