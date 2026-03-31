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シンナーとベッツェッキがサッカー代表チームに手紙を送る：「アズーリ、ワールドカップに連れて行ってくれ！」

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テニス選手とモーターサイクルライダーが、ボスニアでガットゥーゾ監督率いるチームを応援している。

イタリアのスポーツ界全体が、今夜ボスニアで行われる最終プレーオフに臨むサッカー代表チームをワールドカップへ送り出すべく一丸となっている


本日発売の『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙には、マルコ・ベッツェッキとヤニック・シナーからのメッセージが掲載されている。


モーターサイクルライダーのベッツェッキはこう綴っている。「さあ、みんな、次は君たちの番だ。僕たちはみんなワールドカップに行きたいんだ、アメリカに連れて行ってくれ。勝つのは本当に素晴らしいことだよ、保証する。ヤニック・シナーもそう言うだろう。彼が僕とキミの名前を書いているのを見た時、サッカー代表チームのことにも思いを馳せたんだ。つまり、カメラに向かって『イタリア』と付け加えたあの言葉に、僕たち全員が込められているんだ。 私たちは素晴らしい週末を築き上げ、お互いの成功から小さな喜びを分かち合えたことを嬉しく思う。僕は、応援するクラブチームを持たない数少ないイタリア人の一人だと思う。本当に。サッカーの大ファンというわけではないが、代表チームのサポーターだ。2006年、僕は7歳だった。 ワールドカップの夏をもう一度味わいたい。2021年の欧州選手権優勝時に始まったあの儀式を再開したい。ペッコ・バニャイアやフルイニ、そしてバレンティーノ・ロッシ・アカデミーの他の若者たちが、ピザを持って私の家にやって来て、一緒に試合を観戦したあの頃のように。これ以上のイタリアらしさはないだろう」。


  • シンナー

    一方、テニス選手のヤンニク・シンナーからは次のようなメッセージが届きました。「イタリアでは今、F1からモーターサイクルレースに至るまで、多くのスポーツで信じられないような盛り上がりを見せています。 今はサッカーのワールドカップ出場権獲得も期待しています。試合前にベッツェッキ選手とアントネッリ選手の両方に話を聞きましたが、仲間がたくさんいて互いに支え合えるのは素晴らしいことです。今回も代表チームを応援します。ボスニア戦は非常に厳しい戦いになるでしょうが、すべてのイタリア人と同じように応援します」。


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