ズラタン・イブラヒモビッチの息子が、アヤックスでのレンタル移籍終了後、オランダのクラブに加入した。

伝説的スウェーデン人ストライカー、ズラタン・イブラヒモビッチの長男マクシミリアンが、ACミランからAZアルクマールへ完全移籍した。19歳のウインガーはミラン・フトゥーロのプレシーズン合宿を欠席し、移籍が噂されていた。 ミランは交渉を優先させ、彼をプレシーズンから外した。

この移籍で彼はオランダに復帰。直近では父が世界的に名を上げたアヤックスのリザーブ「ヨング・アヤックス」へ期限付き移籍していた。AZはスウェーデンU-21代表でもある彼を将来性豊かな戦力と評価し、迅速に完全移籍を決めた。



