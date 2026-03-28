ショーン・ダイチは、パブでギネスを飲みながら、あるファンからイゴール・トゥドールの後任について尋ねられたエピソードを明かし、トッテナム監督就任の噂を笑い飛ばした

ユーモアを交えて一蹴したものの、ダイチ監督はトッテナムのような名門クラブの指揮を執るという挑戦には前向きであると考えられている。しかし、彼は、注目度の高いポストとの関連が報じられることは、公の場で対応するのが「厄介な状況」であることを認めた。「クリックベイトに振り回されっぱなしになるでしょう？」と、絶え間ない騒動をどう対処しているかと尋ねられたダイチ監督は説明した。「だから、何をしても、非常に厄介な状況なんです。 内部事情を聞きたがるのも当然だ。監督という立場なら、キャリアのどの段階であろうと、順調にやっていれば、いずれこうした質問をされることになるのは分かっている。質問されたら、敬意を持って答えるよう努める。だって、例えばトッテナムを例に挙げれば分かるだろう――素晴らしいクラブだし、巨大なクラブだし、その他もろもろあるからな。」