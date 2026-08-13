ズラトコ・ダリッチが監督復帰、元クロアチア代表指揮官がUAE代表を率いることに

UAEサッカー協会（UAEFA）はSNSで公式発表を行い、クロアチア代表での在任中に国際Aマッチ111試合を指揮した経験豊富な指揮官を歓迎した。

UAEFAはSNSでの公式声明で次のように述べた。「ようこそ、ズラトコ・ダリッチ。

「UAEサッカー協会は、クロアチア人指揮官がUAE代表の新監督に就任したことを喜んで発表する」