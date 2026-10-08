このスキャンダルの発覚のタイミングは、直近の代表活動期間におけるスイス代表に混乱をもたらした。ジャカはこの直近2週間のネーションズリーグ4試合でメンバーから外れていたが、その期間を公検察と直接やり取りするために充てていた。

影響力の大きい主将を欠きながらも、スイスは極めて優れたパフォーマンスを見せ、2部のグループ4試合すべてで勝利を収めた。連盟と選手は、法的手続きに集中できるよう離脱が必要だとの認識で一致しており、捜査が舞台裏で結論に向かう中でも、チームがピッチ上の戦いに集中し続けられるようにしていた。

ジャカの現在の所属先であるサンダーランドは、この騒動から距離を置く姿勢を保っており、問題となっている出来事は彼がスタジアム・オブ・ライトに到着する何年も前に起きたものだと指摘している。このMFは、バイエル・レバークーゼンでの成功した時期を経て2025年にブラックキャッツへ加入したが、不正な書類が取得されたのは2022年シーズンで、当時はなおアーセナルの中盤の主力だった。