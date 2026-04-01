スウェーデンのヴィクトル・ギョケレスにワールドカップ最後の舞台での夢を打ち砕かれた後、ポーランド代表キャプテンのロベルト・レヴァンドフスキは涙をこらえた

2月に眼窩骨折を負い、今も保護マスクを着用したレヴァンドフスキが、遠征してきたサポーターたちに謝罪する姿は、この夜の象徴的な光景となった。彼の感情的な反応はソーシャルメディア上で大きな反響を呼び、ファンや評論家たちがこぞって、サッカー史上屈指の偉大なストライカーの一人に敬意を表した。

「本当に悲しい。彼には最後のワールドカップに出場する権利があったのに」と、あるサポーターはソーシャルメディアに投稿し、バルセロナのスター選手の絶望的な姿を見た多くの人々の心情を代弁した。別のサポーターはこう付け加えた。「胸が張り裂けるような光景だ。世界中のサッカーファンにとって、これは悲痛な瞬間だ。世界舞台で彼の素晴らしいプレーを見られなくなるのは、間違いなく寂しいことだ。」



