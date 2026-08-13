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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ズラトコ・ダリッチが監督復帰、元クロアチア代表指揮官がUAE代表を率いることに

アラブ首長国連邦
ズラトコ・ダリッチ
クロアチア
ワールドカップ

元クロアチア代表監督のズラトコ・ダリッチが、アラブ首長国連邦代表の指揮官に就任し、国際舞台の監督業へ素早く復帰した。59歳の指揮官は、ワールドカップ敗退を受けてクロアチアでの9年間の任期を終えてから、わずか1カ月で湾岸の同国を新時代へ導く契約を結んだ。

  • ダリッチが湾岸からの挑戦を受け入れ

    ダリッチが、アラブ首長国連邦代表の新監督に就任することで合意し、正式に代表監督の職務へ復帰した。59歳の指揮官は、クロアチア代表を率いていた役職を先月退任していた。退任は、ワールドカップのラウンド32でポルトガルに1-2で敗れた後のことだった。今回の動きにより、ダリッチはUAEへの復帰を果たすことになる。アル・アインで指揮を執ってから9年ぶりで、同クラブでは2015年にUAEプロリーグ優勝へ導いた。


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    UAEFA、クロアチア人の任命を確認

    UAEサッカー協会（UAEFA）はSNSで公式発表を行い、クロアチア代表での在任中に国際Aマッチ111試合を指揮した経験豊富な指揮官を歓迎した。

    UAEFAはSNSでの公式声明で次のように述べた。「ようこそ、ズラトコ・ダリッチ。

    「UAEサッカー協会は、クロアチア人指揮官がUAE代表の新監督に就任したことを喜んで発表する」

  • 実績ある監督が名誉挽回を目指す

    新たに就任した指揮官は、国際舞台で極めて見事な実績を誇り、111試合で62勝を挙げている。これは1990年の独立以降、クロアチア史上の監督として最多の勝利数である。前任チームを率いた同指揮官は、2018年ワールドカップで準優勝、カタールW杯2022で3位、さらに2022-23のUEFAネーションズリーグで準優勝に導いた。経験豊富な戦術家はコスミン・オラロイウの後任となり、この湾岸国家の代表に安定感と勝者のメンタリティーを植え付けることが期待されている。

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  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    アジアカップでの戦いが待っている

    ダリッチには、公式戦デビューに向けて数カ月の準備期間があり、その間にチームを編成し、戦術の枠組みを築くことになる。最初の試練は1月に訪れ、UAEはAFCアジアカップ（サウジアラビア開催）の初戦でベトナムと対戦する。この大会は、ダリッチがアジアサッカーの舞台で自身の手腕を示すと同時に、UAEサポーターの高まる期待に応えるための重要な場となる。