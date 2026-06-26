スウェーデンの英雄アンソニー・エランガは、日本との引き分け後、引き分けでワールドカップの決勝トーナメントに進めることを「知らなかった」と明かした。

スウェーデンのベンチが勝ち抜けの可能性を計算する中、エランガは「もっと点を取ろう」と叫びながら勝利のゴールだけを狙っていた。試合終了のホイッスルが鳴っても結果が分からなかったが、勝ち抜けたことを喜んだ。元マンチェスター・ユナイテッドのスターは最後まで攻め続け、サイドラインの指示も無視した。

24歳のエランガは、試合終了間際にベテランコーチのセバスチャン・ラーションらがグループ順位を伝えようとしていたと説明した。「彼らは僕に叫んでいたと思う」とエランガ。「僕は走り続けたかった。終盤に足がつったが、走るのをやめなかった。僕は嬉しいし、チームもそうだ」

イサクは信じられない様子で、エランガが状況に気づいていないことを確認した後、「少し叱った」と認めた。「彼は試合終盤に少しイライラしていたが、今ならその理由がわかるだろう」と、リヴァプールのストライカーはため息をついた。

グラハム・ポッター監督は「よく分からなかったのか。でも彼らしいよ」と笑った。キャプテンのヴィクトル・リンデロフも「まだ眠かったんだろう」と冗談を飛ばした。