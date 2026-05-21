マグワイアの欠場を受け、26人の代表メンバーの空いた枠を若手が争う。talkSPORTによると、チェルシーのDFレヴィ・コルウィルは重度の前十字靭帯（ACL）負傷から復帰したばかりながら代表入りが見込まれる。トゥヘル監督は昨年6月のセネガル戦で5度目の代表キャップを獲得したコルウィルを高く評価しているという。

中盤では、マンチェスター・ユナイテッドのコビー・マイヌーが代表入りを確実視されている。マイケル・キャリックの指導の下、オールド・トラッフォードで成長した彼が選ばれることで、クリスタル・パレスのMFアダム・ウォートンはメンバーから外れる見込みだ。センターバックは、先発が確実視されるエズリ・コンサとマーク・ゲヒを中心に構成される見通しだ。