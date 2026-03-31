シンナーとベッツェッキがサッカー代表チームに手紙を送る：「アズーリ、ワールドカップに連れて行ってくれ！」

イタリアのスポーツ界全体が、今夜ボスニアで行われる最終プレーオフに臨むサッカー代表チームをワールドカップへ送り出すべく一丸となっている。





本日発売の『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙には、マルコ・ベッツェッキとヤニック・シナーからのメッセージが掲載されている。





モーターサイクルライダーのベッツェッキはこう綴っている。「さあ、みんな、次は君たちの番だ。僕たちはみんなワールドカップに行きたいんだ、アメリカに連れて行ってくれ。勝つのは本当に素晴らしいことだよ、保証する。ヤニック・シナーもそう言うだろう。彼が僕とキミの名前を書いているのを見た時、サッカー代表チームのことにも思いを馳せたんだ。つまり、カメラに向かって『イタリア』と付け加えたあの言葉に、僕たち全員が込められているんだ。 私たちは素晴らしい週末を築き上げ、お互いの成功から小さな喜びを分かち合えたことを嬉しく思う。僕は、応援するクラブチームを持たない数少ないイタリア人の一人だと思う。本当に。サッカーの大ファンというわけではないが、代表チームのサポーターだ。2006年、僕は7歳だった。 ワールドカップの夏をもう一度味わいたい。2021年の欧州選手権優勝時に始まったあの儀式を再開したい。ペッコ・バニャイアやフルイニ、そしてバレンティーノ・ロッシ・アカデミーの他の若者たちが、ピザを持って私の家にやって来て、一緒に試合を観戦したあの頃のように。これ以上のイタリアらしさはないだろう」。



