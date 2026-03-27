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シーズン終盤を控えたバルセロナに大きな打撃――ラフィーニャがブラジル代表から離脱
セレソンに赤信号
ブラジルサッカー連盟（CBF）は、ラフィーニャが前回の試合で不快感を訴えたことを受け、代表チームでの活動を継続できないことを正式に確認した。画像検査の結果、身体的な怪我があることが判明したため、カルロ・アンチェロッティ監督はこのウイング選手を代表から外すことを余儀なくされた。
同連盟は公式声明で状況を次のように説明した。「ラフィーニャとウェズリーの両選手は、今週金曜日、アンチェロッティ監督により代表チームから外された。両選手ともフランス戦中に右太ももの裏側に痛みを感じていた。」声明はさらに、「金曜日、両選手は検査を受け、筋肉の損傷が確認された。両選手は治療を継続するため代表から外される。代替選手として他の選手は招集されない」と付け加えた。
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最悪のタイミングで不運に見舞われた
ラフィーニャはボストンで行われたフランス戦においてアンチェロッティ監督の先発メンバーに名を連ねたが、途中交代を余儀なくされた。当初は軽度の不調と報じられていたが、バルセロナは公式声明を発表し、負傷の程度を明らかにした。「木曜日にボストンで行われたブラジル対フランス戦でラフィーニャが不調を訴えたことを受け、ブラジルサッカー連盟（CBF）が実施した検査の結果、右ハムストリングの負傷であることが確認された。 同選手は適切な治療を受けるためバルセロナに戻る。回復までの期間は5週間と見込まれている。」
バルセロナにとって過酷なスケジュール
今後の過密な試合日程を考えると、スポティファイ・カンプ・ノウでは深刻な懸念が生じることになるだろう。 バルサは今後、重要な一戦を控えているが、ラフィーニャがアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝2試合、およびエスパニョールとのカタルーニャ・ダービーを欠場することが確定した。チームが複数の大会で全てを懸けて戦っている中、この段階でラフィーニャのような才能とリーダーシップを兼ね備えた選手を失うことは、ハンス・フリック監督の戦術にとって大きな痛手となる。
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病歴について
今シーズン、この29歳のウイングがその部位に問題を抱えるのは今回が初めてではない。ラフィーニャは9月下旬に右ハムストリングの負傷に見舞われ、2ヶ月間ピッチを離れていたが、数度の再発により復帰への道のりが困難を極めた。