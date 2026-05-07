「シャワーを浴びながら10分間泣いた」――バイエルン・ミュンヘンでチャンピオンズリーグを制した元スター選手が、30歳で現役引退を発表した。

スレは、ホッフェンハイム戦での負傷懸念が自身の決断に大きな影響を与えたと説明した。このディフェンダーは3度目の前十字靭帯損傷を負ったのではないかと恐れ、ロッカールームで感情を露わにした。

彼はこう語った。「ホッフェンハイムのロッカールームでチームドクターがドローアーテストを行い、フィジオが首を横に振った。私もテストをしたが抵抗を感じず、シャワー室で10分間泣き続けた。その瞬間、『また断裂した』と思った。

翌日のMRIで断裂でないと分かり、ホッとした反面、1000％引退だと確信した。自立し、休暇を楽しみ、子どもたちと過ごす日々を望んでいたのに、3度目の断裂を受け入れる辛さは想像できなかった。」