『マルカ』によると、バルセロナのGKジョアン・ガルシアは、水曜日のラシン・サンタンデール戦勝利の最中に右ひざに違和感を覚えたため、木曜午前にメディカルチェックを受けた。カタルーニャの守護神は、大雨の中で自陣ゴール裏のボールを拾いに行った際、ぬれた芝で足を滑らせてこの問題を抱えた。

前半は最後までプレーしたものの、この不自然な動きにより、ハーフタイムで大事を取って退くことになった。

後半はヴォイチェフ・シュチェスニーがベンチから出場し、彼に代わってプレーした。