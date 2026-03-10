アントニン・キンスキーがトッテナムで最後にプレーしたのは昨年10月、スパーズがリーグカップでニューカッスルに0-2で敗れた試合だった。それからほぼ6か月ぶりに、このチェコ人ゴールキーパーはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のアトレティコ・マドリード戦でサプライズ出場を果たした。 しかし、結果は芳しくなかった。マルコス・ジョレンテ、アントワーヌ・グリーズマン、フリアン・アルバレスがキンスキーを翻弄し、試合開始15分でシメオネ監督率いるチームが3-0とリード。3点目が入った2分後、トッテナムのゴールキーパーは涙を浮かべて交代した。 代わりにグイリェルモ・ヴィカリオが投入されたが、彼は10月29日のリーグカップ以来、試合に出場していなかった。
シュマイケル、テュードルがキンスキーを交代させた選択について：「彼のキャリアを台無しにした」
「彼に寄り添う必要があった」
試合を分析し、マンチェスター・ユナイテッドの元デンマーク人ゴールキーパー、ピーター・シュマイケルは、トゥドールが試合開始わずか17分で、その2つのミスを理由にキンスキーを交代させ、イタリア人のヴィカリオを投入した決定について次のようにコメントした。 「今後、彼の名前を聞くたびに、サッカー界全体がこの瞬間を思い出すだろう」とシュマイケルはCBSスポーツのインタビューで説明した。「少なくともハーフタイムまでは彼を支えるべきだった。トゥドールはこの決断で彼のキャリアを完全に台無しにした。本当に気の毒だ…」
