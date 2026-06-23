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ズラタン・イブラヒモビッチは、2026年ワールドカップに向けたアルゼンチンの好スタートを受け、リオネル・メッシはディエゴ・マラドーナやペレを超える「別格の存在」だと語った。
アルゼンチン代表キャプテンが、また新たな歴史的な節目を迎えた
2026年ワールドカップでアルゼンチンがオーストリアに2-0で勝利し、メッシは代表キャリアに新たな1ページを加えた。前回王者は、キャプテンの2ゴールで決勝トーナメント進出を決めた。インテル・マイアミのFWは、序盤のPKをVARで取り消され苦いスタートを切った。
それでもメッシは2得点を挙げ、アルビセレステを勝利に導いた。通算18ゴールで男子W杯最多得点者となった。アルジェリア戦のハットトリック以来、好調を維持している。
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イブラヒモビッチ、議論は終わったと宣言
元バルセロナとACミランのストライカー、イブラヒモビッチは、今回のメッシの偉業でサッカー史上最高の選手議論は決着ついたと語った。また、メッシが20年近くトップで高いレベルを維持していることも称賛した。
FOXスポーツの取材にイブラヒモビッチはこう語った。「議論の余地はない。ワールドカップ最多得点で優勝し、世代を超え38歳でも活躍する。これ以上何が必要なのか？
「長年にわたり多くの選手と比べられてきたが、実績の総量は誰にも及ばない。ペレ、マラドーナ、クライフも偉大だが、メッシの記録、キャリアの長さ、トロフィーは唯一無二だ」
記録的な好調が続く
メッシはアルジェリア戦でハットトリックを達成し、オーストリア戦でも2得点を挙げて大会初2試合で計5得点をマークした。イブラヒモビッチは自身のワールドカップ記録と冗談交じりに比較した。
「2試合で5ゴール。僕は2回のワールドカップで1つも取れなかった」とイブラヒモビッチ。「だから彼にはこのまま続けてほしい。もうすぐ誕生日だから思い切り楽しませてあげよう。僕たちは皆、彼のプレーを見て楽しんでいる。本当に素晴らしい、言葉にならないよ。
「人々はアルゼンチン代表の団結力や戦術を語るかもしれない。だが、特別な何かが必要なとき、いつも変わらない存在が一人いる。それがリオネル・メッシだ。」
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アルゼンチンが決勝トーナメント進出を決めた
アルゼンチンは開幕2連勝の勢いでグループJ最終戦のヨルダン戦に臨む。すでに決勝トーナメント進出を決めているため、スカローニ監督はメンバーを輪番で起用する可能性がある。メッシが休むか先発するかは未定だ。