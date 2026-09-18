Sergio Ros
翻訳者：
「シュチェスニーかリヴァコヴィッチか？」 負傷の痛手で、ハンジ・フリックのバルセロナGK決断が劇的展開へ
ガルシア、雨のカンプ・ノウでのスリップで膝を負傷
『マルカ』によると、バルセロナのGKジョアン・ガルシアは、水曜日のラシン・サンタンデール戦勝利の最中に右ひざに違和感を覚えたため、木曜午前にメディカルチェックを受けた。カタルーニャの守護神は、大雨の中で自陣ゴール裏のボールを拾いに行った際、ぬれた芝で足を滑らせてこの問題を抱えた。
前半は最後までプレーしたものの、この不自然な動きにより、ハーフタイムで大事を取って退くことになった。
後半はヴォイチェフ・シュチェスニーがベンチから出場し、彼に代わってプレーした。
- Sergio Ros
メディカルチェックで守備の要に大きな損傷がないことが確認された
練習場での初期検査により、重傷の可能性が否定され、バルセロナのメディカルスタッフには安堵が広がった。クラブは、不調が右ひざにあることを確認。昨季に手術を必要とした左脚ではないとした。
ただし、土曜日のセビージャ戦に出場できるかどうかは、依然として確認されていない。
クラブの公式声明では、「トップチームのジョアン・ガルシアは右ひざに軽い違和感を抱えている。出場可否は負傷の経過次第となる」と述べられた。
フリック、サンチェス・ピスファンでGK起用に難題へ
ラモン・サンチェス・ピスフアンでのキックオフまで、検査からわずか48時間しかない中、ハンジ・フリック監督は難しい戦術的判断を迫られている。代表ウィーク前に選手を急いで復帰させることを避けることで知られるフリック監督は、ガルシアに不必要なリスクを負わせる可能性は低い。
このドイツ人指揮官は、再びシュチェスニーを起用するのか、それとも今夏加入のドミニク・リヴァコヴィッチに託すのかを決めなければならない。
クロアチア代表の守護神リヴァコヴィッチは、バルセロナの一員としての公式戦デビューをまだ待っている。
- Sergio Ros
代表ウィークが近づく中、決断は間近に迫っている
バルセロナはアンダルシア州へ移動する前、最後のトレーニングで最終的なコンディションチェックを行う。ガルシアの起用が見送られた場合、今後の代表ウィークの間に回復へ向けた丸3週間を確保できる。
ラシン戦で試合途中から投入された後も、現時点で先発の有力候補はシュチェスニーのままだ。
フリックは金曜日の試合前メディア対応で、先発GKについて明らかにする見通しだ。
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