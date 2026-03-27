シーズン終盤を控えたバルセロナに大きな打撃――ラフィーニャがブラジル代表から離脱

ブラジルサッカー連盟（CBF）は、ラフィーニャが前回の試合で不快感を訴えたことを受け、代表チームでの活動を継続できないことを正式に確認した。画像検査の結果、身体的な怪我があることが判明したため、カルロ・アンチェロッティ監督はこのウイング選手を代表から外すことを余儀なくされた。

同連盟は公式声明で状況を次のように説明した。「ラフィーニャとウェズリーの両選手は、今週金曜日、アンチェロッティ監督により代表チームから外された。両選手ともフランス戦中に右太ももの裏側に痛みを感じていた。」声明はさらに、「金曜日、両選手は検査を受け、筋肉の損傷が確認された。両選手は治療を継続するため代表から外される。代替選手として他の選手は招集されない」と付け加えた。