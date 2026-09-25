ベルギー紙『DH Les Sports』のインタビューで、デ・ケテラエルは今夏のPSGとの話し合いと、現所属クラブが設定した高額な要求額について語った。フランスの首都のクラブからの関心があったことを認めたデ・ケテラエルは、次のように説明している。「PSGとは話をしたが、最終的に彼らはフェラン・トーレスを選んだ」

また、アタランタが5000万ユーロ未満での売却を認めなかったと報じられていることについて振り返り、こう付け加えた。「はい、その額に近い数字が話題に上っていたと思う。ただ、その金額を払う意思のあるチームを見つける必要がある。プレミアリーグにはそれができるクラブがいくつかあるが、結局何も実現しなかった」