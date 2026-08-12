2日間にわたる集中的な交渉の末、インテルとトッテナムはジェド・スペンスのインテル移籍で合意に達した。すべてが順調に進めば、同選手はクリスティアン・キヴがクラブに求めていたサイドの補強として、実質的に最初の大型補強となる。取引は本日8月12日水曜日の午後にまとまり、完全移籍となる見通しだ。イングランド代表の同選手は、5年の長期契約にサインする準備が整っている。以下、詳細をお届けする。
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スぺンスのインテル移籍が成立。移籍金と年俸の全詳細
3000万ユーロ超の取引
インテルとトッテナムの隔たりは、この数日で徐々に埋まっていった。移籍市場の序盤、スペンスがイングランドでワールドカップの期間中に主役となっていた頃の要求額と比べると、スパーズは4500万ユーロの要求から1000万ユーロ以上引き下げたことになる。ファブリツィオ・ロマーノによれば、この取引は固定額3150万ユーロでまとまり、さらにボーナスが加わって総額3400万〜3500万ユーロに達する見通しだ。
スペンスの契約
一方、スぺンスについては、インテルがすでにかなり前から、2031年6月30日までの5年契約で、固定給は300万ユーロを超えない条件で合意に達していた。
ルイス・エンリケが退団？
キヴによって右サイドで起用されているアンディ・ディウフの存在、そしてスペンスの加入により、ブラジル人ルイス・エンリケを巡る検討はさらに深まることになる。インテルはローマから同選手に対するオファーを受けているが、現時点ではまだ放出にゴーサインを出していない。ただ、自身のポジションで第3の選択肢となれば、退団へと決定的に傾く可能性がある。
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