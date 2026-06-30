カリフォルニア州アーバイン発――マット・フリーゼは数字をよく知っている。平均的な試合でゴールキーパーが実際にプレーするのはせいぜい数分、あるいはそれ以下だ。しかし、たった1、2秒で歴史に残る活躍が生まれることもある。試合の残りの時間は、その瞬間を座って待つだけだ。

しかし米国男子代表GKのフリースはそう思っていない。多くの人は「ゴールキーパー」と「シュートストッパー」を同義に使うが、彼にはその関係はもっと複雑に見える。 彼にとってシュートを止める行為は、あくまで仕事の最後の一環に過ぎない。他の手段が機能しなかった場合に初めて、その最後のステップが求められるのだ。

2試合でフリーゼが対応したシュートはわずか3本。この状態が続いても彼は不満を感じない。

「ゴールキーパーの役割は『失点を防ぐこと』だと認識すべきだ」と彼はGOALに語る。「シュートを止めることではない。失点を防ぐことが求められ、その多くはポジショニングや判断、守備の組織化など、観客に見えない形で実現される。私はシュートが生まれる前に阻止しようとしているのだ。

「たとえ自分が直接シュートを止めなくても、守備陣全体でゴールを許さない環境を作ることが大切だ。シュートになる前に、どうすれば防げるか？」

つまり、最も孤独と言われるGKも、実はチーム全員の努力で支えられている。 ゴール前に立つのは一人だが、その前には10人のチームメイトがいる。そして、同じくらい重要なのが、彼の背後にいる数え切れない人々だ。それがフリースがこの夏に得た最大の気づきだ。チーム全体での協力が必要で、今のところ、彼のチームは期待以上の働きを見せている。

「ワールドカップでは仲間と家族のように親しくなるとずっと聞いていたが、今になってその意味が分かった。私たちは最初から歴史を刻みたいと口にしてきた」

だが、歴史が示すように、フリーゼにもやがて出番が訪れる。 しかしGKが大会を通じて一度も試されずに終わることは稀だ。フリースの出番は必ず訪れる。どこかで26人のチームと数百万人のファンの運命を左右する決定的なセーブが求められるだろう。その瞬間、彼は準備ができているか。それが最大の疑問だ。

では、フリーゼはこの大舞台にどう備えているのか？「いつも通り」と彼は言う。ありきたりな答えだが、彼の場合は本心だ。