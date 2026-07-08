クイズ：2014年以降、すべての主要大会で決勝トーナメントに進出したヨーロッパの2カ国は？ 1つは2018年ワールドカップ優勝で現在世界最強のフランス。もう1つは人口約900万人のスイスです。イングランド、スペイン、ポルトガル、ドイツは達成していません。
翻訳者：
「スイスのジョシュア・キミッヒ」が重要な役割を担う。W杯で「神のポスト」にリベンジできるか？
過去6大会でスイス代表は準々決勝に2回、ベスト16に4回進出した。敗退はどれも劇的だった。PK戦で3度負け、2014年W杯のベスト16では延長戦の末、後に決勝進出したアルゼンチンに敗れた。
- AFP
ブレリム・ジェマイリは2014年、「神のポスト」に阻まれた
当時、アンヘル・ディ・マリアが118分にアルゼンチンに先制点をもたらしたが、その後、ブレリム・ジェマイリが同点の絶好のチャンスを逃した。伝説的な監督オットマー・ヒッツフェルトの最後の試合で、彼は至近距離から完全にフリーの状態でヘディングを放ったが、ボールはポストに当たり、そこから彼の膝に跳ね返り、ゴールをかすめて外れてしまった。
信じられなかったのはスイスのテレビ解説者だけではなかった。サシャ・ルーファーは「ボールが来る、チャンス、ゴール！」と叫んだが、それは早計だった。 「いや、いや、いや！ 頼むから、頼むから！ そんなことあり得ない！ なんてこった、ボールがポストに当たった！ あり得ない！」 一方、アルゼンチンの新聞『オレ』は、ディエゴ・アルマンド・マラドーナの「神の手」にちなんで、サンパウロのゴールポストを「神のポスト」と呼んだ。
それから12年。リベンジの好機が訪れた。コロンビアとのPK戦を制したスイスは1954年以来初めてW杯準々決勝へ進出し、日曜未明にアルゼンチンと対戦する。
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W杯のスイス代表に「有害な環境」？原因はグラニット・シャカ？
ワールドカップ開幕当初、スイスがここまで勝ち進むと予想した人は少なかった。カタール戦ではロスタイムにハンブルクのミロ・ムハイムのオウンゴールで1－1に追いつかれた。その後、キャプテンのグラニット・シャカがチームメイトを批判し、議論を呼んだ。 タブロイド紙『ブリック』は「複数の情報源」を引用し、シャカの態度に一部の選手が不安を覚え、合宿で居心地の悪さを感じていると報じた。
続くボスニア・ヘルツェゴビナ戦では4－1で勝利し、シャカも得点を挙げた。その際、彼は両手で口を動かすジェスチャーでゴールセレブレーションを行った。 「こうした挑発や外部の声は、僕にも少しは必要なのかもしれない」とAFCサンダーランド所属の33歳は試合後に語り、同時に148試合を戦った自国代表としての功績に敬意を示すよう求めた。
感情の起伏はPK戦でコロンビアに勝った際にも表れた。チームメイトが歓喜の輪を作る中、彼は一人地面に倒れ込み、号泣した。ムラト・ヤキン監督は「彼はいつも冷静に見えるが、今日は優しい一面も見せた」と語った。
しかし115分、彼の致命的なボールロストがコロンビアに絶好機をもたらした。 PK戦では運にも助けられ、シャカは得点を奪った。元アウクスブルクのルーベン・バルガス、ゼキ・アムドゥーニ、そして同じように波乱の時期を過ごすセドリック・イッテンも成功した。29歳のイッテンは、数週間前、フォルトゥナ・デュッセルドルフで劇的な3部降格を経験していた。 好スタートを切ったものの、直接降格を決めたフュルトでの0-3の敗戦では、15得点を挙げてチームを支えていたイッテンがイエローカード累積で出場停止だった。
そんなイッテンが今、突如として世界最大の舞台に立っている。来季はヴェルダー・ブレーメンでプレーする。
- Getty Images Sport
デニス・ザカリアは「スイスのジョシュア・キミッヒ」と呼ばれる。
今回のW杯でスイス代表最大の「珍事」は、デニス・ザカリアだ。本来はMFだが、臨時の右SBとして起用されている。いわば「スイスのジョシュア・キミッヒ」である。 代表でも、ボルシア・メンヒェングラートバッハ、ユヴェントス、チェルシー、ASモナコでも右サイドバックで先発したことはなかったが、ヤキン監督はW杯カタール戦で彼をそのポジションで起用した。
この試合でザカリアはまずまずのパフォーマンスを見せたが、その後はベンチに回った。 続くグループリーグ2試合では、ヤキン監督はシルヴァン・ヴィドマーとルカ・ハケスを右サイドバックで起用した。しかしアルジェリアとのラウンド16（2-0）直前に両選手が体調を崩したため、ザカリアは先発に復帰し攻撃面で存在感を示した。コロンビア戦では難敵ルイス・ディアスを抑え込んだ。
しかし、この接戦で最も光ったのはボルシア・ドルトムントのGKグレゴール・コベルで、PK戦でクチョ・エルナンデスのシュートを止めた。 全体として守備は堅実だったが、攻撃は低調。SCフライブルクのヨハン・マンザンビが最終練習で膝を打撲し、アルゼンチン戦を欠場する見込みであることも影響した。
2014年の対戦でも出場したメッシ、シャカ、リカルド・ロドリゲスの3人が今回もピッチに立つ。スイスにとって、このリベンジはあくまで通過点だ。 センターバックのマヌエル・アカンジは「優勝の話をするのはまだ早い」と述べつつ、「２位でも満足しない。タイトルを狙う」と意気込みを語った。
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