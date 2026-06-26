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スウェーデンの英雄アンソニー・エランガは、日本との引き分け後、引き分けでワールドカップの決勝トーナメントに進めることを「知らなかった」と明かした。
慎重な展開となった試合で、エランガがヒーローに
前半はスコアレスでリズムに欠けたが、後半は一転して激戦となった。56分、日本が前田大然のゴールで先制。しかしスウェーデンは直後にエランガが同点弾をマークした。ニューカッスル所属のエランガは右サイドから切り込み、苦手な左足で鮮やかにネットを揺らした。
このゴールでエランガは今大会2得点目。チームは「3位チーム中最上位」として決勝トーナメント進出に必要な勝ち点を確保した。終盤は一進一退。イサクのヘディングはクロスバーを直撃し、あとわずかで勝ち越しを逃した。スウェーデンはオランダ、日本に次ぐグループF3位で大会を突破した。
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スウェーデン、ピッチ上で混乱
スウェーデンのベンチが勝ち抜けの可能性を計算する中、エランガは「もっと点を取ろう」と叫びながら勝利のゴールだけを狙っていた。試合終了のホイッスルが鳴っても結果が分からなかったが、勝ち抜けたことを喜んだ。元マンチェスター・ユナイテッドのスターは最後まで攻め続け、サイドラインの指示も無視した。
24歳のエランガは、試合終了間際にベテランコーチのセバスチャン・ラーションらがグループ順位を伝えようとしていたと説明した。「彼らは僕に叫んでいたと思う」とエランガ。「僕は走り続けたかった。終盤に足がつったが、走るのをやめなかった。僕は嬉しいし、チームもそうだ」
イサクは信じられない様子で、エランガが状況に気づいていないことを確認した後、「少し叱った」と認めた。「彼は試合終盤に少しイライラしていたが、今ならその理由がわかるだろう」と、リヴァプールのストライカーはため息をついた。
グラハム・ポッター監督は「よく分からなかったのか。でも彼らしいよ」と笑った。キャプテンのヴィクトル・リンデロフも「まだ眠かったんだろう」と冗談を飛ばした。
ポッターの戦術的賭けが成功した
ポッター監督は重要な一戦で大幅なメンバー変更を敢行。エランガを先発に起用し、GKにはヤコブ・ウィデル・ゼッターストームを起用した。監督の厚い選手層への信頼が実を結び、スウェーデンは前回オランダに大敗した雪辱を晴らし、粘り強い試合展開で巻き返した。
ポッター監督は「オランダ戦を分析し、今日はペナルティエリアとサイドの守備を強化する必要があった。ジェイコブは優れたGKなので起用した。彼の配球は印象的だった。アンソニーはカウンターで脅威となり、スピードで相手の守備を崩した」と語った。
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ベスト32には強豪候補が待ち受ける
グループ3位となったスウェーデンはブラジルとの直接対決を回避し、日本はブラジルと対戦する。しかし、ポッター監督率いるチームの道は依然として険しい。スウェーデンは6月30日の試合でグループI勝者と対戦する予定だが、これはフランス対ノルウェー戦の結果次第で変わる。他の対戦候補にはグループEを制したドイツがいる。
エランガは「どちらのチームも強い。厳しい試合になるが、どんな相手にも立ち向かう準備はできている」と語った。3試合で勝ち点4、得失点差も均衡している「青と黄色」のチームは、決勝トーナメントを前に調子を上げている。