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シャフタールはプレミアリーグクラブとの協議が始まり、チャンピオンズリーグのホームゲームをイングランドで開催する可能性が出てきた。
ロンドンの会場が検討中
『ザ・スタンダード』紙によると、シャフタールはチャンピオンズリーグのホーム会場としてブレントフォードのGtechコミュニティ・スタジアムを検討している。ウクライナとロシアの紛争が続く中、UEFAの安全規定により海外の中立地が必要で、昨季はポーランドで試合を行った。1万7000人収容の西ロンドンにある同スタジアムが有力候補となり、現在交渉が進められている。
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クラブは交渉が継続中であることを確認した
ウクライナの強豪クラブは欧州での日程を最終決定する一方、西ヨーロッパ全域で会場を探しています。英国移転の憶測を受け、クラブ関係者は「英国とドイツの複数会場と交渉中」と表明しました。
クラブの公式スポークスパーソンは「シャフタールは来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ開催地を確保するため、英国とドイツの複数会場と交渉中だ。決定次第発表する」と述べた。
地域社会との強固な結びつき
西ロンドンへの一時移転は、近隣のハウンズローやイーリングに大規模なウクライナ人コミュニティがあることから、文化的に大きな意味を持つ。ブレントフォードは地域活動で避難家族を支援すると同時に、近代的なスタジアムを外部のスポーツイベントに活用し副収入を得ている。この相乗効果により、提携は理にかなっており、プレミアリーグクラブはリソースを最適化しながらシャフタールに居心地の良い拠点を提供できる。
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9月のリーグ戦が迫っている
シャフタールは7月の予選をスキップし、9月のチャンピオンズリーグ・グループステージに直接進出するため、クラブ幹部は急いで準備を進めなければならない。一方、プレミアリーグ新シーズンが迫るブレントフォードは、スタジアム共有の合意と国内試合日程のバランスを慎重に図る必要がある。