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“シャーク”がパリに上陸！ PSGがバルセロナのスター、フェラン・トーレスを5000万ユーロの大型移籍で獲得完了
PSG、フェラン・トーレスの5000万ユーロ移籍を完了
パリ・サンジェルマンは正式に、数日にわたる激しい交渉を経て、バルセロナからトーレスを獲得した。フランスの強豪は、移籍金約5000万ユーロでバルセロナと完全合意に達したと報じられている。26歳のFWは高額の5年契約にサインし、2031年までフランスの首都にとどまることになる。さらに、新シーズンを前にパルク・デ・プランスで名誉ある背番号9も託された。
トーレスは、国内で非常に成功を収めた時期を経てカンプ・ノウを去る。2022年初頭にマンチェスター・シティから加入して以降、ラ・リーガ3回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ3回の優勝を果たした。
ワールドカップの英雄がパリに到着
この大型移籍は、トーレスが最高の舞台で国民的英雄としての地位を確立してから、わずか数週間後に実現した。ダイナミックなFWは2026年ワールドカップ決勝のアルゼンチン戦で延長後半16分に劇的な決勝点を挙げ、スペインに2度目の世界制覇をもたらした。
PSGは、新たな目玉補強を歓迎する簡潔な公式声明を発表した。「パリ・サンジェルマンは、フェラン・トーレスの獲得を発表できることを大変うれしく思う」とクラブは公式ウェブサイトで発表した。「スペイン代表でワールドカップ優勝を果たしたFWは2031年までクラブと契約を結び、背番号9を着用する」
エンリケ監督との再会
フランスの首都への移籍は、トーレスにとって大きなチャンスを意味する。最大の理由は、元スペイン代表監督ルイス・エンリケとの再会だ。PSGを率いる同監督は以前からこのFWを高く評価しており、かつて自身の代表チームの戦術における重要なピースとして起用していた。
トーレスはバルセロナとの契約が残り12カ月となっていた。延長交渉がすぐに進む状況ではなかったため、このアタッカーは今夏、他クラブで定期的に先発出場の機会を確保するべく移籍の道を積極的に探っていた。ベテランFWロベルト・レヴァンドフスキとのポジション争いが熾烈だったにもかかわらず、トーレスは高い効率を維持。ハンジ・フリック監督の下、過去2シーズンで全公式戦94試合に出場し、40ゴールを記録した。
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バルセロナ、攻撃陣の代役を模索
この5000万ユーロの巨額な資金注入は、バルセロナにとって歓迎すべき財政面での後押しとなる。バルセロナは今月初め、PSGからの当初の4000万ユーロのオファーを素早く拒否していた。この極めて重要な資金により、スペインの名門は移籍市場の残り期間において、はるかに大きな戦術的柔軟性を得ることになる。
フリック監督のチームは今回の注目の退団を受け、攻撃陣の補強に向けて着実に動かなければならない。ラ・リーガの強豪はすでに、その空白を埋めるためにニューカッスルからアンソニー・ゴードン、ボルシア・ドルトムントからカリム・アデイェミを獲得している。
一方で、トーレスは直ちにエンリケ監督率いるスター軍団のPSGに加わることになる。この多才なスペイン人FWは、PSGが今季もチャンピオンズリーグ制覇へ本格的な挑戦を仕掛ける中で、中核的な存在としてプレーすることが大いに期待されている。
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