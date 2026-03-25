シュヴァインシュタイガーは夜中にこっそり侵入し、2人のスター選手は窓から逃げ出した：FCバイエルン・ミュンヘンの伝説的な本拠地

こうした状況下で、ゼップ・マイヤー、フランツ・ベッケンバウアー、ゲルト・ミュラーらを擁する新進気鋭のチームは、国内最強のチームへと成長していった。 1965年に1部昇格、1969年に初のブンデスリーガ優勝を果たした。しかし、ドイツ国内だけでは満足できず、FCバイエルンは欧州の王座を狙った。大陸のトップクラブと対等に渡り合うため、ミュンヘンのクラブは初の大型インフラプロジェクトを計画した。ウィルヘルム・ノイデッカーという建設業者を会長に迎え、さらに寛大な会員たちに支えられていたことは、何という幸運だったことか。

1970年、FCバイエルンはクラブニュースを通じて、ゼーベナー通りにある新しいクラブハウスの建設に向けた寄付を呼びかけた。それは、これまでのようにチームの本拠地としてだけでなく、事務局の拠点としても機能するものであった。50万マルクが集まったが、最終的に建設費は380万マルクに上った。 1971年5月17日、ミュンヘン市長ハンス＝ヨッヘン・フォーゲル氏を招き、150名の来賓を前に施設が開館した。更衣室やオフィスを備えた広々とした施設に加え、レストラン、多目的体育館、4つの天然芝ピッチ、そしてハードコートも見学できた。古いバラックは当初そのまま残され、園芸用具の物置として使われた。

後にクリンスマン監督の下で行われたように、この改築も選手たちをクラブ施設に長く留まらせることを目的としていたが、最初の試みは失敗に終わった。「新しい建物にはベッドのある部屋がいくつかあった。本来は、金曜日の練習後にそこで宿泊し、土曜日の試合に向けて一緒に準備をするためのものだった」とマイヤーは回想する。 「でも、実際にそうしたのは3試合前くらいのことだった。その後、快適さがまったくなかったから不満を言ったんだ。まるでユースホステルみたいだった。僕たちには耐えられなかったよ。」

もともと革新的なマネージャーだったロベルト・シュヴァンは、スター選手たちの要望にすぐに理解を示した。最終的にネウデッカー会長もホテル宿泊に同意し、重要な試合前にはテゲルン湖畔の高級ホテル「バッハマイヤー」に泊まることさえあった。ゼーベナー通りでのトレーニング環境の改善と、チーム全体のプロ化が相まって、その成果は現れることになる。 1974年、1975年、そして1976年、ミュンヘンのチームは欧州チャンピオンズカップを制した。