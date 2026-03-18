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ズラタン・イブラヒモビッチ、2026年ワールドカップに向けた準備を進める中、新たな職務に就く
アメリカの舞台におけるスウェーデンの象徴
彼の存在があれば、たとえスウェーデンがウクライナ、そして場合によってはポーランドやアルバニアとの厳しいプレーオフを勝ち抜くことができなくても、「ライオン」は依然として中心的な存在であり続けるだろう。 米国の放送局フォックス・スポーツは、ミラノを舞台にした映画のようなCMを通じてこの契約を発表した。CMでは、イブラヒモビッチの24年にわたるキャリアと、スウェーデン代表での122試合出場歴が強調されている。62ゴールという記録を打ち立てた彼は、歴史的な夏を迎える米国視聴者にとって、スウェーデンサッカーを代表する存在として確固たる地位を築いている。
「どういたしまして、アメリカ」
まさにズラタンらしいスタイルで、この発表は彼のトレードマークである自信に満ちた態度で行われた。プロモーション映像では、元マンチェスター・ユナイテッドおよびバルセロナの選手が、静かなミラノの広場でコーヒーをすすりながら、冬の季節が終わりを告げる中、視聴者に直接語りかけている。
CMの中でイブラヒモビッチはこう語る。「みんなどこへ行ってしまったんだ？オリンピックは終わったけど、だからといって悲しんだり落ち込んだりする理由はない。気分が良かっただろ？赤、白、青のユニフォームを応援して…金メダルもいっぱい獲れて、最高だった。でも今は雪も溶け始めて、何をすればいいか分からなくなってる。世界最高の選手たちを見たいんだ。 アメリカの人々に朗報だ。この夏、FOXでFIFAワールドカップが放送されるだけでなく……ズラタンもやってくる。またすぐ会おう。どういたしまして、アメリカ。」
スターが勢揃いした世界的なイベント
このプロモーション映像には、ミラノ・コルティナ大会のスナップショットと、ラミネ・ヤマル、クリスティアーノ・ロナウド、エルリング・ハーランドといったスター選手たちの象徴的な瞬間が織り交ぜられている。また、キリアン・エムバペとクリスチャン・プリシッチが喜びを爆発させる姿に加え、カタール2022でトロフィーにキスをするリオネル・メッシの歴史的な姿も映し出されている。
32のトロフィーを獲得した男にとっての新たな章
この解説者としての仕事は、イブラヒモビッチの現役引退後のキャリアにおいて重要な一歩となる。現役を引退して以来、彼はアドバイザーとして活動を続けてきたが、今回のテレビ契約により、彼は再び世界のサッカー界の最前線に返り咲くことになる。カメラに向かってアディダスの2026年ワールドカップ公式球を掲げることで、ズラタンは6月11日の開幕戦に向けて準備万端であることを示した。
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