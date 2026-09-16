タイトル獲得チームの中心的存在から脇役へと立場が変わったことで、このストライカーの自信には疑問の声も上がっている。だが、ポッターは、それはこのレベルの舞台では職業上避けられないものにすぎないと考えている。トップレベルのフットボールには当然ながら厳しい視線が伴うと強調しつつも、この選手への賛辞は少しも揺らいでいない。

「このレベルの選手は、いずれ必ずどこかで批判を受けるものだ。だが、ここには何の問題もない。私たちはヴィクトルを愛しているし、彼もここでの時間を楽しんでいる。彼がトッププレーヤーであり続けられるよう、我々は最高の環境を整えていく」と、ポッターは付け加えた。