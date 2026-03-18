2016年にイングランドリーグ優勝を果たしたレスター・シティの元ゴールキーパーで、現在はスコットランドのセルティックでプレーする39歳のカスパー・シュマイケルは、2月22日に「サッカー人生最後の試合」を戦った可能性がある。 彼自身の発言によると、肩の手術を2回受ける必要があり、母国デンマークが北マケドニアと準決勝を戦うワールドカップ予選プレーオフを欠場することになるためだ。
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シュマイケル：「これがサッカー人生最後の試合だったかもしれない」。デンマーク人GKの負傷は極めて深刻だ
キャリアは終わったのか？
「生まれてからずっとサッカー選手でした。本当に打ちのめされています。今のところ、何が起きたのか実感が湧きません」と、同じく元ゴールキーパーで同番組のコメンテーターである父ピーターの前で、ゴラゾはCBSスポーツに語った。
「火曜日、これが私のキャリアの終わりを意味するかもしれないという知らせを受けました。復帰できる頃には、40歳を超えているかもしれません」 回復には11～12ヶ月かかると見込まれている。「復帰できるかどうか、できる限りのことはすべてやるつもりだ。このような怪我から回復できれば、それはおそらく私のキャリアの中で最大の偉業の一つになるだろう。闘い、できることはすべて試す。リハビリに励む」。しかし、一体どのような怪我なのか？
4つの問題をまとめて
「上腕二頭筋と回旋筋腱板を断裂し、肩を脱臼し、関節窩唇も損傷しました。すべてを失いました。分かりやすく説明すると、野球選手が前十字靭帯とアキレス腱を同時に断裂するようなものです」
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