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シャルル・デ・ケテラーレが、アタランタから5000万ユーロと評価される中、フランスのクラブがフェラン・トーレスを獲得する前に行われたPSGとの話し合いを明かす
ベルギー人FWが移籍交渉の詳細を明かす
25歳のベルギー代表は、夏の移籍市場でパリへの移籍の可能性をめぐって話し合いを行ったことを認めた。アタランタは、このプレーメーカーの評価額として5000万ユーロを譲らず、同選手は2028年6月までベルガモで契約を残している。だが、フランス王者がバルセロナに方針転換し、2031年6月までの長期契約でトーレスを獲得したことで、取引成立の可能性は完全に消滅した。
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「最終的にフェラン・トーレスを選んだ」
ベルギー紙『DH Les Sports』のインタビューで、デ・ケテラエルは今夏のPSGとの話し合いと、現所属クラブが設定した高額な要求額について語った。フランスの首都のクラブからの関心があったことを認めたデ・ケテラエルは、次のように説明している。「PSGとは話をしたが、最終的に彼らはフェラン・トーレスを選んだ」
また、アタランタが5000万ユーロ未満での売却を認めなかったと報じられていることについて振り返り、こう付け加えた。「はい、その額に近い数字が話題に上っていたと思う。ただ、その金額を払う意思のあるチームを見つける必要がある。プレミアリーグにはそれができるクラブがいくつかあるが、結局何も実現しなかった」
「自分にはまだ時間がある」
破談となった移籍にこだわるのではなく、このベルギー人は、キャリアの現段階では性急にステップアップすることよりも、セリエAで定期的に出場時間を得ることの方がはるかに重要だと強調した。続けてこう語っている。「アタランタで幸せだ。ACミランでの経験を経て、先発することがどれほど重要か分かっている。いつかはタイトル争いに挑みたい。その野心はあるが、私は25歳で、まだ時間はある」
- Insidefoto
立ち上がりの遅さには即時の対応が求められる
5試合でわずか勝ち点6という控えめな成績により、アタランタはセリエAで11位に低迷している。今季ここまで1アシストのみのデ・ケテラーレには、マウリツィオ・サッリ監督率いるチームで結果に直結するプレーの質を高めるよう、厳しい視線が強まっている。代表ウィーク明けに控える最下位ヴェネツィアとのホームゲームは、リーグ戦のシーズンに火をつける理想的な舞台となる。
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