Eibner
翻訳者：
シャルケがバイエルン・ミュンヘンの歴史的な連続得点を止める中、マヌエル・ノイアーが「非常に良い」ロリス・カリウスを称賛
昇格組の開催国が王者を封じる
フィンセント・コンパニ監督は、ルイス・ディアスが絶好の1対1のチャンスを2度も無駄にした連係を欠く立ち上がりの中、ハリー・ケインとマイケル・オリーズの両選手をベンチに置いた。バイエルンは後半開始後、今季初出場となったジャマル・ムシアラに加え、ケインとオリーズを投入してテンポを大きく引き上げた。それでもシャルケの粘り強い守備陣と、ケインのシュートを阻んだカリウスの見事な指先セーブにより、ホームのシャルケは激闘の末に開幕戦で貴重な勝ち点1を手にした。
- Getty Images Sport
GKがチームスピリットを称賛
33歳のGKが見せたひらめきに満ちたパフォーマンスは、欧州の舞台で苦しい時期を過ごした後、かつて早期引退を考えていた本人にとって見事な復活劇を完結させるものとなった。ブンデスリーガが伝えたところによると、カリウスは「自分にとって素晴らしいものだった。自分はただ声を出して、続けろ、前に上がれ、下がれと言うだけでよかった。選手たちがやってくれたことは本当に称賛に値する。彼らは多くをはね返し、バイエルンにとって信じられないほど難しい状況を作った。もう動けなくなるまで本当にハードワークしていた。今日のパフォーマンスを全員が誇りに思っていい」と語った。
歴史的な連続得点記録が途切れる
フェルティンス・アレーナでのスコアレスドローにより、2025年7月までさかのぼるバイエルンの公式戦59試合連続得点という驚異的な記録は途切れた。さらにこの無得点によって、王者は67試合ぶりにブンデスリーガ首位の座から陥落した。ノイアーは相手GKをためらうことなく称賛し、こう語った。「ロリス・カリウスは非常に良かったし、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれるべき存在だったのは間違いない。彼は僕たちの3つの決定機を止めた。この試合に勝てなかった最大の理由は間違いなくそれだ」
- AFP
大陸の舞台での試練が強豪たちを待ち受ける
コンパニ監督率いるチームは、木曜日にホームで行われるノルウェーのボデ／グリムトとのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ開幕戦を前に、決定力を早急に高める必要がある。国内リーグは9月13日、ブンデスリーガ昇格組エルファースベルクとのアウェー戦で再開され、バイエルンは首位奪還を目指す。一方のシャルケにとって、ドイツ屈指の強豪相手に守備の粘り強さを示したことは、残留争いに向けて大きな精神的後押しとなる。
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