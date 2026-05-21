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「ショックで打ちのめされた」ハリー・マグワイア、トーマス・トゥヘル監督が率いる2026年ワールドカップのイングランド代表から外れる
トゥヘルが冷徹な選手起用を決断
talkSPORTによると、トゥヘル監督が金曜日に発表する最終メンバーにマグワイアは含まれない見込みだ。3月のウルグアイ、日本戦で代表復帰したものの、マンチェスター・ユナイテッドのセンターバックは、米国、カナダ、メキシコで開催される大会の最終メンバーに値すると監督を納得させられなかった。
2017年の代表デビュー以来66試合7得点を記録し、ユーロ2024は怪我で欠場。今季ユナイテッドで24試合に出場したものの、新体制下の代表では序列が下がったと判断された。
マグワイア、選出漏れについて言及
代表入りするだけの力は示したはずだ。
マグワイアはSNSでこう語った。「今シーズンの活躍から、この夏も代表で大きな役割を果たせると確信していた。今回の決定には衝撃を受け、打ちのめされた。長年、あのユニフォームを着て母国を代表することが最大の喜びだった。選手たちにはこの夏、最高の活躍を願っている」
コルウィルとマイヌーが主役を務める
マグワイアの欠場を受け、26人の代表メンバーの空いた枠を若手が争う。talkSPORTによると、チェルシーのDFレヴィ・コルウィルは重度の前十字靭帯（ACL）負傷から復帰したばかりながら代表入りが見込まれる。トゥヘル監督は昨年6月のセネガル戦で5度目の代表キャップを獲得したコルウィルを高く評価しているという。
中盤では、マンチェスター・ユナイテッドのコビー・マイヌーが代表入りを確実視されている。マイケル・キャリックの指導の下、オールド・トラッフォードで成長した彼が選ばれることで、クリスタル・パレスのMFアダム・ウォートンはメンバーから外れる見込みだ。センターバックは、先発が確実視されるエズリ・コンサとマーク・ゲヒを中心に構成される見通しだ。
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北米向け最終準備
トゥヘル監督は金曜午前10時に代表メンバーを正式発表する。talkSPORTによると、構想はすでに固まっている。ジョーダン・ピックフォードが正GKを務め、ディーン・ヘンダーソンとジェームズ・トラフォードがバックアップ、ブライトンのジェイソン・スティールがトレーニングGKとして合流する見込みだ。アンソニー・ゴードンやモーガン・ロジャースも攻撃陣として選出されると見られる。
イングランド代表は米国でニュージーランド、コスタリカと親善試合を行い、本大会では6月17日のクロアチア戦でグループLをスタート、ガーナ、パナマと続く。マグワイアは代表から外れ、これらの試合を自宅で見守る。