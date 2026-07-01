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FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP
Moataz Elgammal

翻訳者：

ズラタン・イブラヒモビッチがリヴァプールのDFを「夢の補強」と絶賛。これを受け、ヴァージル・ファン・ダイクがルーベン・アモリム監督率いるACミランの意外な獲得候補に浮上した。

移籍情報
フィルジル・ファン・ダイク
ACミラン
リヴァプール
ズラタンイブラヒモビッチ
セリエ A
プレミアリーグ

ACミランは、ゴンサロ・ラモスを7000万ユーロで獲得した後、今夏の守備補強の最優先ターゲットとしてリヴァプールの主将ヴィルジル・ファン・ダイクを指名した。アンフィールドの大規模なチーム再建の機会を利用し、ルーベン・アモリム監督率いる新体制に向けてこの経験豊富なセンターバックの獲得を目指す。シニアアドバイザーのズラタン・イブラヒモヴィッチが交渉を主導している。

  • ラモスの移籍が決定したミランは、次にファン・ダイクの獲得を狙う。

    ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ACミランは火曜日にパリ・サンジェルマンからFWラモスを獲得したと発表。その直後、守備陣の補強へ方針を切り替えた。攻撃陣の補強が確定し、オーナーのジェリー・カルディナーレ氏とイブラヒモビッチは、スター級のセンターバック確保に全力を注いでいる。

    イブラヒモビッチは取締役会に対し、ヴァン・ダイク獲得へ大胆なオファーを出すよう強く求めている。クラブは経験豊富なオランダ人を軸に新守備陣を構築し、アモリム体制で欧州制覇へ挑む最高のリーダーと位置づけている。


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  • Liverpool Everton 2025-26 Virgil van DijkGetty

    リヴァプールの再建は、イタリアの強豪クラブにとって好機となる

    リヴァプールは今夏、サラーとロバートソンが退団し、大きな転換期を迎えている。ミランはこれを好機と捉えているが、リヴァプールはコナテをフリーでレアルに放っただけに、ファン・ダイク売却には抵抗するだろう。

    レッドバードは、ファン・ダイクが契約最終年であることを踏まえ、正式オファーを出すための資金計画を急いでいる。この堂々たるディフェンダーはクラブで374試合36得点を記録し、近年世界屈指の選手として君臨している。

  • 驚異的な優勝記録の後に訪れたワールドカップでの悲劇

    イングランドでのキャリアで、ファン・ダイクはチャンピオンズリーグ、リーグ2回、FAカップ、UEFA欧州最優秀選手賞など多数のタイトルを獲得した。

    しかし代表では最近、オランダがワールドカップベスト16でモロッコにPK戦負けを喫し、悔しい思いをした。

    この移籍が実現しない場合、ミランはスポルティングCPのゴンサロ・イナシオを4000万ユーロの代替候補としている。リヴァプールはイブラヒマ・コナテのレアル・マドリード移籍にすでに合意しており、もう1人のDFを手放すことに難色を示す見込みだ。

  • Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    ミランとアモリムにとって、今後数週間が正念場となる

    ミランはリヴァプールに対し、チームの象徴である主将の獲得交渉を開始よう説得しようとしている。セリエA新シーズンが迫る中、アモリム新監督の下で守備陣を固めたいミランは、ファンに近いうちに移籍市場で決定的な動きを示すつもりだ。