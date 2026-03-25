ザーベナー通り51-57番地にあるFCバイエルンの伝説的なクラブ施設が、今日このような姿になっているのは、「エドモセス」という名のバーの存在も関係している。ミュンヘンのプリンツレゲンテン通りに位置し、ハウス・デア・クンストや現在閉鎖中のサーフィン用人工波プールからほど近いこのエドモセスは、2013年に閉店するまで、シーンのホットスポットとして知られていた。 『「サーファーと弁護士が互いに「おやすみ」を言い合う場所」』――『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』紙はかつて、このバーに関する記事にこのような見出しを付けた。そこに「そしてバイエルンの選手たちも」と付け加えることもできただろう。
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シュヴァインシュタイガーは夜中にこっそり侵入し、2人のスター選手は窓から逃げ出した：FCバイエルン・ミュンヘンの伝説的な本拠地
エドモゼスは、建築事務所アーノルド／ヴェルナーによって設計された。2008年初頭、ミュンヘンの建築家たちは、さらに大規模なプロジェクトに目を向けていた。 FCバイエルンは、当時すでに老朽化していたゼーベナー通りにあるクラブ施設を近代化しようとしていた。正確には、新監督に内定していたユルゲン・クリンスマンがそれを望み、2006年のW杯での「夏の夢」に沸き立ったウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲの両会長が同意したのである。
「数人の建築家が、ボーゲンハウゼンのホテル・パレスでのプレゼンテーションに招待されました」と、サシャ・アーノルドはSPOXとのインタビューで振り返る。「そこで私たちは、クリンスマン、ホーネス、ルンメニゲに対し、レストラン、ウェルネスエリア、ロッカールーム、講堂などを備えたキャンパスのコンセプトを提示しなければなりませんでした。」 彼の事務所が受注できた理由の一つは、「当時、エドモーズなど、バイエルンの選手たちも通っていたバーをいくつか運営していたからだ。幹部たちは、私たちが若い世代とのつながりがあり、彼らのニーズを理解していると判断したのだ。」
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ユルゲン・クリンスマンは、インフラ面においてFCバイエルンを現代へと導いた
その計画はうまくいくはずだった。23歳という年齢からして間違いなくこの若い世代の一員であるクリスティアン・レルは、施設が完成すると「最高にクールな場所だ」と絶賛した。冗談交じりに、レルは「ここに別棟の部屋を作ってくれれば、ずっとここにいるよ」とまで言った。 結局、その要求は叶わなかったが、それ以降、FCバイエルンの選手たちは毎日8時間、この新しい施設で過ごすことになった。クリンスマンは、チームワークを向上させる一方で、選手たちの健康や食事、そしてあらゆる面を管理下に置きたいと考えていたのだ。その着想は、彼が第二の故郷とするアメリカの大手NBAやNFLのクラブから得たものだった。
改装後、ゼーベナー通りには、同時通訳者用のブースを備えた講堂、図書館、語学コース、卓球台やビリヤード台、プレイステーション、DJブースを備えたラウンジが突然現れた。 「これは世界でも唯一無二だ。レアル・マドリードにも、FCバルセロナにもない」とクリンスマンは熱く語った。かつてバルサでプレーしていたキャプテンのマーク・ファン・ボメルは、「ヨーロッパのどこにもこんなものは見当たらない。ドバイのホテルならあるかもしれないが、サッカークラブにはない」と述べた。
精神的な要素として、クリンスマンの専属インテリアデザイナーであるユルゲン・マイスナーは仏像を設置した。それらはすぐに、監督としての彼の失敗を象徴するものとなった。タイトルを獲得することなく、クリンスマンはわずか10ヶ月で解任された。しかし、インフラ面においては、彼は国内最大のクラブを現代へと導いた。
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クルト・ランダウアーは1949年、FCバイエルンに本拠地を寄贈した
FCバイエルン1900は、オデオン広場近くのカフェ・ギゼラで設立され、最初の練習場はイザール川沿いのシーレン通りにありました。第二次世界大戦まで、ミュンヘンの選手たちはあちこちで練習を重ね、事務局も何度か移転しました。
1949年、クルト・ランダウアー会長は画期的な決断を下し、ミュンヘン市からゼーベナー通りにあるハルラヒング地区スポーツ施設の使用権を確保し、愛するクラブに真の「ホーム」を贈りました。 この施設は市街地の南に位置し、歴史あるグリューンヴァルダー・スタジアムや、地元のライバルであるTSV 1860のクラブ施設からもほど近い。現在、その敷地には伝説的な会長の像がそびえ立っている。
「当初は3つの練習場がありました」と、ゼップ・マイヤーはSPOXとのインタビューで回想する。後に世界クラスのゴールキーパーとなる彼は、1958年に14歳のユース選手としてFCバイエルンに入団した。「その隣にはグラウンドキーパーの家が建っていました。1階には茶室があり、2階に彼が住んでいました。その横には、着替えやシャワー用の平らな木造のバラックが併設されていました。 左側がプロ用、右側がアマチュアとユース部門用だった。その裏には、私たちの靴職人、ゼップ・レンの部屋があった。」ほらね！
シャワーにはお湯が出ていたとマイヤーは断言する。「でも、長くは出なかった。ボイラーが次の水を温め直すまで冷たくなってしまうから、いつも一番乗りでシャワーを浴びるように気を使わなければならなかった。」 当時、事務所は依然として市街地の中心部にありました。「月に一度、給料を受け取りに行く必要がありました」とマイヤーは言います。「当時はまだ銀行振込などありませんでした。」
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1971年、FCバイエルンの事務局はゼーベナー通りへ移転した
こうした状況下で、ゼップ・マイヤー、フランツ・ベッケンバウアー、ゲルト・ミュラーらを擁する新進気鋭のチームは、国内最強のチームへと成長していった。 1965年に1部昇格、1969年に初のブンデスリーガ優勝を果たした。しかし、ドイツ国内だけでは満足できず、FCバイエルンは欧州の王座を狙った。大陸のトップクラブと対等に渡り合うため、ミュンヘンのクラブは初の大型インフラプロジェクトを計画した。ウィルヘルム・ノイデッカーという建設業者を会長に迎え、さらに寛大な会員たちに支えられていたことは、何という幸運だったことか。
1970年、FCバイエルンはクラブニュースを通じて、ゼーベナー通りにある新しいクラブハウスの建設に向けた寄付を呼びかけた。それは、これまでのようにチームの本拠地としてだけでなく、事務局の拠点としても機能するものであった。50万マルクが集まったが、最終的に建設費は380万マルクに上った。 1971年5月17日、ミュンヘン市長ハンス＝ヨッヘン・フォーゲル氏を招き、150名の来賓を前に施設が開館した。更衣室やオフィスを備えた広々とした施設に加え、レストラン、多目的体育館、4つの天然芝ピッチ、そしてハードコートも見学できた。古いバラックは当初そのまま残され、園芸用具の物置として使われた。
後にクリンスマン監督の下で行われたように、この改築も選手たちをクラブ施設に長く留まらせることを目的としていたが、最初の試みは失敗に終わった。「新しい建物にはベッドのある部屋がいくつかあった。本来は、金曜日の練習後にそこで宿泊し、土曜日の試合に向けて一緒に準備をするためのものだった」とマイヤーは回想する。 「でも、実際にそうしたのは3試合前くらいのことだった。その後、快適さがまったくなかったから不満を言ったんだ。まるでユースホステルみたいだった。僕たちには耐えられなかったよ。」
もともと革新的なマネージャーだったロベルト・シュヴァンは、スター選手たちの要望にすぐに理解を示した。最終的にネウデッカー会長もホテル宿泊に同意し、重要な試合前にはテゲルン湖畔の高級ホテル「バッハマイヤー」に泊まることさえあった。ゼーベナー通りでのトレーニング環境の改善と、チーム全体のプロ化が相まって、その成果は現れることになる。 1974年、1975年、そして1976年、ミュンヘンのチームは欧州チャンピオンズカップを制した。
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「一杯飲もう、さあ行こう」：ゼーベナー通りでの待ち合わせ
その間、寝室はユースチームやアマチュア選手用の追加ロッカールームに改装され、プロ選手たちは改装以来、地下で着替えを行っていた。「そこには4つのロッカールームがあった」と、クラウス・アウゲンターラーはSPOXとのインタビューで語っている。「1つ目はコーチ陣用、2つ目はベッケンバウアー、マイヤー、ミュラーらスター選手用、3つ目はその他のレギュラー選手用、そして最後の一つはそれ以外の全員用だった。 ロッカールームの割り当てを見れば、チームのヒエラルキーが一目瞭然だった。」
後にキャプテンとなるアウゲンターラーが1975年に17歳で加入した際、彼は一番後ろに並ぶことを余儀なくされ、医療ケアにおいても同様だった。「我々のマッサージ師ヨシップ・サリッチは、実際にはチップをくれる有名選手だけを治療していた。」ピッチの上でのみ、スター選手も若手の新加入選手も皆平等だった。 「夏休みから戻ってくると、ピッチはいつもきれいに整備されていた」とアウゲンターラーは言う。「だが、秋になると、ブンデスリーガのチームにふさわしい状態ではなくなっていた。」
ファンも常にそれを目の当たりにすることができた。すべての練習は一般公開されており、特に学校の休暇中は活気に満ちていた。トレーニング場の隣には、高台にあるテラスを備えた新しいレストラン「インサイダー」があり、食事に誘うように人々を惹きつけていた。練習後、ファンと選手がここで一緒に座ることもあった。 「僕たちが下手なプレーをすると、見物人たちは文句を言ったものだ」とマイヤーは回想する。「『土曜日の試合はひどいクソみたいなプレーだったな』って彼らは言ったよ。『でもまあいいさ、もう怒ってないから、ビールでも一杯飲もう、行こうぜ』ってね」
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シュヴァインシュタイガーがこっそり入り込み、ショルとエルバーは窓から逃げ出した
間もなく、ファンにとってゼーベナー通りへ足を運ぶ新たな理由が生まれた。アメリカ旅行に触発された若きマネージャー、ウリ・ヘーネスは1983年、ファングッズを販売する「バイエルン・ブティック」を開店した。 1989年にはショップが拡張され、さらに2度目の大規模な改築に伴い、今日でも目を引くガラスドームや、プロ部門専用の別の建物も建設された。
それ以来、選手たちにとっては、どうやら居心地の良い場所となったようだ。かつてのユースホステルのような雰囲気ゆえに、ゼップ・マイヤーらはホテルでの宿泊を強く求めていたが、バスティアン・シュヴァインシュタイガーは自発的に訪ねてくるようになった。 2003年、当時18歳だったこの新星は、深夜2時に若い女性とジャグジーで楽しんでいた。警報システムに反応して駆けつけた警備員に対し、彼は彼女を自分のいとこだと紹介した。
一方、2000年にはメフメット・ショルとジョヴァン・エルベルが、ただそこから脱出することしか考えていなかった。地下のサウナで火災が発生した後、2人のスター選手はロープを使って1階の窓から脱出せざるを得なかった。当時、施設は甚大な被害を受け、損害額は約200万マルクに上った。小規模な改修を経て、2008年にはクリンスマン監督の下で、今日に至るまで最後となる大規模な改修が行われた。
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2008年の改装に伴い、レストランも姿を消した
「全体として、これは間違いなく私たちがこれまで手掛けた中で最も過激なプロジェクトでした」と、建築家のアーノルドは今日こう語る。「それ以前は、クラブの敷地は1970年代に建てられた建物で、1980年代の様相を呈しており、一部はまるでバイエルンのトランプ遊び『シャフコプフ』の店のような雰囲気でした。 7週間で2000平方メートル以上を解体し、骨組みから完全に建て直したのです。」このプロジェクトの費用は1500万ユーロに上ったと言われています。8時間ずつ3交代制で、24時間体制で作業が行われました。「これは、とりわけ現場監督と職人たちの、とてつもない功績でした。」
選手たちは言うまでもなく、新しい設備の恩恵を受けた。しかし、犠牲になった人々もいた。それは、熱心な練習見物客たちと、店主のエリカ・ニーマイヤーだ。彼女の飲食店は閉店を余儀なくされたからだ。「私は愕然とし、非常に悲しい」と、当時ニーマイヤーは嘆いた。「彼らは私の心臓を引き裂くようなものだ。 ここにいる全員、ファンも含めて、故郷の一部を失うことになるのです。」数年後、後継として「パウラーナー・トレフ」が誕生した。しかし、ここは公開練習の時間帯にしか利用できず、かつての「エドモーズ」よりもさらに限定的な場所となっている。現在では、ファンが入場を許可されるのは年に数回のみとなっている。
非公開の練習時の視線を遮るため、フェンスには高いカーテンが設置された。2024年、ビルト紙は、カーテンの後ろに立って練習中のアイドルの声を聞き耳を立てていたファンさえも追い払われたと報じた。 2017年以降、クラブ所属のユース選手たちも練習を見学できなくなった。スペースの都合上、ユース部門全体と寮は、アリアンツ・アレーナに近い市北部に7000万ユーロをかけて新設されたキャンパスへ移転した。
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クラブ施設の次なる改修：2026年に始まるのか？
一方、ゼーベナー通りにあるクラブ敷地内では、2010年代にかけて、近代的な多目的ホール、追加のオフィス棟、そして砂場やフットテニス用コートを備えた新しい屋外エリアが整備されました。 建築事務所アーノルド／ヴェルナーは、アクアジョギング用の逆流装置を備えたプールを設置し、屋根裏階に新しい医療エリアを増築しました。2013年には、このミュンヘンの建築家たちが、新監督ペップ・グアルディオラのオフィスも改装しました。
「デスクについては、ノーマン・フォスターの標準モデルと、私が自らデザインした非対称で彫刻的な一点物の2種類を彼に提示しました」とアーノルドは語る。「ペップは私のデスクをクールだと気に入り、どうしても欲しがりました。そこで、大工に作ってもらったのです。」 それに合う椅子として、アーノルドは「ソフトパッド付きのグレーのイームズ・アルミニウムチェア」を推奨した。納期が長かったため、その間グアルディオラには同じモデルの黒色が渡された。「グレーの椅子がようやく届いた時、私はその黒い椅子を引き取った」とアーノルドは語る。「今でもそれを使っている。ペップの椅子は、今でも座り心地が良い。」
しかし、ゼーベナー通りにある彼の旧作は、近いうちに新たな姿を見せるかもしれない。「ホテルは平均して10年から12年ごとに改装が必要だ」とアーノルドは言う。「だから、バイエルンが18年を経て改修を計画しているのは驚くことではない」。前会長のオリバー・カーンもすでに改装の可能性に言及していた。 後任のヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは2024年のプレスリリースで次のように発表した。「新しいトレーニングセンターは、FCバイエルンが今後も国際的な選手たちを魅了し、最高レベルで競争力を維持し続けるための重要な要素だ。」
ミュンヘナー・メルクール紙は12月、この計画についてすでに事前承認が得られたと報じた。火曜日には、まもなく新しいトレーニンググラウンドの建設が始まる可能性があるとの報道があった。おそらくこれが大規模な改修の幕開けとなるだろう。 プロジェクトの実現には3年を要し、費用は約1億ユーロと見込まれており、2026年にも工事が開始される可能性がある。最初はバラック、次にユースホステル風の雰囲気、そして最終的にはドバイのようなホテル――そして次は一体どうなるのだろうか？