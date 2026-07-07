GOAL
翻訳者：
スイスがPK戦で勝利。ルベン・バルガスのPKが決勝点となり、コロンビアを下した。ムラト・ヤキン監督率いるチームは、ワールドカップ準々決勝でアルゼンチンと対戦する。
コロンビア、終盤のカンパス外しで痛手
前半45分はほとんど盛り上がりなく、両チームのペナルティエリア内ボールタッチは合計9回のみ。後半はそれよりさらに精彩を欠いた。両チームとも得点を予感させる場面はなく、最終ラインの質の低さが痛々しかった。その象徴がルイス・スアレスのスライスシュート。彼はバウンドのせいにしたが、単にミスキックだった。
延長に入ると交代選手たちが活力を与え、試合はようやく動き出した。ハメス・ロドリゲスに代わったキンテロの絶妙なCKをルクミがクロスバーに当て、アムドゥーニも投入直後にバルガスをセーブに追わせた。
さらに別の交代選手、ジャミントン・カンパスは残り5分、8ヤードの距離から放ったシュートがバーの上へ外れ、コロンビアの勝ち越し機を逃した。この痛恨のミスにより、スイスがPK戦を制し、アルゼンチンとの準々決勝進出を決めた。
- Getty Images Sport
MVP
この試合では目立った活躍をした選手がいなかった。そこでMVPには、負傷で出場が予想されていなかったルーベン・バルガスを選んだ。バルガスは92分に投入され、PKを冷静に決めてスイスを1954年の自国開催W杯以来初のベスト8へ導いた。
- Getty Images
最大の敗者
ルイス・ディアスに同情する。バイエルン・ミュンヘンのウインガーでバロンドール候補の彼は、コロンビアのベスト16進出に貢献した。だがワールドカップでは真価を発揮できなかった。バンクーバーの試合でPKを決めたものの、敗退後に涙した彼の気持ちは理解できる。 この試合こそ、彼がチームを勝利に導くと期待されていた一戦だったが、国が最も彼を必要としたときに、彼は期待に応えられなかった。
試合の評価（5段階中）：⭐
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。