クイズ：2014年以降、すべての主要大会でノックアウトステージに進出したヨーロッパの2カ国は？1つは2018年ワールドカップ優勝のフランス。もう1つは人口約900万人のスイスです。イングランド、スペイン、ポルトガル、ドイツは達成していません。
翻訳者：
「スイスのジョシュア・キミッヒ」を擁し、「神の柱」のトラウマに挑む。スイスはW杯で雪辱を誓う。
過去6大会でスイス代表は準々決勝に2回、ベスト16に4回進出した。しかし毎回劇的な敗退となっている。PK戦で3度負け、連戦の始まりだった2014年W杯のベスト16では延長戦の末、後に決勝進出したアルゼンチンに敗れた。
- AFP
ブレリム・ジェマイリは2014年、「神のポスト」に阻まれた
当時、アンヘル・ディ・マリアが118分にアルゼンチンに先制点をもたらしたが、その後、ブレリム・ジェマイリが同点の絶好のチャンスを逃した。伝説的な監督オットマー・ヒッツフェルトの最後の試合で、彼は至近距離から完全にフリーの状態でヘディングを放ったが、ボールはポストに当たり、そこから彼の膝に跳ね返り、ゴールをかすめて外れてしまった。
信じられなかったのはスイスのテレビ解説者だけではなかった。サシャ・ルーファーは「ボールが来る、チャンス、ゴール！」と叫んだが、それは早計だった。 「いや、いや、いや！お願いだから、そんなことあり得ない！ポストに当たった！あり得ない！」一方、アルゼンチンの新聞『オレ』は、ディエゴ・アルマンド・マラドーナの「神の手」にちなんで、サンパウロのゴールポストを「神のポスト」と呼んだ。
それから12年。リベンジの好機が訪れた。コロンビアとのPK戦を制したスイスは1954年以来初めてW杯準々決勝へ進出し、日曜未明にアルゼンチンと対戦する。因縁の再戦だ。
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W杯のスイス代表に「有害な環境」？原因はグラニット・シャカ？
ワールドカップでスイスがここまで勝ち進むとは、開幕戦の時点では誰も予想していなかった。カタール戦ではロスタイムにハンブルクのミロ・ムハイムのオウンゴールで1－1に追いつかれた。その後、キャプテンのグラニット・シャカがチームメイトを批判し、議論を呼んだ。 タブロイド紙『ブリック』は「複数の情報源」を引用し、シャカの態度に「不安を感じたり、合宿で居心地の悪さを感じたりしている」選手もいると報じ、「ネガティブな雰囲気が強すぎる」や「有害な環境」という言葉も取り上げた。
続くボスニア・ヘルツェゴビナ戦では4－1で勝利し、シャカも得点を挙げた。ゴール後、彼は両手で口を動かすジェスチャーを見せた。 「こうした挑発や外からの意見は、僕にも少しは必要なのかもしれない」とAFCサンダーランド所属の33歳は試合後に語り、同時に148試合を戦った自国代表としての功績に敬意を示すよう求めた。
感情の起伏はPK戦でコロンビアに勝った際にも表れた。チームメイトが歓喜の輪を作る中、彼は一人地面に崩れ落ち、涙した。「普段はクールに見えるが、今日は優しい一面も見せた」とムラト・ヤキン監督は語った。
しかし115分には致命的なボールロストでコロンビアに絶好機を許した。 PK戦ではシャカは運にも助けられゴールを決めた。元アウクスブルクのルーベン・バルガス、ゼキ・アムドゥーニ、そしてシャカと同じく激動の時期にあるセドリック・イッテンも同様だった。29歳のイッテンは数週間前、フォルトゥナ・デュッセルドルフで劇的な3部降格を経験していた。 好スタートを切ったものの、直接降格を決めたフュルトでの0-3敗戦では、15得点を挙げてチームを支えた彼がイエローカード累積で欠場していた。
そんなイッテンが今、突如として世界最大の舞台に立っている。来季はヴェルダー・ブレーメンでプレーする。
- Getty Images Sport
デニス・ザカリアは「スイスのジョシュア・キミッヒ」と呼ばれる。
今回のW杯でスイス代表最大の「珍事」は、デニス・ザカリアだ。本来はMFだが、臨時の右SBとして起用されている。いわば「スイスのジョシュア・キミッヒ」だ。 代表でも、ボルシア・メンヒェングラートバッハ、ユヴェントス、チェルシー、ASモナコでも右サイドバックで先発したことはなかったが、ヤキン監督はW杯カタール戦で彼をそのポジションで起用した。
この試合でザカリアはまずまずのパフォーマンスを見せたが、その後はベンチに回った。 続くグループリーグ2試合では、ヤキン監督はシルヴァン・ヴィドマーとルカ・ハケスを右サイドバックで起用した。しかしアルジェリアとのラウンド16（2-0）直前に両選手が体調を崩したため、ザカリアは先発に復帰し攻撃面で存在感を示した。コロンビア戦では難敵ルイス・ディアスを抑え込んだ。
しかし、この接戦で最も光ったのはボルシア・ドルトムントのGKグレゴール・コベルで、PK戦でクチョ・エルナンデスのシュートを止めた。 全体として守備は堅実だったが、攻撃は低調。SCフライブルクのヨハン・マンザンビが最終練習で膝を打撲し、アルゼンチン戦を欠場する見込みなのも影響した。
2014年の対戦メンバーであるメッシ、シャカ、リカルド・ロドリゲスもアルゼンチン代表に残っている。 センターバックのマヌエル・アカンジは「ワールドカップ優勝の話は時期尚早だ」と述べたが、続けて「2位でも満足しない。タイトルが欲しい」と語った。
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