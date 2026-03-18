シュマイケル：「これがサッカー人生最後の試合だったかもしれない」。デンマーク人GKの負傷は極めて深刻だ

「生まれてからずっとサッカー選手でした。本当に打ちのめされています。今のところ、何が起きたのか実感が湧きません」と、同じく元ゴールキーパーで同番組のコメンテーターである父ピーターの前で、ゴラゾはCBSスポーツに語った。





「火曜日、これが私のキャリアの終わりを意味するかもしれないという知らせを受けました。復帰できる頃には、40歳を超えているかもしれません」 回復には11～12ヶ月かかると見込まれている。「復帰できるかどうか、できる限りのことはすべてやるつもりだ。このような怪我から回復できれば、それはおそらく私のキャリアの中で最大の偉業の一つになるだろう。闘い、できることはすべて試す。リハビリに励む」。しかし、一体どのような怪我なのか？