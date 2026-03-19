チャンピオンズリーグでレアル・マドリードに再び敗れたことを受け、マンチェスター・シティにおけるペップ・グアルディオラの去就をめぐる議論が再燃している。 デイリー・メール紙の報道によると、グアルディオラ監督は、今週日曜日（17時30分キックオフ）に行われるアーセナルとのリーグカップ決勝戦を終えた後、今後の進路を決めるために一時休養を取る予定だという。焦点となるのは、2027年までの契約を全うするか、それとも今夏にもクラブを去るかという点だ。
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シーズン真っ只中！ペップ・グアルディオラ監督は、2つの重要な試合の合間に休息を取る意向のようだ
これまでグアルディオラ監督は、過密な試合日程のため、自身の将来についてじっくり考える機会がなかった。その代わりに、チームの不安定なパフォーマンスを改善する方策を見つけることに注力してきた。今、アーセナルとの決勝戦と、続くリヴァプールとのFAカップ準々決勝の間に、約2週間の時間が生まれることになる
タイトル獲得なしのシーズンを終え、チーム編成にも大きな変化がない中、シティは現在も調子が上がっておらず、そのため、今夏の退任の可能性をめぐる憶測が最近著しく高まっている。 「誰もが私を解任したがっている」と、グアルディオラは、チャンピオンズリーグのラウンド16第2戦、宿敵レアル・マドリードとのホームゲームで1-2と敗れた後、語った。「いつかここに来て、『バイバイ、みんな』と言うだろう。未来は明るい。来シーズン、我々は戻ってくる。10年後に引退する時が来ても、私はいつまでもシティの一員だ」
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ペップ・グアルディオラはすでに自身の将来について語っている
しかし、テレビ局「モビスター」とのインタビューで、彼は今後もこの挑戦に立ち向かう自信があることを明らかにした。「はい」と、自身のモチベーションについて問われると彼は答え、「間違いなくそうなるでしょう」と続けた。
マドリードでの第1戦は、シティが0対3で完敗した。グアルディオラ率いるチームがレアル・マドリードに敗れるのは、5年間で4度目となる。
万が一の退任に備え、クラブはすでに後任候補を市場で探っている模様だ。噂によれば、これはグアルディオラ本人の了承を得た上でのことだという。有力候補として、かつてグアルディオラのコーチングスタッフを務め、直近ではチェルシーFCを指揮していたエンツォ・マレスカの名前が繰り返し挙がっている。
マンチェスター・シティにおけるペップ・グアルディオラの成績
公式戦 勝利 引き分け 敗戦 581 414 75 92
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