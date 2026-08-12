2日間にわたる集中的な交渉の末、インテルとトッテナムはジェド・スペンスのインテル移籍で合意に達した。すべてが順調に進めば、同選手はクリスティアン・キヴがクラブに求めていたサイドの補強として、実質的に最初の大型補強となる。取引は本日8月12日水曜日の午後にまとまり、完全移籍となる見通しだ。イングランド代表の同選手は、5年の長期契約にサインする準備が整っている。以下、詳細をお届けする。