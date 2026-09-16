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スウェーデン代表のグラハム・ポッター監督、アーセナルのストライカーで厳しい scrutiny にさらされるヴィクトル・ギェケレシュを激しく擁護
ポッター、ギェケレシュの苦戦にも冷静さを保つ
ギョケレシュはエミレーツ・スタジアムで見慣れない立場に置かれている。ミケル・アルテタ監督の下で、不動の先発という地位を失ったためだ。スウェーデン代表の同選手は2025-26シーズンに鮮烈な活躍を見せ、アーセナルの9番として21得点を記録。アーセナルがついに長く待ち望んだプレミアリーグ優勝を果たす原動力となり、クラブ最多得点者としてシーズンを終えた。しかし、今季は状況が一変。28歳の同選手はリーグ開幕から4試合で、12分間の途中出場1度にとどまっている。カラバオカップで久々に先発した試合でも、イプスウィッチ・タウンに4-2で勝利した一戦でゴールを奪えず、悔しさの残る結果となった。
それでも、北ロンドンで波紋が広がる中、ポッター監督は水曜日にソルナで行われた代表メンバー発表の場で、そうした声をすぐに打ち消した。スウェーデン代表を率いる指揮官は、エースFWの得点不足について心配する必要はないと強調した。『Fotbollskanalen』が伝えたところによれば、ポッター監督は「いろいろなことが起こる。人生と同じで、上がったり下がったりするものだ。彼はプレミアリーグ王者だ。アーセナルで9番として多くのゴールを決めてきた。予選では驚異的だったし、ワールドカップでも良かった」と説明した。
- AFP
エリートサッカーのプレッシャーと向き合う
タイトル獲得チームの中心的存在から脇役へと立場が変わったことで、このストライカーの自信には疑問の声も上がっている。だが、ポッターは、それはこのレベルの舞台では職業上避けられないものにすぎないと考えている。トップレベルのフットボールには当然ながら厳しい視線が伴うと強調しつつも、この選手への賛辞は少しも揺らいでいない。
「このレベルの選手は、いずれ必ずどこかで批判を受けるものだ。だが、ここには何の問題もない。私たちはヴィクトルを愛しているし、彼もここでの時間を楽しんでいる。彼がトッププレーヤーであり続けられるよう、我々は最高の環境を整えていく」と、ポッターは付け加えた。
そのストライカー獲得計画を再燃させる
ポッターは、ヴィクトルの自信を取り戻すための戦略について口を開き、新たなスタートが、出場機会に恵まれないもどかしい時期を過ごしたこのスターのキャリアを再活性化させる鍵になり得ると強調した。現在は公式戦の出場時間に乏しい選手の自信を、どのように取り戻そうとしているのかと問われると、ポッターはプロキャリアの浮き沈みについて哲学的な見解を示した。
「先ほども言ったように、これはフットボーラーの人生の一部だ。物事はあっという間に起こり得るし、我々はただそれに対処しなければならない。時には環境を変えることが選手の助けになることもあるし、我々は皆、ヴィクトルがここに来るのを楽しみにしている。彼がフットボールを楽しめるよう手助けしていく」と、元チェルシー指揮官は述べた。
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メンバーの入れ替えと負傷状況の最新情報
ギョケレスは引き続きポッターの構想の中心人物だが、このメンバー発表では複数の著名選手の不在と選出も明らかになった。最も注目される落選はトッテナムのスター、デヤン・クルゼフスキで、2025年5月から実戦を離れる原因となっている長期離脱につながる負傷からの回復が続いている。一方、スウェーデン代表にとって明るい材料として、今回のメンバーにはハンマルビーのDFハンプス・スコグルンドやレフ・ポズナンのパトリック・ワレマルクといった期待の新戦力も含まれている。
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