FCシャルケ04は、今シーズンも昇格を果たせなかった場合、ある種の「慰めの賞」を得られる見込みのようだ。というのも、『Sport Bild』の報道によると、シャルケ04側は、エディン・ジェコが2.ブンデスリーガに残留すれば、契約を1年延長する可能性があると考えているという。
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シャルケ04：ブンデスリーガ昇格は、ジェコに思わぬ悪影響を及ぼすのか？
報道によると、このボスニア人選手は昇格のような成功を収めてキャリアを終えることを計画しているという。逆に言えば、もしシャルケが2026/27シーズンに2部リーグでプレーすることになれば、現在シーズン終了までの契約しか結んでいないこのストライカーであっても、デジョコがもう1シーズン残留する可能性が高まるということだ。
40歳の彼は冬の移籍期間にゲルゼンキルヒェンのクラブに加入し、8試合で6ゴール3アシストを記録して、ミロン・ムスリッチ監督率いるチームの攻撃陣の要として急速に定着した。
昇格をかけた接戦
一方、シャルケの昇格は決して確実とは言えない。確かにシャルケは27試合で52ポイントを獲得し首位に立っているが、2位のSVエルバースベルクとの差はわずか1ポイントに過ぎない。 その背後には、勝ち点で並んでいるSCパーダーボルンが3位につけている。さらに、少なくともSVダルムシュタット98（4位／50ポイント）とハノーファー96（5位／49ポイント）も、まだ昇格争いに加わっている。
一方、デジョコは、シャルケでの昇格を果たせなかったとしても、波乱に満ち、何よりも成功に彩られたキャリアを振り返ることができる。VfLヴォルフスブルクで頭角を現した後、2011年に3700万ユーロでマンチェスター・シティに移籍した。 2015年にはマンチェスター・シティを一旦はレンタル移籍で、その後完全移籍でASローマに移り、2021年までゴールを量産した。ローマを離れた後はインテル・ミラノへ移籍し、2023年にはフェネルバフチェのオファーを受けてトルコへ渡った。昨夏には再びイタリアに戻り、ACフィオレンティーナと契約を結んだ。
キャリア通算で公式戦864試合に出場し、377ゴール、156アシストを記録した。最多の得点・アシスト合計（173）は、ASローマでの260試合で挙げたものである。
ドイツリーグ優勝1回、イングランドリーグ優勝2回に加え、FAカップとリーグカップを各1回、コッパ・イタリアを2回制覇した。
シャルケにおけるエディン・ジェコの記録
ゲーム
8
ゴール
6
アシスト
3
イエローカード
0
レッドカード
1