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シャンパンと追加トレーニング！クリスティアーノ・ロナウドがバロンドール受賞を祝った方法
バロンドールのカロリーを消費する
『ガゼッタ・デロ・スポルト』のポッドキャスト「トリプレッタ」で、カルロ・アンチェロッティの息子でアシスタントのダヴィデ・アンチェロッティが、アル・ナスルFWの驚異的な勤勉さを語った。2014年、ロナウドはスペインで記録的なシーズンを過ごし、リオネル・メッシとマヌエル・ノイアーを破って3度目のバロンドールを獲得。
しかし祝賀会は短く、本人厳格に管理。ダヴィデは「2014年のバロンドール受賞後、クリスティアーノはシャンパンで乾杯した。翌日の練習では消費するため追加メニューを申し出た」と明かした。この徹底した体調管理が、40代でもトップでプレーする理由だ。
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ベルナベウに燃える闘志
2026年ワールドカップでブラジル代表の父を補佐する準備を進めるダヴィデは、レアル・マドリードのロッカールームで、ピッチ内外を問わずあらゆる場面でチームメイトが互いに競い合っていたと語る。
「それがチャンピオンの秘訣か？そう思う。でも、たまにやりすぎもあるよ」とダヴィデは語る。「例えば、レアル・マドリード時代に、名前は伏せるが2人の選手がアウェー戦の帰りに午前4時にバドミントンで賭けをしていた。別の時には、フットテニスのコートがあまりに熱くなって解体したこともあった」。
クロースとモドリッチの完璧主義
ロナウドは抜群のフィジカルで注目されるが、ダヴィデはレアル・マドリードの他のレジェンドが生活面でも完璧を追求したと語った。最高の選手を聞かれると、彼は即座にベルナベウの時代を築いた中盤の巨匠の名を挙げた。
「トニ・クロースとルカ・モドリッチだ。特にモドリッチには面白い話がある」とダヴィデは語った。「彼はいつもユニフォームの下に別のソックスを履いていた。ある試合前、用具係がそれを忘れてしまい、彼は怒った。彼らは完璧主義者だった」
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ブラジル戦に向けた準備
ダヴィデは現在、セレソンのスタッフとして代表チームを率いるプレッシャーやブラジル特有のサッカー文化について語った。ボタフォゴでの監督経験を生かし、米国、メキシコ、カナダで開催される大会で父と共に世界タイトルを目指すチームに完全に溶け込んでいる。
今後の目標についてダヴィデは「まずは父と共にワールドカップに臨み、その後自分に合うクラブを見つけたい。すでにいくつかオファーがあり、大会前に決めたいが、どうなるかは分からない」と語った。 ブラジル代表については「イタリア以外の国には何が何でも勝ち抜く文化はないと考えている。だがブラジル代表とボタフォゴで見た情熱は信じられないほどだ。誰もが勝ちたいと願い、緑と黄色のユニフォームを見ると大きな責任を感じる」と語った。