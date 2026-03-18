シードルフは自信を見せる。「時には痛い目を見ることもある。アタランタはスクデット制覇を目標に掲げるべきだ」

シードルフはまず、決定的な敗北がチームのアイデンティティを変えることはない、と強調した。「時には痛烈な敗北を喫することもあるが、それで自分のアイデンティティや、これまで成し遂げてきたこと、あるいは現在のコンディションが変わることはない。絶好調の時に、信じられないような試合に負けることもある。 クラブ、選手、アタランタの環境はすべて、非常に確固たるものとして定着している。そして、このチームには『ページをめくる』という特徴がある。なぜなら、前へ進まなければならないからだ。ミラン時代にリヴァプールとのチャンピオンズリーグ決勝で敗れた時を思い出すが、翌月にはまた新たなスタートを切っていた。過去を引きずることなく。これこそが、長年にわたって築き上げられてきた、このクラブの強みだと信じている」。