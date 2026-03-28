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ショーン・ダイチは、パブでギネスを飲みながら、あるファンからイゴール・トゥドールの後任について尋ねられたエピソードを明かし、トッテナム監督就任の噂を笑い飛ばした
トッテナムが新監督を探している可能性
ダイチ監督は、プレミアリーグ最下位のウルヴァーハンプトンとのホーム戦でスコアレスドローに終わったことを受け、2月にノッティンガム・フォレストから解任され、現在は無職の状態にある。しかし、トップリーグでの残留実績を持つ彼は、現在降格圏からわずか1ポイント差で踏みとどまっているチームにとって、魅力的な選択肢となり得る。報道によると、クラブは近いうちに監督交代を検討しているという。トゥドル監督は就任以来、スパーズの選手たちの能力を十分に引き出せずにいるからだ。
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ダイチ監督、パブで噂を否定
talkSPORTのインタビューで、ダイチ監督はサポーターとのユーモラスなやり取りを振り返り、サッカー界の噂がいかにしてあっという間に暴走してしまうかを如実に示した。54歳の同監督は金曜日にパブにいたため、多くの人が彼がトッテナムとの契約をまとめるために首都を訪れていると推測した。しかし、実際の状況はネット上の探偵たちが推測していたよりもはるかに地味なものだった。その噂について笑いながら、ダイチ監督は次のように語った。 「最高だね。正直なところ、僕は家の近くにあるパブにいたんだ。そしたらある男が『おや、君はスパーズと交渉中なんじゃなかったの？』って言うんだ。 そこで僕はこう返したんだ。『いや、今こうして君の隣でギネスを飲んでいるんだから、あり得ないよ。君がトッテナムの人間で、彼らがセブン・スターズ・パブでギネスを飲んでいるって話じゃない限り、まずあり得ない！ 違うよ、僕はトッテナムとは関係ない。君と一緒にいるんだ、相棒。それに、今talkSPORTに出演中なんだ。それが僕の今やっていることさ』」
噂の渦を乗り切る
ユーモアを交えて一蹴したものの、ダイチ監督はトッテナムのような名門クラブの指揮を執るという挑戦には前向きであると考えられている。しかし、彼は、注目度の高いポストとの関連が報じられることは、公の場で対応するのが「厄介な状況」であることを認めた。「クリックベイトに振り回されっぱなしになるでしょう？」と、絶え間ない騒動をどう対処しているかと尋ねられたダイチ監督は説明した。「だから、何をしても、非常に厄介な状況なんです。 内部事情を聞きたがるのも当然だ。監督という立場なら、キャリアのどの段階であろうと、順調にやっていれば、いずれこうした質問をされることになるのは分かっている。質問されたら、敬意を持って答えるよう努める。だって、例えばトッテナムを例に挙げれば分かるだろう――素晴らしいクラブだし、巨大なクラブだし、その他もろもろあるからな。」
- AFP
スパーズにとっての他の選択肢
ダイチ監督は短期的な立て直し役として依然として有力な候補と見られているが、監督候補として浮上している名前は彼だけではない。 オーストリア人のアディ・フッター監督が有力候補と目されているほか、元トッテナム所属のクリス・ヒューストンやロビー・キーンの名前も挙がっている。サポーターたちはロベルト・デ・ゼルビにも注目しているが、元ブライトン監督である彼は、シーズン途中の降格争いにあるチームの指揮を執ることに消極的だと報じられている。