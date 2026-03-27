ショーン・ダイチが救世主となるか？！ ロベルト・デ・ゼルビがオファーを拒否した場合、トッテナムはプレミアリーグの残留争いに向け、短期契約の提示を検討している

トッテナムによる新監督の恒久的な就任に向けた動きは、重大な壁に直面しており、これにより同クラブは抜本的な短期的な解決策を迫られる可能性が出てきた。 先月マルセイユを退任したロベルト・デ・ゼルビは、依然としてスパーズ首脳陣の第一候補だが、同クラブが降格の危機に直面している最中に指揮を執ることに、このイタリア人監督は消極的だと報じられている。スパーズは現在、順位表で17位につけており、降格圏からわずか1ポイント上回っているに過ぎない。デ・ゼルビは、スパーズがトップリーグ残留を果たすことを条件に、夏からの就任を検討する意向だが、それまでの間、直ちに埋めるべき空白が生じることになる。

現暫定監督のトゥドール氏をめぐる状況は、ますます危うくなっている。彼は指揮を執ってからの6試合でわずか1ポイントしか獲得できず、惨憺たる不振を招いている。クラブは父マリオ氏の死去を受けて彼の個人的な事情には配慮しているものの、降格を回避するためにはピッチ上の結果が即座に改善されなければならないことを痛感しており、彼の去就は月曜日までに決定される見通しだ。