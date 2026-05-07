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「シャワーを浴びながら10分間泣いた」――バイエルン・ミュンヘンでチャンピオンズリーグを制した元スター選手が、30歳で現役引退を発表。
スレが早期引退を明らかにした
現在負傷中のドイツ人センターバック、ズーレはポッドキャスト『Spielmacher』で引退を表明した。バイエルン・ミュンヘンで3冠を達成し、2022年にボルシア・ドルトムントに移籍。30歳のドイツ代表は、今夏で現役を終える決断をした。
同選手はポッドキャストで「この夏、現役を引退します」と発表した。
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スール、恐怖を覚えた怪我の危機を振り返る
スレは、ホッフェンハイム戦での負傷が自身の決断に大きな影響を与えたと説明した。このディフェンダーは3度目の前十字靭帯損傷を恐れ、ロッカールームで感情を露わにした。
彼はこう語った。「ホッフェンハイムのロッカールームでチームドクターがドローワーテストを行い、フィジオセラピストを見て首を横に振った。フィジオもテストしたが抵抗はなかった。私はシャワー室で10分間泣き続けた。その瞬間、『断裂した』と思った。
「翌日、MRIで断裂ではないと分かり、ほっとした。それでも、自立した生活や旅行、子どもたちとの時間を楽しみにしていた矢先だっただけに、もし3度目の断裂だったらと考えると、これ以上の悪夢はなかった」
ドイツの主要クラブで輝かしいキャリアを築いた
スレはバイエルンでの成功とBVBでの活躍を経て現役を引退する。2022年にバイエルンからドルトムントに移籍してからは109試合に出場し、主力としてクラブとサポーターとの絆を築いた。
「リーグ優勝を目前にした1年目に経験したことは――ホテルでの夜やスタジアムへの道のり。あの時に感じた感情は、プロデビュー戦の前以来、人生でたった一度しか味わったことのないものだった。あの緊張感、あの高揚感だ」と彼は説明した。「マインツ戦の前、あれは私がこれまで経験した中で最も強烈な瞬間の一つだった。 人生で、あのアドレナリンが湧き上がる感覚をもう一度味わえるかは分かりません。
ドルトムントでの4年間は、ロッカールームの冗談や8万人のスタジアム、温かいファンなど、数えきれないほど楽しい瞬間があった。 この時間は本当に恋しくなる。ここがどれほど居心地が良かったか。入団初日、ドルトムントの人々がどんな人たちかすぐに分かった。オープンで、温かく、誠実だ。それに強い親近感を覚えた。子供たちもここで保育園に通っている。ここを離れるのは、私たちにとって本当に辛いことだ」
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サッカー以外の生活
スーレは今後、プロサッカーのプレッシャーから離れた生活を送る。家族と過ごす時間を増やし、個人の自由を満喫したいという思いが、今回の決断の大きな要因だと語った。
長年にわたり欧州サッカーの最高峰で活躍してきたズーレは、今シーズン限りで現役を引退する。 現役時代はチャンピオンズリーグ1回、ブンデスリーガ5回、UEFAスーパーカップ1回、DFBポカール2回、クラブワールドカップ1回、DFLスーパーカップ4回を「ディ・ローテン（バイエルン・ミュンヘン）」で制した。ドイツ代表でも49試合に出場し、2017年のコンフェデレーションズカップで優勝している。