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ズラトコ・ダリッチが監督復帰、元クロアチア代表指揮官がUAE代表を率いることに
ダリッチが湾岸からの挑戦を受け入れ
ダリッチが、アラブ首長国連邦代表の新監督に就任することで合意し、正式に代表監督の職務へ復帰した。59歳の指揮官は、クロアチア代表を率いていた役職を先月退任していた。退任は、ワールドカップのラウンド32でポルトガルに1-2で敗れた後のことだった。今回の動きにより、ダリッチはUAEへの復帰を果たすことになる。アル・アインで指揮を執ってから9年ぶりで、同クラブでは2015年にUAEプロリーグ優勝へ導いた。
- AFP
UAEFA、クロアチア人の任命を確認
UAEサッカー協会（UAEFA）はSNSで公式発表を行い、クロアチア代表での在任中に国際Aマッチ111試合を指揮した経験豊富な指揮官を歓迎した。
UAEFAはSNSでの公式声明で次のように述べた。「ようこそ、ズラトコ・ダリッチ。
「UAEサッカー協会は、クロアチア人指揮官がUAE代表の新監督に就任したことを喜んで発表する」
実績ある監督が名誉挽回を目指す
新たに就任した指揮官は、国際舞台で極めて見事な実績を誇り、111試合で62勝を挙げている。これは1990年の独立以降、クロアチア史上の監督として最多の勝利数である。前任チームを率いた同指揮官は、2018年ワールドカップで準優勝、カタールW杯2022で3位、さらに2022-23のUEFAネーションズリーグで準優勝に導いた。経験豊富な戦術家はコスミン・オラロイウの後任となり、この湾岸国家の代表に安定感と勝者のメンタリティーを植え付けることが期待されている。
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アジアカップでの戦いが待っている
ダリッチには、公式戦デビューに向けて数カ月の準備期間があり、その間にチームを編成し、戦術の枠組みを築くことになる。最初の試練は1月に訪れ、UAEはAFCアジアカップ（サウジアラビア開催）の初戦でベトナムと対戦する。この大会は、ダリッチがアジアサッカーの舞台で自身の手腕を示すと同時に、UAEサポーターの高まる期待に応えるための重要な場となる。
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