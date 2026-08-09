それほど遠くない昔、欧州各地のリーグや世界中の国際大会では、ミステリアスなエンターテイナーたちが輝きを放っていた時代があった。ジョージ・ベストから、ポール・ガスコインやロナウジーニョを経てネイマールに至るまで、気まぐれながら試合を決めることのできる存在は珍しくなかった。

彼らは地球上のあらゆる場所で観客を魅了し、ピッチ上でのプレーだけで入場料に値することも少なくなかった。しかし、フットボールは年々変化し、フィジカルの強さやアスレティシズムがこれまで以上に重視されるようになっている。

その結果、目を引く10番タイプは今や希少な存在となり、かつてほどその資質が歓迎されなくなっている。リバウド、カカ、ディエゴ・マラドーナ、そしてリオネル・メッシといった象徴的な存在を輩出してきたブラジルやアルゼンチンでさえ、数多くの技巧を備えたフットボールの魔術師を生み出すことに苦労している。