イラオラの序盤戦と、その後に確立した成功の方程式との鮮やかな対比は、ダイクに強い印象を残した。ダイクは、このスペイン人指揮官が当初のフットボール哲学を完全に捨て去ることをいとわなかった姿勢に驚かされたと認めた。

「あれには感心したよ。彼がいわゆるスペイン流をやろうとしていた頃、エヴァートンで対戦した時のうちは相手を走り回らせていたからね」と付け加えた。「彼は監督として本当に見事だと思う。『これではうまくいかない』と判断したのが分かったからだ。

「次に対戦した時には、相手はどんどん縦にボールを入れてきて、こちらを反転させてきた。SBは何度も向きを変えさせられ、自陣ゴールへ戻って走らなければならず、CBはまったくひと息つけないと感じていた。まるで別のチームのようだったし、彼は素晴らしい仕事をした」