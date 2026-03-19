シーズン真っ只中！ペップ・グアルディオラ監督は、2つの重要な試合の合間に休息を取る意向のようだ

これまでグアルディオラ監督は、過密な試合日程のため、自身の将来についてじっくり考える機会がなかった。その代わりに、チームの不安定なパフォーマンスを改善する方策を見つけることに注力してきた。今、アーセナルとの決勝戦と、続くリヴァプールとのFAカップ準々決勝の間に、約2週間の時間が生まれることになる

タイトル獲得なしのシーズンを終え、チーム編成にも大きな変化がない中、シティは現在も調子が上がっておらず、そのため、今夏の退任の可能性をめぐる憶測が最近著しく高まっている。 「誰もが私を解任したがっている」と、グアルディオラは、チャンピオンズリーグのラウンド16第2戦、宿敵レアル・マドリードとのホームゲームで1-2と敗れた後、語った。「いつかここに来て、『バイバイ、みんな』と言うだろう。未来は明るい。来シーズン、我々は戻ってくる。10年後に引退する時が来ても、私はいつまでもシティの一員だ」