AFP
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シュトゥットガルトは、マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードが興味を示す選手に5000万ユーロの移籍金を設定。代わりにチャンピオンシップの選手を狙う。
シュトゥットガルトは法外な移籍金を要求している
報道によると、このドイツクラブは主力選手へのオファーについて、基準額未満は一切受け付けない方針を決めた。Sport Bild紙は、ドイツ代表スティラーとジェイミー・レウェリングには5000万ユーロ以上のオファーのみ移籍を認めるとしている。スティラーには現在3650万ユーロの違約金条項があるが、シュトゥットガルトは交渉で優位に立つ。
クラブは200万ユーロでこの条項を「買い取り」、事実上5000万ユーロが最低移籍金となる。 マンチェスター・ユナイテッドは今夏契約満了で退団するカゼミーロの後継者としてスティラーに関心があるとされる。スティラーの契約は2028年まであり、クラブは満額支払われない限り売却を急ぐ必要はない。
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後継者計画が進行中
スティラーが過去最高額で移籍した場合、シュトゥットガルトは後任としてイングランド2部でプレーするカスパー・ヤンダー（23）に再び注目している。同選手は2025年にニュルンベルクから加入予定だったが、移籍は実現しなかった。
現在サウサンプトンでプレーする23歳は、2025年にニュルンベルクからの移籍が破談になる直前、シュトゥットガルト加入目前だった。 1200万ユーロでイングランドへ移籍して以降、彼の評価は急上昇。特にFAカップ準々決勝アーセナル戦での番狂わせ勝利では主役級の活躍を見せた。この活躍でサウサンプトンはチャンピオンシップ6位に浮上し、プレミアリーグ昇格を争っている。市場価値は現在約2500万ユーロとされ、シュティラー移籍で収入があればドイツのクラブは喜んで再投資する額だ。
部隊強化戦略
MHPアリーナでの補強は中盤だけではない。報道では、クラブはW杯後にスティラーとレヴェリングが退団した場合に備え、後継者確保のため2500万～3000万ユーロを予算計上している。スカウトは現在、複数のポジションをこなせるスピードのある攻撃的選手を探している。
また、左SBミッテルシュタットの控えも急務だ。CL出場権獲得次第では予算が増え、補強がさらに進む見込みだ。
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手の届かないスターたち
シュトゥットガルトは、スティラーとレウェリングの高額オファーには応じるが、守備の要は売却しない。若き逸材フィン・イェルチとブレイク中のスター、ラモン・ヘンドリクスは不可欠だ。クラブはグリシャ・プロメルなどのフリー移籍を検討しつつ、若手を残し、国内と欧州で競争力を保つ。