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シャルケのスター、スフィアン・エル＝ファウジがユルゲン・クロップとドイツを断り、代表としての将来をモロッコに託す
ジーゲンの逸材がモロッコを選択
ジーゲン生まれのシャルケMFは、ドイツとの二重国籍を保持しているにもかかわらず、今後の代表ウインドーに向けたモロッコの29人メンバーに正式に選出された。『Bulinews』によれば、24歳の同選手は、クロップ体制で初となるドイツ代表メンバーにサプライズ招集される可能性がある選手としてリストアップされていた。5月のブルンジ戦で5-0の勝利を収めた試合でのこれまでの出場は国際親善試合にすぎなかったため、出生国を代表する道は依然として大きく開かれていた。
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公式戦出場が忠誠を確かなものにする
この招集が公式戦でのものとなったことで、2025年夏の加入以降シャルケで主力としての地位を確立してきたこの選手を巡るドイツの争奪は事実上終わりを迎える。クロップ監督のスタッフは、中盤の選択肢を強化するため、同選手の成長を強い関心を持って追っていたと報じられている。今後の予選で公式戦出場を果たせば、FIFAの出場資格固定が正式に発動し、その国際舞台での将来は永久にモロッコに結びつけられることになる。
ウアヒビが二重国籍選手の決断について言及
モロッコ代表のモハメド・ウアビ監督は、昨季からモロッコ代表が視察を続けてきたアイントラハト・フランクフルトFWユネス・エブヌタリブが、クロップとドイツからの招集を受け入れることを選んだという対照的な道筋について言及した。
このFWとのやり取りについて説明した指揮官は、次のように語った。「私はユネスと話し、モロッコ代表のプロジェクトを検討するよう勧めた。しかし、私は彼に何も約束はしなかった。最終的な決断は彼自身の選択だった」
ディアスポラ選手のリクルートに関する連盟の哲学を強調し、こう付け加えた。「モロッコ代表は、いかなる形でも選手を説得する必要はない。選手自身がそのプロジェクトに納得していなければならない」
23歳の決断に敬意を示し、最後はこう締めくくった。「ユネスは、自分にとって最善だと考える道を選んだ。我々は今後も仕事を続けていく」
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予選の試合日程では集中力が求められる
モロッコはアフリカネーションズカップ予選で、9月25日にガボンと対戦し、その4日後には敵地でレソトと戦う。秋の日程は、10月4日に行われるガーナとの国際親善試合で締めくくられる。これら2試合の公式戦は、シャルケのプレーメーカーにとって、クラブに戻る前に定位置を確保する絶好の機会となる。
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