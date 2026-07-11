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ズラタン・イブラヒモビッチは「過大評価されている」とセネ・ランメンスを批判し、ベルギーがスペイン戦でワールドカップ敗退した原因として、マンチェスター・ユナイテッドのGKを投入した采配を非難した。
スペインがレッド・デビルズを破る
ベルギーはロサンゼルスでの準々決勝でスペインに1－2で敗れ、ワールドカップの夢が消えた。88分、スペインの途中出場メリノが決勝弾。前半にクルトワが負傷し、代わった控えGKラメンスがクバルシのロングシュートをファンブルした。 この痛烈な敗退を受け、スウェーデンのレジェンド、イブラヒモビッチはガルシア監督の采配を厳しく批判した。
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ズラタン、監督人事の決定を痛烈に批判
大会中、テレビ局「フォックス・スポーツ」の解説者だったイブラヒモビッチは、残り19分でクルトワに代えて24歳のラムメンスを投入したガルシア監督の采配を公然と批判した。
イブラヒモビッチは、ストラスブールにレンタル移籍し大会中ずっとベンチにいたペンダースではなく、マンチェスター・ユナイテッドのGKを起用した理由が理解できないと主張。試合後、「この敗北の責任は代表監督にある。この交代が敗因だ」と語った。
さらに、彼はガルシア監督の選手選考にも疑問を投げかけた。「なぜベンチにいたのはペンダースで、クルトワの代わりにマンチェスター・ユナイテッドのラメンスを投入したのか？ 所属クラブが理由なのか？ 代表GKの選び方はそうあるべきではない。特に、その後何が起きたかを見れば」
「過大評価されている」と批判されたゴールキーパー
ラムメンスのミスで失点し、1974年コンゴ民主共和国代表ディンビ・トゥビランドゥ以来、W杯で失点につながるミスを犯した初の控えGKとなった。イブラヒモビッチは「ラムメンスは国際レベルに達していない。過大評価だ。ペンダースの方がずっと優れている」と手厳しく批判した。
スウェーデンの伝説的元主将はこう断じた。「ラメンスはこのレベルでは通用しない。過大評価だ。ペンダースの方がはるかに優れており、それは誰の目にも明らかだ。」
さらに代表コーチ陣の対応を「ひどすぎる。恥を知れ」と批判した。
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「ラ・ロハ」がフランスと対戦する
スペインは劇的な勝利で準決勝進出し、火曜日にダラスで開催される決勝進出をかけてフランスと対戦する。欧州王者は「レ・ブルー」との一戦に備えるが、ベルギー代表はガルシア監督の去就が不透明なまま、失望を抱えて帰国した。
ラメンスは、マンチェスター・ユナイテッドのトップチームに合流する前に、精神的な鋭さを取り戻すという難題に直面する。
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