ズラタン・イブラヒモビッチ、2026年ワールドカップに向けた準備を進める中、新たな職務に就く

まさにズラタンらしいスタイルで、この発表は彼のトレードマークである自信に満ちた態度で行われた。プロモーション映像では、元マンチェスター・ユナイテッドおよびバルセロナの選手が、静かなミラノの広場でコーヒーをすすりながら、冬の季節が終わりを告げる中、視聴者に直接語りかけている。

CMの中でイブラヒモビッチはこう語る。「みんなどこへ行ってしまったんだ？オリンピックは終わったけど、だからといって悲しんだり落ち込んだりする理由はない。気分が良かっただろ？赤、白、青のユニフォームを応援して…金メダルもいっぱい獲れて、最高だった。でも今は雪も溶け始めて、何をすればいいか分からなくなってる。世界最高の選手たちを見たいんだ。 アメリカの人々に朗報だ。この夏、FOXでFIFAワールドカップが放送されるだけでなく……ズラタンもやってくる。またすぐ会おう。どういたしまして、アメリカ。」