前半45分はほとんど盛り上がりなく、両チームのペナルティエリア内ボールタッチは合計9回のみ。後半はそれよりさらに精彩を欠いた。両チームとも得点を予感させる場面はなく、最終ラインの質の低さが痛々しかった。その象徴がルイス・スアレスのスライスシュート。彼はバウンドのせいにしたが、単にミスキックだった。

延長に入ると交代選手たちが活力を与え、試合はようやく動き出した。ハメス・ロドリゲスに代わったキンテロの絶妙なCKをルクミがクロスバーに当て、アムドゥーニも投入直後にバルガスをセーブに追わせた。

さらに別の交代選手、ジャミントン・カンパスは残り5分、8ヤードの距離から放ったシュートがバーの上へ外れ、コロンビアの勝ち越し機を逃した。この痛恨のミスにより、スイスがPK戦を制し、アルゼンチンとの準々決勝進出を決めた。