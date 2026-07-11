スヴィラーがベルギー代表でプレーしない理由：ワールドカップでのクルトワとラメンスの確執、セルビア、そして後悔

ベルギーでセルビア人の両親の間に生まれた彼は、レッド・デビルズ（ベルギー代表）のU-15からU-21までを経験。セルビア代表元GKの父ラトコ・スヴィラルの勧めで、2021年9月にセルビアA代表の招集を受けた。 その後、カタールとの親善試合でデビューし、FIFAはこれを公式戦出場と認定した。しかし試合後、彼はベルギー代表でプレーしたいと表明した。





しかしFIFAは「もう変更できない」と却下。ガルシア監督の希望にもかかわらず、ベルギー代表は招集できなかった。セルビア代表もこの騒動に怒り、彼を再び招集しないことを決定。 その後、数か月の間、彼の弁護士が例外措置を認めさせ、アメリカW杯でベルギー代表としてプレーできるよう働きかけたが、成功しなかった。