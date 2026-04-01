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スウェーデンのヴィクトル・ギョケレスにワールドカップ最後の舞台での夢を打ち砕かれた後、ポーランド代表キャプテンのロベルト・レヴァンドフスキは涙をこらえた
ストックホルムでの失恋
ポーランドのワールドカップ3大会連続出場への挑戦は、スウェーデンとの熱戦となったプレーオフ決勝で、痛恨の結末を迎えた。 ウルバン監督率いるチームは、先制を許した後に2度追いつき、後半の大半を2-2の同点で持ちこたえるという並外れた粘り強さを見せた。しかし、アーセナルのFWジョケレスが88分に飛び出したリバウンドを押し込み、3-2での勝利を決定づけた。この敗北により、2026年大会への出場を強く期待していたポーランド代表にとって、予選の戦いは悲しい結末を迎えた。
現代の偉人への涙
2月に眼窩骨折を負い、今も保護マスクを着用したレヴァンドフスキが、遠征してきたサポーターたちに謝罪する姿は、この夜の象徴的な光景となった。彼の感情的な反応はソーシャルメディア上で大きな反響を呼び、ファンや評論家たちがこぞって、サッカー史上屈指の偉大なストライカーの一人に敬意を表した。
「本当に悲しい。彼には最後のワールドカップに出場する権利があったのに」と、あるサポーターはソーシャルメディアに投稿し、バルセロナのスター選手の絶望的な姿を見た多くの人々の心情を代弁した。別のサポーターはこう付け加えた。「胸が張り裂けるような光景だ。世界中のサッカーファンにとって、これは悲痛な瞬間だ。世界舞台で彼の素晴らしいプレーを見られなくなるのは、間違いなく寂しいことだ。」
ポッター監督の下でのスウェーデンの復活
ポーランドが敗退を嘆く一方で、この結果はグラハム・ポッターにとって記念すべき勝利となった。ポッターは、シーズン開始からわずか6試合でウェストハムを解任された後、2025年10月にスウェーデン代表監督に就任していた。 ポッターは、2010年、2014年、2022年の大会で予選敗退を喫していたスウェーデンを、その後見事に世界舞台へと導いた。今回の予選突破は、監督にとってキャリア上の雪辱を果たす瞬間となった。彼は現在、オランダ、日本、チュニジアが同組に入る、厳しい戦いが予想されるワールドカップ・グループFへの出場を楽しみにしている。
- Getty Images Sport
伝説の選手にとっての決断の時
サッカー界は現在、レヴァンドフスキが代表キャリアを続けるかどうかを見守っている。彼は2008年以降、165試合に出場し、89ゴールという記録を打ち立てている。37歳となった今、今回の離脱がもたらす肉体的・精神的な負担が、代表チームでの伝説的なキャリアの終焉を告げるものとなるかもしれない。また、今夏に満了する契約終了後もバルセロナに残留するかどうかも、まだ明らかにしていない。