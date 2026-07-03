スイスがアルジェリアを2-0で下し、次戦はコロンビアまたはガーナとの決勝トーナメント1回戦へ。

バンクーバーではスイスが試合を支配。戦術面で優位に立ち、アルジェリアは個人技に頼るも危険な場面は少ない。アウアールがチャンスを逃した直後、エンボロがマンザンビの好アシストから先制。 後半立ち上がり、ンドイエがベンセバイニとベルガリのミスを突いて追加点。アルジェリアは代表最終戦となるマフレズのシュートがザカリアに阻まれ、反撃及ばず。スイスがベスト16進出を決めた。 スイスは火曜22時（イタリア時間）にガーナまたはコロンビアと対戦する。



