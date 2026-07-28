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ショーン・ダイシ、リヴァプール新監督を率直に評価 アンドニ・イラオラは「下部リーグのサッカーをしている」と主張
プレミアリーグへの適応
ダイクは、新たにリヴァプール監督に就任したイラオラの戦術的柔軟性を称賛した。『The Good, the Bad and The Football』ポッドキャストで語った元エヴァートン指揮官は、イラオラの監督としての手腕について率直な評価を下した。
イラオラは、ボーンマスで印象的な3シーズンを指揮した末に、注目を集める形でアンフィールド行きの切符をつかんだ。もっとも、イングランドサッカーでの船出は決して順風満帆ではなかった。このスペイン人指揮官は、チェリーズを率いてプレミアリーグ最初の9試合で勝利を挙げられなかったことで知られている。その苦しい序盤戦には、2023年10月にダイク率いるエヴァートンに0-3で大敗した一戦も含まれていた。
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現実的な戦術的シフト
マージーサイドでの大敗を受け、イラオラは自身が志向するプレースタイルでは結果を出すのが難しいとすぐに悟った。その後、残留を確実なものにするため、アプローチを劇的に変更した。その結果、ボーンマスは直後のリーグ戦でバーンリーに2-1で勝利した。ダイクはこの適応力を称賛し、イラオラは本質的に、よりダイレクトなスタイルを採用しながら、それをより優れたアスリートで実行したのだと指摘した。
「イラオラは基本的に下部リーグのフットボールを、高いレベルでやっている」とダイクは説明した。「相手の背後を何度も突き、屈服させにくる。質が高く、エネルギー量も多いバージョンだ」
スペイン流との決別
イラオラの就任初期の試合と、最終的に成功を収めた戦い方との際立った違いは、ダイチに強い印象を残した。スペイン人指揮官が当初のサッカー哲学を完全に捨て去る姿勢に驚かされたことを、本人も認めている。
「本当に驚いたよ。彼が、いわゆるスペイン流と想像されるようなサッカーをやろうとしていた頃、エバートンで対戦した時の彼らに対して、我々は走り勝っていたからね」と付け加えた。「彼は監督として素晴らしいと思う。『これではうまくいかない』と判断したのが見て取れたからだ。
「次に対戦した時には、彼らはどんどん前にボールを送り込んできて、我々の最終ラインを背走させていた。SBは何度も裏を取られて自陣ゴール方向へ戻る走りを強いられ、CBはまるで休む暇がないと感じていたはずだ。まるで別のチームのようだったし、彼は見事な仕事をした」
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アンフィールドにエネルギーをもたらす
絶え間ない戦術的進化によって、ボーンマスはまったく別のチームへと変貌を遂げた。今度はイラオラが、その勝利の方程式を世界屈指のビッグクラブの一つにもたらす役目を担うことになる。アンフィールドの熱心なサポーターは、強度の高いプレッシングスタイルがトップタレントをそろえるスカッドでどのように機能するのか、注目しているはずだ。指揮官はマージーサイドで自身の権威確立を目指す中、厳しい視線にさらされることになる。
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