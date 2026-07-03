スイスはアルジェリアを2－0で下し、ワールドカップのベスト16進出を決めた。ヤキン監督率いるチームは、1954年以来のベスト8進出を狙う。そのためには、金曜から土曜にかけて行われる16強戦最終戦でガーナかコロンビアを破る必要がある。
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スイスがアルジェリアを2-0で下し、次戦はコロンビアまたはガーナとの決勝トーナメント1回戦へ。
各ハーフ1ゴールずつ
バンクーバーではスイスが試合を支配。戦術面で優位に立ち、アルジェリアは個人技に頼るも危険な場面は少ない。アウアールがチャンスを逃した直後、エンボロがマンザンビの好アシストから先制。 後半立ち上がり、ンドイエがベンセバイニとベルガリのミスを突いて追加点。アルジェリアは代表最終戦となるマフレズのシュートがザカリアに阻まれ、反撃及ばず。スイスがベスト16進出を決めた。 スイスは火曜22時（イタリア時間）にガーナまたはコロンビアと対戦する。
試合記録
得点者：10分 エンボロ（S）、46分 ンドエ（S）
スイス（4-2-3-1）：コベル；ザカリア（87分 ヴィドマー）、エルヴェディ、アカンジ、リカルド・ロドリゲス；フレウラー、シャカ；ンドイエ（87分 エービッシャー）、マンザンビ（71分 リーダー）、ルーベン・バルガス（71分 オカフォー）；エンボロ（83分 アムドゥニ）。 監督：ムラト・ヤキン
アルジェリア（4-2-3-1）：ルカ・ジダン；ベルガリ（83分 ブルビナ）、マンディ、ベンセバイニ、アイト＝ヌリ；ベンタレブ（72分 ブダウイ）、ゼルキ（59分 グイリ）； シャイビ、アオワール（59分 ハジャム）、マフレズ（72分 ハジ・ムッサ）；マザ。監督：ウラジミール・ペトコヴィッチ
主審：ヤエル・ファルコン・ペレス（アルゼンチン）
警告：チャイビ、ブダウイ