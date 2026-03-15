「トッテナムはイゴール・トゥドールを解任するのだろうか？ 私には見当もつかない。なぜそう言うかと言うと、誰が決定を下すのか分からないからだ。関係者が誰なのかも知らない。 この状況に対して責任を取った人は誰もいないだろう？彼はこれまでこの仕事をやったことがない。みんな彼がやったと言い続けているが、そうではない。ここはプレミアリーグだ。彼はここに来たことがなく、残留争いをしたこともない」と、2008年から2012年までアシスタントコーチを務め、2013/14シーズンにはトッテナムの監督を務めたティム・シャーウッドは語った。

「「チームをプレミアリーグに残留させるプレッシャー、あるいはトッテナムのようなクラブを降格させるプレッシャーは、自分が置かれている環境を知らない場合、とてつもないものだ。そして、プレミアリーグは彼に強烈な一撃を与えたと思う。場違いなのか？ わからない。彼はすべての試合に負けたが、道端の誰にでもできることじゃないか？ 勝ち点0より良い結果を出さなければならない。彼は4試合で勝ち点を1つも取れなかった。つまり、誰にでも起こり得ることだ」