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Ruben Vargas Switzerland Colombia Big Match Breakdown GFXGOAL
Mark Doyle

翻訳者：

スイスがPK戦で勝利。ルベン・バルガスのPKが決勝点となり、コロンビアを下した。ムラト・ヤキン監督率いるチームは、ワールドカップ準々決勝でアルゼンチンと対戦する。

スイス 対 コロンビア
スイス
コロンビア
ワールドカップ
ルイス・ディアス
ルーベン・バルガス

ルーベン・バルガスが決勝PKを沈め、スイスはコロンビアをPK戦4－3で破り準々決勝進出。今大会屈指の凡戦はスコアレスで終了した。両チームの戦いを考えれば、バンクーバーでの接戦は予想されていた。

  • コロンビア、終盤のカンパス外しで痛手

    前半45分はほとんど盛り上がりなく、両チームのペナルティエリア内ボールタッチは合計9回のみ。後半はそれよりさらに精彩を欠いた。両チームとも得点を予感させる場面はなく、最終ラインの質の低さが痛々しかった。その象徴がルイス・スアレスのスライスシュート。彼はバウンドのせいにしたが、単にミスキックだった。

    延長に入ると交代選手たちが活力を与え、試合はようやく動き出した。ハメス・ロドリゲスに代わったキンテロの絶妙なCKをルクミがクロスバーに当て、アムドゥーニも投入直後にバルガスをセーブに追わせた。

    さらに別の交代選手、ジャミントン・カンパスは残り5分、8ヤードの距離から放ったシュートがバーの上へ外れ、コロンビアの勝ち越し機を逃した。この痛恨のミスにより、スイスがPK戦を制し、アルゼンチンとの準々決勝進出を決めた。

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MVP

    この試合では目立った活躍をした選手がいなかった。そこでMVPには、負傷で出場が予想されていなかったルーベン・バルガスを選んだ。バルガスは92分に投入され、PKを冷静に決めてスイスを1954年の自国開催W杯以来初のベスト8へ導いた。

  • Luis DiazGetty Images

    最大の敗者

    ルイス・ディアスに同情する。バイエルン・ミュンヘンのウインガーでバロンドール候補の彼は、コロンビアのベスト16進出に貢献した。だがワールドカップでは真価を発揮できなかった。バンクーバーの試合でPKを決めたものの、敗退後に涙した彼の気持ちは理解できる。 この試合こそ、彼がチームを勝利に導くと期待されていた一戦だったが、国が最も彼を必要としたときに、彼は期待に応えられなかった。

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