第1戦での6-1という大敗を考えると、逆転勝利は不可能に思えるが、アタランタはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のバイエルン・ミュンヘンとの第2戦に全力を尽くす構えだ。 Amazon Prime Videoでの試合解説を担当したのは、ミラン、レアル・マドリード、インテル（ほか）などでプレーしたサッカー界のレジェンド、クラレンス・セードルフだ。彼はドイツのアリアンツ・アレーナのピッチで行われるこの一戦について、独自の分析を語った。
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シードルフは自信を見せる。「時には痛い目を見ることもある。アタランタはスクデット制覇を目標に掲げるべきだ」
アイデンティティは変わらない
シードルフはまず、決定的な敗北がチームのアイデンティティを変えることはない、と強調した。「時には痛烈な敗北を喫することもあるが、それで自分のアイデンティティや、これまで成し遂げてきたこと、あるいは現在のコンディションが変わることはない。絶好調の時に、信じられないような試合に負けることもある。 クラブ、選手、アタランタの環境はすべて、非常に確固たるものとして定着している。そして、このチームには『ページをめくる』という特徴がある。なぜなら、前へ進まなければならないからだ。ミラン時代にリヴァプールとのチャンピオンズリーグ決勝で敗れた時を思い出すが、翌月にはまた新たなスタートを切っていた。過去を引きずることなく。これこそが、長年にわたって築き上げられてきた、このクラブの強みだと信じている」。
目指すべき目標
「前進すること」――これがシードルフのメッセージであり、彼はアタランタの将来に向けた現実的な目標を明確に示しつつ、そのハードルを高く設定している。「今やアタランタは、セリエA優勝を目標とし、あらゆる壁を乗り越えていくべきだ。もはやチームを去ったガスペリーニ監督に対しても同様だ。彼らは今シーズン、チェルシーのような道を歩みながら、リーグ優勝を目指してスタートを切らなければならない」。
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