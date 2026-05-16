シャンパンと追加トレーニング！クリスティアーノ・ロナウドがバロンドール受賞を祝った方法

ダヴィデは現在、セレソンのスタッフとして代表チームを率いるプレッシャーやブラジル特有のサッカー文化について語った。ボタフォゴでの監督経験を生かし、米国、メキシコ、カナダで開催される大会で父と共に世界タイトルを目指すチームに完全に溶け込んでいる。

今後の目標についてダヴィデは「まずは父と共にワールドカップに臨み、その後自分に合うクラブを見つけたい。すでにいくつかオファーがあり、大会前に決めたいが、どうなるかは分からない」と語った。 ブラジル代表については「イタリア以外の国には何が何でも勝ち抜く文化はないと考えている。だがブラジル代表とボタフォゴで見た情熱は信じられないほどだ。誰もが勝ちたいと願い、緑と黄色のユニフォームを見ると大きな責任を感じる」と語った。