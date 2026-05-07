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「シャワーを浴びながら10分間泣いた」――バイエルン・ミュンヘンでチャンピオンズリーグを制した元スター選手が、30歳で現役引退を発表した。
スールが早期引退を表明
負傷中のドイツ人センターバック、ズーレはポッドキャスト『Spielmacher』で引退を決意したと明かした。バイエルン・ミュンヘンで3冠を達成し、2022年にボルシア・ドルトムントに移籍。30歳のドイツ代表は、今夏で現役を終える。
同選手はポッドキャストで「今夏、現役を引退します」と発表した。
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スールは、あの恐ろしい怪我の危機を振り返る
スレは、ホッフェンハイム戦での負傷懸念が自身の決断に大きな影響を与えたと説明した。このディフェンダーは3度目の前十字靭帯損傷を負ったのではないかと恐れ、ロッカールームで感情を露わにした。
彼はこう語った。「ホッフェンハイムのロッカールームでチームドクターがドローアーテストを行い、フィジオが首を横に振った。私もテストをしたが抵抗を感じず、シャワー室で10分間泣き続けた。その瞬間、『また断裂した』と思った。
翌日のMRIで断裂でないと分かり、ホッとした反面、1000％引退だと確信した。自立し、休暇を楽しみ、子どもたちと過ごす日々を望んでいたのに、3度目の断裂を受け入れる辛さは想像できなかった。」
ドイツの主要クラブでの輝かしいキャリア
スレーは、バイエルンでの輝かしい成功とBVBでの重要な役割を経て、現役を引退する。2022年にバイエルンからドルトムントに移籍して以来、このディフェンダーは109試合に出場し、主力としてクラブとサポーターとの強い絆を築いた。
「リーグ優勝を目前にした1年目の経験――ホテルでの夜、スタジアムへの道のり。あの緊張と高揚は、プロデビュー戦以来初めてでした」と振り返る。「マインツ戦前日は、人生で最も強烈な瞬間でした。 人生で、あのアドレナリンが湧き上がる感覚をもう一度味わえるかは分かりません。
ドルトムントでの4年間は、ロッカールームでのジョーク、8万人の観衆が詰まったスタジアム、いつも温かく迎えてくれるファンなど、楽しい瞬間だらけだった。 この地を離れるのは本当に寂しい。入団初日から、ドルトムントの人々のオープンで温かい姿勢に魅了された。子どもたちもここで保育園に通っている。だからこそ、ここを離れるのはとてもつらい」
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サッカー以外の生活
スレは今後、プロサッカー選手としての重圧から離れた生活を送る。家族と過ごす時間を増やし、自由な時間を楽しみたいことが今回の決断の要因だと語った。
欧州最高峰の舞台で長年活躍したスレーは、今シーズン限りで現役を引退する。 現役時代はチャンピオンズリーグ1回、ブンデスリーガ5回、UEFAスーパーカップ1回、DFBポカール2回、クラブワールドカップ1回、DFLスーパーカップ4回のタイトルを獲得。すべてバイエルン・ミュンヘンでの達成である。ドイツ代表としては49試合に出場し、2017年のコンフェデレーションズカップで優勝した。