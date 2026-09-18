モロッコ代表のモハメド・ウアビ監督は、昨季からモロッコ代表が視察を続けてきたアイントラハト・フランクフルトFWユネス・エブヌタリブが、クロップとドイツからの招集を受け入れることを選んだという対照的な道筋について言及した。

このFWとのやり取りについて説明した指揮官は、次のように語った。「私はユネスと話し、モロッコ代表のプロジェクトを検討するよう勧めた。しかし、私は彼に何も約束はしなかった。最終的な決断は彼自身の選択だった」

ディアスポラ選手のリクルートに関する連盟の哲学を強調し、こう付け加えた。「モロッコ代表は、いかなる形でも選手を説得する必要はない。選手自身がそのプロジェクトに納得していなければならない」

23歳の決断に敬意を示し、最後はこう締めくくった。「ユネスは、自分にとって最善だと考える道を選んだ。我々は今後も仕事を続けていく」