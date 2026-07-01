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ズラタン・イブラヒモビッチがリヴァプールのDFを「夢の補強」と絶賛。これを受け、ヴァージル・ファン・ダイクがルーベン・アモリム監督率いるACミランの意外な獲得候補に浮上した。
ラモスの移籍が決定したミランは、次にファン・ダイクの獲得を狙う。
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ACミランは火曜日にパリ・サンジェルマンからFWラモスを獲得したと発表。その直後、守備陣の補強へ方針を切り替えた。攻撃陣の補強が確定し、オーナーのジェリー・カルディナーレ氏とイブラヒモビッチは、スター級のセンターバック確保に全力を注いでいる。
イブラヒモビッチは取締役会に対し、ヴァン・ダイク獲得へ大胆なオファーを出すよう強く求めている。クラブは経験豊富なオランダ人を軸に新守備陣を構築し、アモリム体制で欧州制覇へ挑む最高のリーダーと位置づけている。
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リヴァプールの再建は、イタリアの強豪クラブにとって好機となる
リヴァプールは今夏、サラーとロバートソンが退団し、大きな転換期を迎えている。ミランはこれを好機と捉えているが、リヴァプールはコナテをフリーでレアルに放っただけに、ファン・ダイク売却には抵抗するだろう。
レッドバードは、ファン・ダイクが契約最終年であることを踏まえ、正式オファーを出すための資金計画を急いでいる。この堂々たるディフェンダーはクラブで374試合36得点を記録し、近年世界屈指の選手として君臨している。
驚異的な優勝記録の後に訪れたワールドカップでの悲劇
イングランドでのキャリアで、ファン・ダイクはチャンピオンズリーグ、リーグ2回、FAカップ、UEFA欧州最優秀選手賞など多数のタイトルを獲得した。
しかし代表では最近、オランダがワールドカップベスト16でモロッコにPK戦負けを喫し、悔しい思いをした。
この移籍が実現しない場合、ミランはスポルティングCPのゴンサロ・イナシオを4000万ユーロの代替候補としている。リヴァプールはイブラヒマ・コナテのレアル・マドリード移籍にすでに合意しており、もう1人のDFを手放すことに難色を示す見込みだ。
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ミランとアモリムにとって、今後数週間が正念場となる
ミランはリヴァプールに対し、チームの象徴である主将の獲得交渉を開始よう説得しようとしている。セリエA新シーズンが迫る中、アモリム新監督の下で守備陣を固めたいミランは、ファンに近いうちに移籍市場で決定的な動きを示すつもりだ。