シュトゥットガルトは、マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードが興味を示す選手に5000万ユーロの移籍金を設定。代わりにチャンピオンシップの選手を狙う。

報道によると、このドイツクラブは主力選手へのオファーについて、基準額未満は一切受け付けない方針を決めた。Sport Bild紙は、ドイツ代表スティラーとジェイミー・レウェリングには5000万ユーロ以上のオファーのみ移籍を認めるとしている。スティラーには現在3650万ユーロの違約金条項があるが、シュトゥットガルトは交渉で優位に立つ。

クラブは200万ユーロでこの条項を「買い取り」、事実上5000万ユーロが最低移籍金となる。 マンチェスター・ユナイテッドは今夏契約満了で退団するカゼミーロの後継者としてスティラーに関心があるとされる。スティラーの契約は2028年まであり、クラブは満額支払われない限り売却を急ぐ必要はない。