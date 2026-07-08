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ズラタン・イブラヒモビッチはアルゼンチン代表リオネル・メッシに「助けが必要だ」と警告。一方でインテル・マイアミのスーパースターを「野獣」と称えた。
イブラヒモビッチ、メッシを「野獣」と称賛
メッシはワールドカップベスト16でアルゼンチンがエジプトに0－2から逆転勝ちした試合で、アシストと同点弾を記録し、エンツォ・フェルナンデスのアディショナルタイム決勝弾も導いた。この活躍に、イブラヒモビッチは「彼はスイッチが入ると止められない。まだ欲している」と称えた。
フォックス・スポーツのインタビューでイブラヒモビッチは、敗退の危機が迫る中、メッシの態度に明らかな変化が見られたと指摘した。「何かが変わったのがわかる。（2－0になった後）彼はスイッチを入れたんだ。まるで野獣のようになり、誰も彼を止めることはできなかった」と語った。「それが彼にとってどれほど重要なことか、見て取れる。彼はすでにすべてを勝ち取り、バロンドールもいくつも受賞しているかもしれないが、それでもなお、さらに上を目指しているのだ。」
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脇役たちへの警告
試合終了のホイッスルが鳴り、涙を流すメッシがチームメイトに抱きしめられるなど祝賀ムードに包まれた。しかしイブラヒモビッチはアルゼンチン代表の他の選手たちに厳しい批判を浴びせた。このスウェーデンのレジェンドは、前回王者のアルゼンチンが、今大会で最も際立つ39歳の選手に依存しすぎていると指摘した。メッシは現在8ゴールでゴールデンブーツ賞首位。7ゴールのムバッペとハーランドを上回っている。
イブラヒモビッチは、アルビセレステがノックアウトステージのすべての試合でメッシに救いを求めることはできないと断言している。彼は次のように付け加えた。「少し批判的に言えば、チームメイトたちはもっとステップアップして彼を助けなければならない。彼は別次元の存在だ。もしメッシが最後までこの調子でいけば、誰も驚かないだろう。だが、彼には助けが必要だ。」
ヘンリーもそのマジシャンを称賛した。
イブラヒモビッチと共に解説を務めたティエリ・アンリも、年齢や期待を覆すメッシの能力に魅了されていた。インテル・マイアミのフォワードであるメッシは、ワールドカップ通算21ゴールを記録し、ミロスラフ・クローゼら伝説的な選手を超え、19ゴールのムバッペにもリードを保っている。アンリはメッシのキャリアを「現実とは思えないハリウッド映画」に例えた。
「もしその脚本を書いたとしたら、現実にはあり得ないと思うような映画になるだろう。監督がやりすぎたと思わせるような作品だ」とアンリは解説した。「しかしメッシはまさにそんな物語を紡ぎ出している。この男は、自分の足で歴史を刻んでいるのだ」
エジプト戦の逆転劇で代表通算204試合125ゴールに達した。
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準々決勝への道
アルゼンチンは土曜にカンザスシティでスイスと準々決勝を戦う。スイスはコロンビアとのPK戦を制して進出した。王座を守るスカローニ監督率いるアルゼンチンにとって、スイスは大きな壁だ。メッシは「0－2から逆転したのは並外れた粘りだ」と語った。
メッシは試合後、「0－2とリードされたときは厳しかったが、逆転できてとても興奮した」と語った。「0－2から巻き返すのは簡単ではないが、このチームは決して諦めず、最後まで戦う。今日、このチームが成し遂げたことは信じられないほど素晴らしい。」
スイスを破れば準決勝ではイングランド対ノルウェーの勝者と当たる。
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