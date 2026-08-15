この5000万ユーロの巨額な資金注入は、バルセロナにとって歓迎すべき財政面での後押しとなる。バルセロナは今月初め、PSGからの当初の4000万ユーロのオファーを素早く拒否していた。この極めて重要な資金により、スペインの名門は移籍市場の残り期間において、はるかに大きな戦術的柔軟性を得ることになる。

フリック監督のチームは今回の注目の退団を受け、攻撃陣の補強に向けて着実に動かなければならない。ラ・リーガの強豪はすでに、その空白を埋めるためにニューカッスルからアンソニー・ゴードン、ボルシア・ドルトムントからカリム・アデイェミを獲得している。

一方で、トーレスは直ちにエンリケ監督率いるスター軍団のPSGに加わることになる。この多才なスペイン人FWは、PSGが今季もチャンピオンズリーグ制覇へ本格的な挑戦を仕掛ける中で、中核的な存在としてプレーすることが大いに期待されている。