火曜朝、スイス代表に衝撃。ブリー・エンボロ選手の米国ESTAが行政審査に入り、本大会を目指すチームは大きな痛手となった。

スイスサッカー連盟は声明で「エンボロは現在チームと共に米国へ渡航できない。彼のESTAは今朝まで有効だったが、10時30分に追加審査の対象となった」と説明した。