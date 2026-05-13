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ショーン・ダイチが真相を明かす！元プレミアリーグ監督が、右派政党「リフォーム」への加入説について言及
ダイチ監督、話題のAI生成画像に反応
ダイチ監督（54）は、自身を「リフォーム」に参加していると偽ったAI生成画像がネット上で拡散したのを受け、公式インスタグラムで「事実無根」と即座に否定した。
拡散した投稿には「私は常に勤勉さ、誠実さ、英国第一主義を信じてきた。だからこそ『リフォームUK』を支持する」という公式支持のように装った偽の引用文があった。
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ソーシャルメディア上の偽の引用句の歴史
今回の件は、この監督の発言が誤って帰属された初めてのケースではない。以前にも、彼が「まったくの『ウォーク』なナンセンス」というフレーズを頻繁に使っているとするネットミームが広まったことがある。このフレーズは彼のイメージの代名詞となっているが、実際には一度も口にしたことはない。昨年、『FourFourTwo』誌のインタビューで、彼はネットミームとして扱われることの奇妙さについて語った。彼は次のように説明している。「これについてはいつも聞かれるんだ。 著作権を取っておけばよかった。実際には言っていないのに、この言葉は私につきまとっているからね」
豊富な経営実績
ピッチ外の問題に取り組む前、彼はノッティンガム・フォレストを114日間率い、25試合で10勝を挙げた。その前にはエバートンで710日間指揮し、83試合で26勝だった。 最も知られるのはバーンリーでの3,454日に及ぶ長期政権で、425試合中152勝。監督キャリアはワトフォードで始まり、49試合中17勝だった。彼の退任後、フォレストはヴィトール・ペレイラ監督の下でリーグ10試合中4勝と調子を上げている。
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マネージャーの将来は？
ウェストハム・ユナイテッドがアーセナルに敗れたため、フォレストの降格は数学的に不可能となり、トップリーグ残留が確定した。一方、経験豊富な54歳の監督は現在無所属で、次なる舞台を探しながら進路を慎重に検討している。