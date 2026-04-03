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シュトゥットガルトのスター選手は、スペインの強豪クラブが格安の買い戻しオプションを保有していることから、「レアル・マドリードに戻れるなら大喜びだ」と認めた。
カスティーリャ出身の選手がドイツで活躍
2025年夏、わずか300万ユーロでスペインの首都を後にしたアンドレスは、シュトゥットガルトの中盤において頼れる存在としての地位を確立した。 20歳の彼は、ブンデスリーガ19試合に出場し、すでに1ゴール1アシストを記録。ドイツでの印象的なデビューシーズンにおいて、10試合で先発出場を果たしている。トップリーグへの急速な適応ぶりは、マドリードの関心を再び呼び起こしており、同クラブは中盤の戦力を補強するため、格安の買い戻し条項を行使することを検討していると報じられている。
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アンドレス、ベルナベウに関する憶測について言及
最近のインタビューで、このスペイン人選手は古巣への愛着を語ると同時に、MHPアリーナでの現在の任務にプロとして集中している姿勢を示した。母国への復帰説が絶えない中、アンドレスは集中力を乱さないよう、キャリアに関するすべての決定を代理人に委ねていると強調した。
『ザ・アスレティック』の取材に対し、彼はベルナベウへの復帰の可能性について次のように語った。「それはクラブが決めることだ。マドリードに戻れるなら嬉しいが、今はそのことで頭を悩ませているわけではない。シュトゥットガルトでとても幸せだ。代理人にも、その件については一切知りたくないと言っている。時が来れば話し合い、どのような選択肢があるか見ていくつもりだ。」
バーゲン条項とチームメイトからの称賛
マドリードはアンドレスの契約に巧みに買い戻し条項を盛り込み、今夏ならわずか1300万ユーロ、2027年なら1600万ユーロで彼の獲得を確保できるようにした。このミッドフィルダーはまた、同じくこのスペインの強豪クラブとの移籍が噂されているチームメイト、アンジェロ・スティラーを称える機会も逃さなかった。
それぞれの将来を巡るロッカールームでの冗談について、アンドレスは次のように語った。「マドリードの話は誰もが知っていることだけど、僕たちの間では『君はあっちに行くの？ 僕が加入して、君は去るってこと？』といった冗談が飛び交っているよ。でも、それだけのことさ。彼は僕たちの最高の選手だし、素晴らしいプレーをする。 シュトゥットガルトの試合を見れば、彼が試合を支配しているのが分かるはずだ。彼はトップクラスの選手で、どのチームでもプレーできる。願わくばレアル・マドリードか、あるいは彼が望む場所ならどこでも」
- AFP
レアル・マドリードの戦略的決断
マドリードは今夏、中盤の補強に本格的に乗り出す構えを見せており、ヴィティーニャ、ロドリ、アダム・ウォートンといった注目選手たちが、実力派が名を連ねる候補リストに名を連ねている。アンドレスはコストパフォーマンスに優れた自クラブ育成の選択肢ではあるが、現在はシュトゥットガルトと2030年6月までの長期契約を結んでいる。 レアル・マドリードは今、格安で設定された買い戻し条項を行使するか、あるいはマンチェスター・ユナイテッドからの関心が報じられる中、この若手の評価がさらに高まるのを待つかの決断を迫られている。