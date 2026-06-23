2026年ワールドカップでアルゼンチンがオーストリアに2-0で勝利し、メッシは代表キャリアに新たな1ページを加えた。前回王者は、キャプテンの2ゴールで決勝トーナメント進出を決めた。インテル・マイアミのFWは、序盤のPKをVARで取り消され苦いスタートを切った。

それでもメッシは2得点を挙げ、アルビセレステを勝利に導いた。通算18ゴールで男子W杯最多得点者となった。アルジェリア戦のハットトリック以来、好調を維持している。