ショーン・ダイチが真相を明かす！元プレミアリーグ監督が、右派政党「リフォーム」への加入説について言及

ダイチ監督（54）は、自身を「リフォーム」に参加していると偽ったAI生成画像がネット上で拡散したのを受け、公式インスタグラムで「事実無根」と即座に否定した。

拡散した投稿には「私は常に勤勉さ、誠実さ、英国第一主義を信じてきた。だからこそ『リフォームUK』を支持する」という公式支持のように装った偽の引用文があった。