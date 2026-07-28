イラオラの就任初期の試合と、最終的に成功を収めた戦い方との際立った違いは、ダイチに強い印象を残した。スペイン人指揮官が当初のサッカー哲学を完全に捨て去る姿勢に驚かされたことを、本人も認めている。

「本当に驚いたよ。彼が、いわゆるスペイン流と想像されるようなサッカーをやろうとしていた頃、エバートンで対戦した時の彼らに対して、我々は走り勝っていたからね」と付け加えた。「彼は監督として素晴らしいと思う。『これではうまくいかない』と判断したのが見て取れたからだ。

「次に対戦した時には、彼らはどんどん前にボールを送り込んできて、我々の最終ラインを背走させていた。SBは何度も裏を取られて自陣ゴール方向へ戻る走りを強いられ、CBはまるで休む暇がないと感じていたはずだ。まるで別のチームのようだったし、彼は見事な仕事をした」