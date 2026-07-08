メッシはワールドカップベスト16でアルゼンチンがエジプトに0－2から逆転勝ちした試合で、アシストと同点弾を記録し、エンツォ・フェルナンデスのアディショナルタイム決勝弾も導いた。この活躍に、イブラヒモビッチは「彼はスイッチが入ると止められない。まだ欲している」と称えた。

フォックス・スポーツのインタビューでイブラヒモビッチは、敗退の危機が迫る中、メッシの態度に明らかな変化が見られたと指摘した。「何かが変わったのがわかる。（2－0になった後）彼はスイッチを入れたんだ。まるで野獣のようになり、誰も彼を止めることはできなかった」と語った。「それが彼にとってどれほど重要なことか、見て取れる。彼はすでにすべてを勝ち取り、バロンドールもいくつも受賞しているかもしれないが、それでもなお、さらに上を目指しているのだ。」