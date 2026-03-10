シュマイケル、テュードルがキンスキーを交代させた選択について：「彼のキャリアを台無しにした」

アントニン・キンスキーがトッテナムで最後にプレーしたのは昨年10月、スパーズがリーグカップでニューカッスルに0-2で敗れた試合だった。それからほぼ6か月ぶりに、このチェコ人ゴールキーパーはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のアトレティコ・マドリード戦でサプライズ出場を果たした。 しかし、結果は芳しくなかった。マルコス・ジョレンテ、アントワーヌ・グリーズマン、フリアン・アルバレスがキンスキーを翻弄し、試合開始15分でシメオネ監督率いるチームが3-0とリード。3点目が入った2分後、トッテナムのゴールキーパーは涙を浮かべて交代した。 代わりにグイリェルモ・ヴィカリオが投入されたが、彼は10月29日のリーグカップ以来、試合に出場していなかった。