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ショーン・ダイシュ、新たなリヴァプール監督について率直な見解「アンドニ・イラオラは下部リーグのサッカーをしている」
プレミアリーグへの適応
ダイチ監督は、リヴァプールの新指揮官イラオラの戦術的柔軟性を称賛した。『The Good, The Bad & The Football』で、Midniteとの提携のもと、元エヴァートン指揮官はイラオラの監督としての能力について率直な評価を示した。
イラオラはボーンマスで印象的な3シーズンを指揮し、注目を集める形でアンフィールド行きを勝ち取った。ただ、イングランドサッカーでのスタートは決して順調ではなかった。スペイン人指揮官はチェリーズを率いてプレミアリーグ最初の9試合で勝利を挙げられなかったことで知られている。その苦しい序盤戦には、2023年10月にダイチ率いるエヴァートンに0-3で大敗した試合も含まれていた。
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実利的な戦術的シフト
マージーサイドでの大敗を受け、イラオラは自身が意図していたプレースタイルでは結果を出せそうにないとすぐに悟った。その後、残留を確実なものにするため、アプローチを劇的に転換した。その結果、ボーンマスはリーグ戦でバーンリーに2-1で即座に勝利した。ダイチはこの適応力を称賛し、イラオラは本質的に、よりダイレクトなスタイルを採用しながら、それをより優れたアスリートたちによって実行していると指摘した。
「イラオラは基本的に、下部リーグのサッカーを高いレベルでやっている」とダイチは説明した。「相手を何度も押し込み、屈服を強いる。高品質かつ高エネルギーなバージョンだ」
スペイン流との決別
イラオラの序盤戦と、その後に確立した成功の方程式との鮮やかな対比は、ダイクに強い印象を残した。ダイクは、このスペイン人指揮官が当初のフットボール哲学を完全に捨て去ることをいとわなかった姿勢に驚かされたと認めた。
「あれには感心したよ。彼がいわゆるスペイン流をやろうとしていた頃、エヴァートンで対戦した時のうちは相手を走り回らせていたからね」と付け加えた。「彼は監督として本当に見事だと思う。『これではうまくいかない』と判断したのが分かったからだ。
「次に対戦した時には、相手はどんどん縦にボールを入れてきて、こちらを反転させてきた。SBは何度も向きを変えさせられ、自陣ゴールへ戻って走らなければならず、CBはまったくひと息つけないと感じていた。まるで別のチームのようだったし、彼は素晴らしい仕事をした」
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エネルギーをアンフィールドにもたらす
その絶え間ない戦術的進化によって、ボーンマスはまったく別のチームへと生まれ変わった。今度はイラオラが、世界サッカー界でも屈指のビッグクラブのひとつに、その同じ勝利の方程式をもたらす役目を担うことになる。アンフィールドの熱心なファンは、激しいプレッシングを軸とする彼のスタイルが、トップレベルの才能をそろえたスカッドでどのように機能するのかを心待ちにしているはずだ。マージーサイドで自身の権威を確立しようとする中で、この指揮官には厳しい視線が注がれることになる。
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