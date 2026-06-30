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Matt Freese GFXGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「シュートを止めるのではなく、失点を防ぐこと」。USMNTのマット・フリーゼは、日頃の練習で万全を期し、ワールドカップでの出番を待つ。

Analysis
アメリカ合衆国
マット・フリース
特集＆コラム
アメリカ合衆国 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ワールドカップ

【独占】GOALはアメリカ人GKと対談し、彼が作りたい思い出と、今それが難しい理由を聞いた。

カリフォルニア州アーバイン発――マット・フリーゼは数字をよく知っている。平均的な試合でゴールキーパーが実際にプレーするのはせいぜい数分、あるいはそれ以下だ。しかし、たった1、2秒で歴史に残る活躍が生まれることもある。試合の残りの時間は、その瞬間を座って待つだけだ。

しかし米国男子代表GKのフリースはそう思っていない。多くの人は「ゴールキーパー」と「シュートストッパー」を同義に使うが、彼にはその関係はもっと複雑に見える。 彼にとってシュートを止める行為は、あくまで仕事の最後の一環に過ぎない。他の手段が機能しなかった場合に初めて、その最後のステップが求められるのだ。

2試合でフリーゼが対応したシュートはわずか3本。この状態が続いても彼は不満を感じない。

「ゴールキーパーの役割は『失点を防ぐこと』だと認識すべきだ」と彼はGOALに語る。「シュートを止めることではない。失点を防ぐことが求められ、その多くはポジショニングや判断、守備の組織化など、観客に見えない形で実現される。私はシュートが生まれる前に阻止しようとしているのだ。

「たとえ自分が直接シュートを止めなくても、守備陣全体でゴールを許さない環境を作ることが大切だ。シュートになる前に、どうすれば防げるか？」

つまり、最も孤独と言われるGKも、実はチーム全員の努力で支えられている。 ゴール前に立つのは一人だが、その前には10人のチームメイトがいる。そして、同じくらい重要なのが、彼の背後にいる数え切れない人々だ。それがフリースがこの夏に得た最大の気づきだ。チーム全体での協力が必要で、今のところ、彼のチームは期待以上の働きを見せている。

「ワールドカップでは仲間と家族のように親しくなるとずっと聞いていたが、今になってその意味が分かった。私たちは最初から歴史を刻みたいと口にしてきた」

だが、歴史が示すように、フリーゼにもやがて出番が訪れる。 しかしGKが大会を通じて一度も試されずに終わることは稀だ。フリースの出番は必ず訪れる。どこかで26人のチームと数百万人のファンの運命を左右する決定的なセーブが求められるだろう。その瞬間、彼は準備ができているか。それが最大の疑問だ。

では、フリーゼはこの大舞台にどう備えているのか？「いつも通り」と彼は言う。ありきたりな答えだが、彼の場合は本心だ。

  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    規則正しい生活を送る男

    ワールドカップデビューを控えた数日間、フリーゼはいつもと変わらず過ごした。27歳のこのGKは習慣を大切にし、その習慣が大会という大舞台を少しだけでも「普段通り」にしてくれると信じる。

    大会前に自宅から目覚まし時計を持参した。「朝がうまく始まらなければルーティンも成立しない」と語る。南カリフォルニアのホテルをニューヨークの自宅のようにするために持参したのは時計だけではない。彼にとってこうした準備は「快適さ」ではなく「成功の必須条件」だ。

    「寝室にスマホは持ち込まない」と彼は言う。「やかんと有機カモミールティーも持参した。ほとんどの夜、それを飲む。家での習慣だから、ここでも維持したい。淹れるたびに、マイルズ・ロビンソンと分かち合っている。

    「確かに大変だけど、自分のルーティンは絶対に守る。自分に合っていて、準備ができると分かっているから」

    フリーゼはこうしたルーティンに秩序を見出し、慣れ親しんだ感覚を得る。そのおかげで試合準備も普段と変わらず、2年前にニューヨーク・シティFCのレギュラーに定着して以来、あるいは昨夏に米国代表の正GKになって以来、ほとんどの試合で示してきた落ち着きと冷静さを保てている。

    今大会ではパラグアイ戦とオーストラリア戦の2試合に先発し、ゴール前は落ち着いていた。パラグアイ戦では素早いセットプレーで1失点しただけ。オーストラリア戦では2セーブし、2－0の勝利に貢献した。

    データを見ても、フリーゼは前線の選手たちに守られ、ペナルティエリア内でのセーブは17回で出場GK中4番目の少なさ。エリア外では15回で3番目の少なさだ。

    つまり、フリースが語ったように、シュートを止める場面は多くなくても、シュートを未然に防ぐ働きが機能している。また、これら32回のプレーの合間にある静かな瞬間にも、多くのことが起こっている。フリースはそうした瞬間にも常にピッチ上の状況を分析し続けている。

    ただ、例外が一つ。ある瞬間、彼は他のことを考えた。

    • 広告
  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    じっくりと味わう

    日課のおかげでフリースは雰囲気に流されない。いつも通りプレーすれば、この試合も特別なものではない。だが、実際は違うと彼も認める。

    そこでパラグアイ戦のワールドカップデビューを前に、彼は1秒か2秒だけその事実を味わう時間を作った。

    「初戦のピッチへ歩み出る際、その事実を心に刻む時間を自分に許した。キックオフの笛が鳴れば感情に流される余裕はない、と言い聞かせていたから」と彼は語る。 感情は湧くでしょうが、笛が鳴ったらやるべきことをやるだけ。だからピッチへ向かう途中、1秒か2秒、あるいは1.5秒だけ時間を取って、顔を上げてその瞬間を心に刻んだんです」

    その1.5秒の間に、27年間の努力や数えきれない練習、何百もの試合が走馬灯のように浮かんだ。

    「すぐに、兄とこうしたことについて語り合い、こんな瞬間を夢見ていたことを思い出した」と彼は言う。「その瞬間は1.5秒ほどしか続かなかったが、その後も、そしてそれ以来、あまり振り返ってはいないし、トーナメントが終わるまではあまり深く振り返るつもりもない。その瞬間は集中力を保ち、やるべき仕事があることを忘れないようにしたいからだ。」

    フリーゼは、自分がいなくても家族がそばでその瞬間を共有してくれていることに感謝している。この夏は3人の兄弟姉妹、母、継父、多くの友人、そしてガールフレンドとその家族も加わり、大きな応援団ができた。

    「この機会があるからこそ、みんなが集合し、家族として時間を過ごせるんです」と彼は言う。「それがスポーツの素晴らしい点であり、今この瞬間に心から感謝していることです。」

    さらに、この夏を共に過ごした代表チームという「家族」にも感謝している。1か月間を共にした25人のW杯「兄弟」たち、そしてUSMNTで独自の地位を築くゴールキーパー陣もその一員だ。

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    たゆまぬ努力

    「皆さん、そして他の皆さんにもぜひお勧めしたい」と、米国代表GKクリス・ブレイディは5月、GOALの取材に語った。「機会があれば、トニの練習を見学してください。一味違う練習です。」

    ここで言う「トニ」とは、USMNTのGKコーチ、トニ・ヒメネスを指す。元スペイン代表で、長年にわたりマウリシオ・ポチェッティーノ監督の下でGKを指導してきた。彼の練習はポチェッティーノ流と同じく極めて過酷だ。

    「トレーニング中は常に100％集中する必要がある。それは試合に備えるためだ。試合では一瞬も気を抜けない」とフリーゼは語る。 常に集中し、どんな状況にも即座に対応できるよう準備しなければならない。だからこそ、競争が激しく、緊張感あふれる環境が生まれる。私はそれが大好きだ。」

    競争は熾烈だ。この1年は代表入りをかけた争いだった。代表枠はフリーズ、ブレイディ、マット・ターナーの3人が獲得。先発争いは今も続いている。フリーズはW杯初戦と2戦目で先発したが、最終戦のトルコ戦（2－3で敗北）ではターナーがゴールを守った。

    GK陣は1ヶ月以上共に過ごし、規模は膨れ上がっている。登録された3人のGKに加え、ジムネンスと米国サッカー協会GK部門責任者のジャック・ロビンソンがいる。さらに、トレーニング用GKとして一時参加していたディエゴ・コッヘン、アンドルー・リック、ジュリアン・アイストーンも加わる。

    「ゴールキーパー同士の絆はいつもある」とフリーゼは語る。「トレーニング時間の半分を他のゴールキーパーと過ごす特殊なポジションだ。このグループでトニやジャック、マティ、クリスと話せるのは素晴らしい。互いに学び、トニの指導を議論し、完璧を目指している」

    完璧は存在しないが、そこを目標にする。USMNTがワールドカップで勝ち進むには、特にGKに完璧に近いプレーが求められる。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    思い出とひととき

    キャンプ中、フリーゼは米国GKの系譜について問われた。ハワード、メオラ、ケラー、フリーデル。彼らはそれぞれ印象的な瞬間を作り、伝説となった。そのスタイルは今も米国のGK像を形作る。

    フリーゼはこう答えた。伝統に圧倒されたわけではない。むしろそこからインスピレーションを得た。特にハワードのプレーは鮮明に記憶している。この夏、背番号24を選んだのは、幼い頃から憧れた“国防長官”への敬意からだ。ハワードが米国代表で歴史を刻む姿を見守ったことは、フリーゼにとって大切な思い出だ。今夏、彼自身も歴史を刻むチャンスを迎える。

    「マウリシオ監督は『一緒に思い出を作ろう』とよく言います。思い出は人々を結びつけるからです」と彼は語る。「このチームを記憶に残したい。自分たちの思い出を作り、心に刻みたい。同時に、バスケットボールやサッカー、野球に打ち込む7歳の少年が、この3試合や次の試合、そしてできればその先の試合でも、父親と一緒に私たちのプレーを見て、素敵な思い出を作れるようにしたいのです。

    「私たちは自分たちのためだけでなく、この国のスポーツファンや未来の世代のためにも思い出を作り、インスピレーションを与えているのです。」

    そんな思い出の一部は、もう生まれている。ホテルの廊下や長時間のバス移動、ビーチや練習場でのひととき。目覚まし時計が鳴った直後、カモミールティーを淹れる前のわずかな時間。フリーゼはまだ振り返る気分ではないが、いつか必ず振り返るだろう。そして、その瞬間がいつなのか、彼はもう知っている。

    「合宿中、ピッチの上でも外でも、『これは年を取ってから思い出すだろう』と感じる瞬間が何度もあった」と彼は語る。 30年後に再会したとき――94年W杯代表がシカゴで送別試合をしたときのように――きっと皆で語り合い、笑い合い、懐かしむだろう。

    夕食の席で予想外の出来事が起きたり、試合で素晴らしいプレーが出たりした瞬間、心の中で「これは一緒に覚えていられる思い出になる」と感じる。

    これからもそんな瞬間は続く。次のプレーで生まれるかもしれないし、ベスト32のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で訪れるかもしれない。その先にも、もっと多くの瞬間が待っているだろう。そのきっかけを作るのは、フリース自身かもしれない。

    そうでなくても構わない。彼はUSMNTの「思い出作り役」ではなく、ゴールキーパーだ。すべてが終わる頃には、その二つの役割が重なるかもしれない。もしそうなっても、フリーゼは準備ができている。次の試合がどんなに大きくても、これまでと何も変わらないからだ。

    「夢が叶った」と彼は言い、一呼吸置いてから補足した。「夢の一部が叶ったが、完全な実現にはまだやるべきことがある。」

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