フェルティンス・アレーナでのスコアレスドローにより、2025年7月までさかのぼるバイエルンの公式戦59試合連続得点という驚異的な記録は途切れた。さらにこの無得点によって、王者は67試合ぶりにブンデスリーガ首位の座から陥落した。ノイアーは相手GKをためらうことなく称賛し、こう語った。「ロリス・カリウスは非常に良かったし、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれるべき存在だったのは間違いない。彼は僕たちの3つの決定機を止めた。この試合に勝てなかった最大の理由は間違いなくそれだ」