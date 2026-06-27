シャフタールはプレミアリーグクラブとの協議が始まり、チャンピオンズリーグのホームゲームをイングランドで開催する可能性が出てきた。

ウクライナの強豪クラブは欧州での日程を最終決定する一方、西ヨーロッパ全域で会場を探しています。英国移転の憶測を受け、クラブ関係者は「英国とドイツの複数会場と交渉中」と表明しました。

クラブの公式スポークスパーソンは「シャフタールは来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ開催地を確保するため、英国とドイツの複数会場と交渉中だ。決定次第発表する」と述べた。