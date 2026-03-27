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ショーン・ダイチが救世主となるか？！ ロベルト・デ・ゼルビがオファーを拒否した場合、トッテナムはプレミアリーグの残留争いに向け、短期契約の提示を検討している
デ・ゼルビの遅れにより、戦略の見直しを余儀なくされる
トッテナムによる新監督の恒久的な就任に向けた動きは、重大な壁に直面しており、これにより同クラブは抜本的な短期的な解決策を迫られる可能性が出てきた。 先月マルセイユを退任したロベルト・デ・ゼルビは、依然としてスパーズ首脳陣の第一候補だが、同クラブが降格の危機に直面している最中に指揮を執ることに、このイタリア人監督は消極的だと報じられている。スパーズは現在、順位表で17位につけており、降格圏からわずか1ポイント上回っているに過ぎない。デ・ゼルビは、スパーズがトップリーグ残留を果たすことを条件に、夏からの就任を検討する意向だが、それまでの間、直ちに埋めるべき空白が生じることになる。
現暫定監督のトゥドール氏をめぐる状況は、ますます危うくなっている。彼は指揮を執ってからの6試合でわずか1ポイントしか獲得できず、惨憺たる不振を招いている。クラブは父マリオ氏の死去を受けて彼の個人的な事情には配慮しているものの、降格を回避するためにはピッチ上の結果が即座に改善されなければならないことを痛感しており、彼の去就は月曜日までに決定される見通しだ。
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サバイバル専門家
英紙『テレグラフ』の報道によると、トッテナムは過酷な試合日程を乗り切り、残留へ導く指揮官としてダイチ氏を候補に挙げているという。 ダイチは2月にノッティンガム・フォレストから解任されたが、皮肉なことに、それはトゥドルがトーマス・フランクの後任として就任するちょうど1日前のことだった。困難な状況を乗り切る手腕で知られるダイチは、激しいプレッシャーの中、エバートンを2シーズン連続で残留に導いたことで有名だ。残留のスペシャリストとしての評判は、通常は異なるプレースタイルで知られるクラブにとって、型破りではあるが魅力的な選択肢となっている。
トッテナムの戦力は現在、負傷者続出で疲弊しており、クラブの経営陣は、シーズン残り7試合を乗り切るためには現実的なアプローチが必要だと考えている。 しかし、ダイチ監督との契約交渉は、契約期間の問題によって複雑化する可能性がある。スパーズは夏までのつなぎとして短期的な解決策を求めているが、ダイチ監督が2025-26シーズン終了までの契約しか提示されない場合、それを受け入れる意思があるかどうかは依然として不透明だ。
迫りくる降格の悪夢
トッテナムが降格圏入りする現実的な危機に直面している今、事態の深刻さはいくら強調してもしすぎることはない。4月12日のサンダーランド戦が始まる前に、他の試合の結果――特にウェストハム対ウルブズの対戦――次第では、スパーズが降格圏に転落する可能性もある。残り試合がわずかとなった今、この北ロンドンのクラブにとって、失敗の余地はもはやない。
今後の試合日程も決して楽観できるものではなく、ブライトンやアストン・ヴィラとの重要な一戦に加え、リーズ・ユナイテッドとの「降格争いの命運を左右する一戦」も控えている。
- AFP
バックルームの全面刷新が進行中
監督陣の刷新に加え、トッテナムはクラブの近年の低迷を打開するため、より広範な組織改革も進めている。報道によると、新たなスポーツディレクターの任命が最優先課題となっており、元ボルシア・ドルトムントのキャプテン、セバスティアン・ケルが有力候補として浮上している。また、来シーズンに向けて選手獲得やサッカー運営の近代化を図る中、チェルシーの共同スポーツディレクターであるポール・ウィンスタンリーも候補の一人として検討されているとみられる。