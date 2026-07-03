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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

翻訳者：

スイスがアルジェリアを2-0で下し、次戦はコロンビアまたはガーナとの決勝トーナメント1回戦へ。

ワールドカップ
スイス 対 アルジェリア
スイス
アルジェリア
ブレール・エンボロ
ダン・エンドイェ

スイスは各ハーフに1点ずつを奪い、ル・フェネックスを破って敗退に追い込んだ。マフレズにとっては代表での最後の試合となった。

スイスはアルジェリアを2－0で下し、ワールドカップのベスト16進出を決めた。ヤキン監督率いるチームは、1954年以来のベスト8進出を狙う。そのためには、金曜から土曜にかけて行われる16強戦最終戦でガーナかコロンビアを破る必要がある。



  • 各ハーフ1ゴールずつ

    バンクーバーではスイスが試合を支配。戦術面で優位に立ち、アルジェリアは個人技に頼るも危険な場面は少ない。アウアールがチャンスを逃した直後、エンボロがマンザンビの好アシストから先制後半立ち上がり、ンドイエがベンセバイニとベルガリのミスを突いて追加点アルジェリアは代表最終戦となるマフレズのシュートがザカリアに阻まれ、反撃及ばず。スイスがベスト16進出を決めた。 スイスは火曜22時（イタリア時間）にガーナまたはコロンビアと対戦する。


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  • 試合記録

    得点者：10分 エンボロ（S）、46分 ンドエ（S）


    スイス（4-2-3-1）：コベル；ザカリア（87分 ヴィドマー）、エルヴェディ、アカンジ、リカルド・ロドリゲス；フレウラー、シャカ；ンドイエ（87分 エービッシャー）、マンザンビ（71分 リーダー）、ルーベン・バルガス（71分 オカフォー）；エンボロ（83分 アムドゥニ）。 監督：ムラト・ヤキン


    アルジェリア（4-2-3-1）：ルカ・ジダン；ベルガリ（83分 ブルビナ）、マンディ、ベンセバイニ、アイト＝ヌリ；ベンタレブ（72分 ブダウイ）、ゼルキ（59分 グイリ）； シャイビ、アオワール（59分 ハジャム）、マフレズ（72分 ハジ・ムッサ）；マザ。監督：ウラジミール・ペトコヴィッチ


    主審：ヤエル・ファルコン・ペレス（アルゼンチン）


    警告：チャイビ、ブダウイ

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