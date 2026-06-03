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スイスのエースFWブレール・エンボロがビザの問題でワールドカップに向けた米国への渡航を阻止され、衝撃が走っている。
ビザの問題でエンボロの渡航が中止に
火曜朝、スイス代表に衝撃。ブリー・エンボロ選手の米国ESTAが行政審査に入り、本大会を目指すチームは大きな痛手となった。
スイスサッカー連盟は声明で「エンボロは現在チームと共に米国へ渡航できない。彼のESTAは今朝まで有効だったが、10時30分に追加審査の対象となった」と説明した。
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エンボロのビザ問題が再浮上した理由
エンボロの米国入国資格が突然見直されたのは、数年前の法的な問題が原因だ。レンヌ所属のフォワードは2018年にバーゼルでトラブルを起こし、2023年にスイス裁判所で有罪判決を受けた。脅迫行為で執行猶予付きの罰金刑が言い渡された。
彼は2025年6月のメキシコ、米国との親善試合では問題なく入国したが、最近判決が確定。この確定情報が米国の入国審査システムで「要注意」として引っかかり、大会直前の現在、事態は膠着している。
連盟は解決への期待を捨てていない
この不運な出来事にもかかわらず、スイスサッカー協会はエースストライカーが開幕戦までに合宿に合流できると楽観視している。協会は行政上の障害を解消し、彼が3度目のワールドカップに出場できるよう米国当局と協議を続けている。
協会は公式声明で「現在関係当局と連絡を取っており、エンボロは本日中、または明日チームに合流する見込みです」と付け加えた。チームのソーシャルメディアアカウントも連帯を示し、チーム専用機内の写真を投稿。「空席は一つだけ。すぐに埋まります。ブリーエル・エンボロ、またすぐ会おう」とメッセージを添えた。
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スイスにとって重要な1ヶ月となる
スイス代表は6月13日、サンタクララでカタールとグループステージ初戦を迎える。イングルウッドでのボスニア・ヘルツェゴビナ戦、バンクーバーでの共催国カナダ戦も控えるため、練習の質が重要だ。代表85試合で23得点を挙げるエンボロは、ヤキン監督の戦術に欠かせない。