スウォンジーは、スカイ・スポーツによるレックサムの特集放送に激怒しており、最高経営責任者がライアン・レイノルズとロブ・マックによる放送についてEFLに苦情を申し立てたことを明らかにした

スカイ・スポーツのようなメディアは、その熱狂的なファン層を糧にしている一方で、視聴者にレックサムの試合を熱心に観るよう強いることはしていない。しかしスウォンジーは、最も有名なチームに有利になるよう、競争の土俵がわずかに歪められていると考えている。

トム・ゴリング最高経営責任者（CEO）は、チャンピオンシップ首位のコヴェントリー・シティとの一戦に向けたプログラムノートの中で次のように述べた。「今回もスカイ・スポーツのカメラが取材に来ているが、先週末のレックサムでの試合で見られたような偏りではなく、今回の試合の報道がよりバランスの取れたものになることを願っている。

「EFLの認知度を高め続けたいと願っている点については、誰も異論はないだろうが、その手段は公平かつ中立であるべきだ。私の見解では、試合前の盛り上げや試合自体の報道は、そうした点において大いに改善の余地があった。

「制作はロブとライアンの自社プロダクションが担当していたため、ゲストや注目のすべてが彼らのチームに集中していました。スカイのEFL中継の顔であるデビッド・プラットンとの祝賀シーンもあり、試合の実況広告では我々が試合を行っていることさえ言及されませんでした。

私やスタッフ数名は、我々が完全に二の次扱いであり、あらゆる場面でホスト陣が優先されていると感じました。クラブとして、今後このような状況に対処する際には、より批判的な視点を持って検討するよう強く要望します。この件については、来週EFLと協議する予定です。」