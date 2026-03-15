トッテナムは再び監督交代を余儀なくされる可能性がある。17時30分からアンフィールドで行われるリヴァプール戦から好材料が得られなければ、わずか1ヶ月前にトーマス・フランク監督の後任としてスパーズの指揮を執ることになったイゴール・トゥドール監督が解任される可能性が高い。 ロンドン北部の状況は極めて厳しい。ヴィカリオら選手たちは降格争いにどっぷりと巻き込まれており、クラブ史上初めて6連敗を喫したばかりだ。そのうち直近の4敗は、元ユヴェントス監督の下でのものとなっている。
Getty Images Sport
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シャーウッド、トッテナムのチューダー監督について：「道端で拾ってきた誰だって、4試合で勝ち点0に終わる可能性はある」
シャーウッドの落第
「トッテナムはイゴール・トゥドールを解任するのだろうか？ 私には見当もつかない。なぜそう言うかと言うと、誰が決定を下すのか分からないからだ。関係者が誰なのかも知らない。 この状況に対して責任を取った人は誰もいないだろう？彼はこれまでこの仕事をやったことがない。みんな彼がやったと言い続けているが、そうではない。ここはプレミアリーグだ。彼はここに来たことがなく、残留争いをしたこともない」と、2008年から2012年までアシスタントコーチを務め、2013/14シーズンにはトッテナムの監督を務めたティム・シャーウッドは語った。
「「チームをプレミアリーグに残留させるプレッシャー、あるいはトッテナムのようなクラブを降格させるプレッシャーは、自分が置かれている環境を知らない場合、とてつもないものだ。そして、プレミアリーグは彼に強烈な一撃を与えたと思う。場違いなのか？ わからない。彼はすべての試合に負けたが、道端の誰にでもできることじゃないか？ 勝ち点0より良い結果を出さなければならない。彼は4試合で勝ち点を1つも取れなかった。つまり、誰にでも起こり得ることだ」
チューダーのマーチング・リール
チューダー監督率いるチームは、ノース・ロンドン・ダービーで首位アーセナルに1-4で敗れ、フルハムに1-2、クリスタル・パレスに1-3と、いずれもロンドンの他チームに連敗を喫した。 さらにチャンピオンズリーグでは、ラウンド16第1戦でマドリードのアトレティコに5-2の大敗を喫した。この試合では控えGKのキンスキーがミスを連発し、17分後にヴィカリオと交代させられた。
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