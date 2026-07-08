「スイスのジョシュア・キミッヒ」が重要な役割を担う。W杯で「神のポスト」にリベンジできるか？

ワールドカップ開幕当初、スイスがここまで勝ち進むと予想した人は少なかった。カタール戦ではロスタイムにハンブルクのミロ・ムハイムのオウンゴールで1－1に追いつかれた。その後、キャプテンのグラニット・シャカがチームメイトを批判し、議論を呼んだ。 タブロイド紙『ブリック』は「複数の情報源」を引用し、シャカの態度に一部の選手が不安を覚え、合宿で居心地の悪さを感じていると報じた。

続くボスニア・ヘルツェゴビナ戦では4－1で勝利し、シャカも得点を挙げた。その際、彼は両手で口を動かすジェスチャーでゴールセレブレーションを行った。 「こうした挑発や外部の声は、僕にも少しは必要なのかもしれない」とAFCサンダーランド所属の33歳は試合後に語り、同時に148試合を戦った自国代表としての功績に敬意を示すよう求めた。

感情の起伏はPK戦でコロンビアに勝った際にも表れた。チームメイトが歓喜の輪を作る中、彼は一人地面に倒れ込み、号泣した。ムラト・ヤキン監督は「彼はいつも冷静に見えるが、今日は優しい一面も見せた」と語った。

しかし115分、彼の致命的なボールロストがコロンビアに絶好機をもたらした。 PK戦では運にも助けられ、シャカは得点を奪った。元アウクスブルクのルーベン・バルガス、ゼキ・アムドゥーニ、そして同じように波乱の時期を過ごすセドリック・イッテンも成功した。29歳のイッテンは、数週間前、フォルトゥナ・デュッセルドルフで劇的な3部降格を経験していた。 好スタートを切ったものの、直接降格を決めたフュルトでの0-3の敗戦では、15得点を挙げてチームを支えていたイッテンがイエローカード累積で出場停止だった。

そんなイッテンが今、突如として世界最大の舞台に立っている。来季はヴェルダー・ブレーメンでプレーする。