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スイス代表のグラニト・ジャカに代償！ サンダーランド主将に偽の新型コロナウイルス証明書をめぐり2年間の執行猶予と罰金の支払い猶予処分
法的解決と公の認定
ジャカが、新型コロナウイルスのワクチン接種状況をめぐる長期調査の法的影響について、ついに正式に沈黙を破った。現在はクラブのサンダーランドとスイス代表の両方で主将を務める34歳は、2年間の執行猶予付き判決を言い渡されたことを明かした。この件は、パンデミックの最中に不正なワクチン接種証明書を入手する決断を下したことに端を発しており、この行為について本人はすでに母国の当局に全面的に認めている。
自身のインスタグラムのフォロワーに向けて、元アーセナルのスターは、ルツェルン州検察庁が下した判断について詳細を明かした。「私はこの決定を受け入れ、責任を負う」と、34歳のジャカはインスタグラムの投稿で記した。そこでは、先月スイスのメディア報道で明らかになったこの件の詳細を説明している。
『Swissinfo』の報道で示された詳細によれば、罰金は1日あたり3000スイスフランを50日分とする形で設定された。重要なのは、この処分が執行猶予となっている点であり、ジャカは2年間の執行猶予期間中に別の違反行為を犯さない限り、6桁の金額を支払う必要はなく、さらなる法的措置を受けることもない。選手はまた、捜査当局に包括的な供述を行い、地域内でこうした偽造書類の流通を手助けした疑いが持たれている地元の医療従事者に関する、より広範な捜査にも協力したことを認めた。
- AFP
代表活動とクラブでの責務への影響
このスキャンダルの発覚のタイミングは、直近の代表活動期間におけるスイス代表に混乱をもたらした。ジャカはこの直近2週間のネーションズリーグ4試合でメンバーから外れていたが、その期間を公検察と直接やり取りするために充てていた。
影響力の大きい主将を欠きながらも、スイスは極めて優れたパフォーマンスを見せ、2部のグループ4試合すべてで勝利を収めた。連盟と選手は、法的手続きに集中できるよう離脱が必要だとの認識で一致しており、捜査が舞台裏で結論に向かう中でも、チームがピッチ上の戦いに集中し続けられるようにしていた。
ジャカの現在の所属先であるサンダーランドは、この騒動から距離を置く姿勢を保っており、問題となっている出来事は彼がスタジアム・オブ・ライトに到着する何年も前に起きたものだと指摘している。このMFは、バイエル・レバークーゼンでの成功した時期を経て2025年にブラックキャッツへ加入したが、不正な書類が取得されたのは2022年シーズンで、当時はなおアーセナルの中盤の主力だった。
「過ち」への動機と後悔
ジャカは、公式なワクチン接種手続きを回避する決断に至った理由について率直に語っている。以前の発言では、2022年シーズン中の医療上の要件に対し、強い不信感と不安を抱いていたことを認めていた。当時の自身については「感情的に不安定な状態」にあったと説明しており、それが判断の誤りにつながったという。医療の専門家に明確な説明を求めるのではなく、証明書を入手する道を選んだことで、自ら近道をしてしまったと認めており、そのことを今は深く後悔している。この一件全体については重大な過ちだったと位置づけており、その代償として金銭面と法的な面の両方で代価を支払ったとしている。
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スイスサッカー界を襲う、より広範なスキャンダル
ジャカの行為を巡る調査は、スイス代表内での単独の出来事ではなかった。「ワクチン騒動」は、サッカー協会を巡るより大きな道義的スキャンダルへと発展している。ジャカの関与が公になると間もなく、代表チーム内のもう1人の重要人物も同様の活動に関与していたことが明らかになった。アトランタ・ユナイテッドのFWブリール・エンボロも、別のルートで偽造書類を入手していたことが判明し、代表キャンプから除外された。
エンボロのケースでは、2021年に自身の書類を確保するため、ヘルズ・エンジェルスのギャングメンバーと接触していたとの आरोपがあり、これにより2025年後半に同選手に対する裁判所命令が出された。
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