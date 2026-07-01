リヴァプールは今夏、サラーとロバートソンが退団し、大きな転換期を迎えている。ミランはこれを好機と捉えているが、リヴァプールはコナテをフリーでレアルに放っただけに、ファン・ダイク売却には抵抗するだろう。

レッドバードは、ファン・ダイクが契約最終年であることを踏まえ、正式オファーを出すための資金計画を急いでいる。この堂々たるディフェンダーはクラブで374試合36得点を記録し、近年世界屈指の選手として君臨している。