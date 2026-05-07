「シャワーを浴びながら10分間泣いた」――バイエルン・ミュンヘンでチャンピオンズリーグを制した元スター選手が、30歳で現役引退を発表。

スレはバイエルンでの成功とBVBでの活躍を経て現役を引退する。2022年にバイエルンからドルトムントに移籍してからは109試合に出場し、主力としてクラブとサポーターとの絆を築いた。

「リーグ優勝を目前にした1年目に経験したことは――ホテルでの夜やスタジアムへの道のり。あの時に感じた感情は、プロデビュー戦の前以来、人生でたった一度しか味わったことのないものだった。あの緊張感、あの高揚感だ」と彼は説明した。「マインツ戦の前、あれは私がこれまで経験した中で最も強烈な瞬間の一つだった。 人生で、あのアドレナリンが湧き上がる感覚をもう一度味わえるかは分かりません。

ドルトムントでの4年間は、ロッカールームの冗談や8万人のスタジアム、温かいファンなど、数えきれないほど楽しい瞬間があった。 この時間は本当に恋しくなる。ここがどれほど居心地が良かったか。入団初日、ドルトムントの人々がどんな人たちかすぐに分かった。オープンで、温かく、誠実だ。それに強い親近感を覚えた。子供たちもここで保育園に通っている。ここを離れるのは、私たちにとって本当に辛いことだ」