大会中、テレビ局「フォックス・スポーツ」の解説者だったイブラヒモビッチは、残り19分でクルトワに代えて24歳のラムメンスを投入したガルシア監督の采配を公然と批判した。

イブラヒモビッチは、ストラスブールにレンタル移籍し大会中ずっとベンチにいたペンダースではなく、マンチェスター・ユナイテッドのGKを起用した理由が理解できないと主張。試合後、「この敗北の責任は代表監督にある。この交代が敗因だ」と語った。

さらに、彼はガルシア監督の選手選考にも疑問を投げかけた。「なぜベンチにいたのはペンダースで、クルトワの代わりにマンチェスター・ユナイテッドのラメンスを投入したのか？ 所属クラブが理由なのか？ 代表GKの選び方はそうあるべきではない。特に、その後何が起きたかを見れば」