シャルケ04：ブンデスリーガ昇格は、ジェコに思わぬ悪影響を及ぼすのか？

一方、シャルケの昇格は決して確実とは言えない。確かにシャルケは27試合で52ポイントを獲得し首位に立っているが、2位のSVエルバースベルクとの差はわずか1ポイントに過ぎない。 その背後には、勝ち点で並んでいるSCパーダーボルンが3位につけている。さらに、少なくともSVダルムシュタット98（4位／50ポイント）とハノーファー96（5位／49ポイント）も、まだ昇格争いに加わっている。

一方、デジョコは、シャルケでの昇格を果たせなかったとしても、波乱に満ち、何よりも成功に彩られたキャリアを振り返ることができる。VfLヴォルフスブルクで頭角を現した後、2011年に3700万ユーロでマンチェスター・シティに移籍した。 2015年にはマンチェスター・シティを一旦はレンタル移籍で、その後完全移籍でASローマに移り、2021年までゴールを量産した。ローマを離れた後はインテル・ミラノへ移籍し、2023年にはフェネルバフチェのオファーを受けてトルコへ渡った。昨夏には再びイタリアに戻り、ACフィオレンティーナと契約を結んだ。