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ズラタン・イブラヒモビッチの息子が、アヤックスでのレンタル移籍終了後、オランダのクラブに加入した。
エールディヴィジへの完全移籍が正式決定
伝説的スウェーデン人ストライカー、ズラタン・イブラヒモビッチの長男マクシミリアンが、ACミランからAZアルクマールへ完全移籍した。19歳のウインガーはミラン・フトゥーロのプレシーズン合宿を欠席し、移籍が噂されていた。 ミランは交渉を優先させ、彼をプレシーズンから外した。
この移籍で彼はオランダに復帰。直近では父が世界的に名を上げたアヤックスのリザーブ「ヨング・アヤックス」へ期限付き移籍していた。AZはスウェーデンU-21代表でもある彼を将来性豊かな戦力と評価し、迅速に完全移籍を決めた。
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AZアルクマールの公式声明
契約成立を受け、クラブは新加入選手について「当面は治療に専念し、その後Jong AZで練習する」と発表した。 声明には「マクシミリアン・イブラヒモビッチは軽傷から回復次第、ジョンAZに合流する。復帰時期は未定だが、将来的にクラブの戦力となるよう成長する機会が与えられる」と記された。
AZへの移籍は、オランダで過ごした苦難の時期を経て実現した。2026年1月14日、彼はアヤックスへ6か月間レンタル移籍し、クラブは約350万ユーロの完全移籍オプションを保持していた。当初はリザーブチーム「ヨング・アヤックス」でプレーしたが、アムステルダムでの日々は frustration だらけだった。 度重なる怪我で出場は4試合のみだった。
ミラノはイブラヒモビッチ・ジュニアと別れた
ACミランは公式チャンネルで、若手ウイングの退団を発表した。クラブは「マクシミリアン・ズラタン・セーガー・イブラヒモヴィッチがアルクマール・ザーンストリークへ完全移籍したことを確認する。今後の活躍を祈っている」とコメントした。
2022年にユースアカデミーへ加入した彼のミランでの物語は、ここで幕を閉じた。2023年2月には、怪我から回復中の父が見守る中、トップチームとの合同練習に参加して注目された。 2025年1月12日、セリエCのミラン・フトゥーロ（リザーブチーム）でプロデビュー。ホームでのトーレス戦（1-5敗戦）ではチームの唯一の得点をアシストした。 トップチームに招集されたのは2025年12月18日のスーペルコッパ・イタリアーナ対ナポリ戦1回のみで、2－0の敗戦では出場機会がなかった。
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若手ウインガーの今後
2006年生まれのマクシミリアンは、攻撃的なウインガーとしてプレーし、父親の象徴的な「ターゲットマン」とは異なる戦術的特徴を示す。ヨング・アヤックスでの経験を通じて、技術とポジショニングを重視するオランダのサッカー文化を肌で感じている。 父はアヤックス時代にエールディヴィジ2連覇とKNVBカップ1回制覇を達成しており、彼はその足跡を追うつもりだ。
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