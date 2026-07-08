ワールドカップでスイスがここまで勝ち進むとは、開幕戦の時点では誰も予想していなかった。カタール戦ではロスタイムにハンブルクのミロ・ムハイムのオウンゴールで1－1に追いつかれた。その後、キャプテンのグラニット・シャカがチームメイトを批判し、議論を呼んだ。 タブロイド紙『ブリック』は「複数の情報源」を引用し、シャカの態度に「不安を感じたり、合宿で居心地の悪さを感じたりしている」選手もいると報じ、「ネガティブな雰囲気が強すぎる」や「有害な環境」という言葉も取り上げた。

続くボスニア・ヘルツェゴビナ戦では4－1で勝利し、シャカも得点を挙げた。ゴール後、彼は両手で口を動かすジェスチャーを見せた。 「こうした挑発や外からの意見は、僕にも少しは必要なのかもしれない」とAFCサンダーランド所属の33歳は試合後に語り、同時に148試合を戦った自国代表としての功績に敬意を示すよう求めた。

感情の起伏はPK戦でコロンビアに勝った際にも表れた。チームメイトが歓喜の輪を作る中、彼は一人地面に崩れ落ち、涙した。「普段はクールに見えるが、今日は優しい一面も見せた」とムラト・ヤキン監督は語った。

しかし115分には致命的なボールロストでコロンビアに絶好機を許した。 PK戦ではシャカは運にも助けられゴールを決めた。元アウクスブルクのルーベン・バルガス、ゼキ・アムドゥーニ、そしてシャカと同じく激動の時期にあるセドリック・イッテンも同様だった。29歳のイッテンは数週間前、フォルトゥナ・デュッセルドルフで劇的な3部降格を経験していた。 好スタートを切ったものの、直接降格を決めたフュルトでの0-3敗戦では、15得点を挙げてチームを支えた彼がイエローカード累積で欠場していた。

そんなイッテンが今、突如として世界最大の舞台に立っている。来季はヴェルダー・ブレーメンでプレーする。