シュトゥットガルトのスター選手は、スペインの強豪クラブが格安の買い戻しオプションを保有していることから、「レアル・マドリードに戻れるなら大喜びだ」と認めた。

マドリードはアンドレスの契約に巧みに買い戻し条項を盛り込み、今夏ならわずか1300万ユーロ、2027年なら1600万ユーロで彼の獲得を確保できるようにした。このミッドフィルダーはまた、同じくこのスペインの強豪クラブとの移籍が噂されているチームメイト、アンジェロ・スティラーを称える機会も逃さなかった。

それぞれの将来を巡るロッカールームでの冗談について、アンドレスは次のように語った。「マドリードの話は誰もが知っていることだけど、僕たちの間では『君はあっちに行くの？ 僕が加入して、君は去るってこと？』といった冗談が飛び交っているよ。でも、それだけのことさ。彼は僕たちの最高の選手だし、素晴らしいプレーをする。 シュトゥットガルトの試合を見れば、彼が試合を支配しているのが分かるはずだ。彼はトップクラスの選手で、どのチームでもプレーできる。願わくばレアル・マドリードか、あるいは彼が望む場所ならどこでも」